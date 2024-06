Cartas de lectores: Cinismo, acuerdos, engaños

Escuchar

Cinismo

El bloque del kirchnerismo y el del radicalismo están promoviendo una nueva ley jubilatoria, sin tomar en cuenta si las arcas del Estado pueden hacerle frente. Esto es de una hipocresía inadmisible: en 2010 Cristina Kirchner vetó la ley del 82% móvil y cuando Macri sacó una ley superior a lo que existía le arrojaron al Congreso toneladas de piedras.

El último gobierno nos perjudicó tremendamente a los jubilados y el último ministro de Economía usó fondos de la Anses para otros fines. No hay duda de que esta es una provocación para que el Presidente tenga que vetar la ley y ser objeto de más críticas.

¿Ahora se acuerdan de los jubilados, promoviendo marchas que no se han visto en años? ¡Qué cinismo!

Denise N. de Gallagher

Acuerdos

Señor Presidente, señores políticos, dirigentes: sin acuerdos nada conseguiremos.

Enzo Armando Marotta

Engaños

Baudelaire nos enseñó que “el mayor engaño del diablo es hacernos creer que no existe”.

La postulación del juez Lijo para integrar la Corte me lleva a creer que el mayor engaño de la casta es hacernos creer que este gobierno la combate.

Daniel Zolezzi

Tarifas

Las tarifas de electricidad y gas se incrementarán más del 100% de su actual valor y a partir de julio lo harán sobre la base de la inflación. Son servicios necesarios y de empresas de los cuales no podemos librarnos. Al no tener competencia en el mercado, somos cautivos de ellas, ya que existe un solo proveedor de energía eléctrica y de gas por zona.

Pregunto, ¿los haberes y jubilaciones también aumentarán del mismo modo que los servicios de electricidad y gas?

Ricardo Albanese

Imprescindible centro

Es necesario recomponer de inmediato un centro político honesto y racional. Nuestro país exhibe en la actualidad a dos populismos, uno derrotado y en crisis y el otro que gobierna con acciones, relaciones y políticas de las que lo menos que puede decirse es que resultan incomprensibles y a veces inaceptables. No debe la sociedad argentina debatirse entre esos populismos, sino tratar de encontrar un centro que agrupe con racionalidad a los que creen en la defensa de la institucionalidad y en la vigencia de la justicia con libertad. Fracasado a nivel nacional JxC, hay que generar nuevos consensos y coincidencias básicas que eliminen enfrentamientos estériles y muy perjudiciales. Esa deberá ser la principal tarea para los demócratas de nuestro tiempo actual.

Juan Antonio Portesi

El caso Patrault

Continuando con la saga de sentencias judiciales escandalosas, es inevitable referir el caso del agente Vicente Patrault. Hasta el 24 de marzo de 1976, se alojaba a delincuentes comunes en calabozos de la comisaría 5ª de La Plata, siendo encargados de su atención personal subalterno uniformado y con el nombre a la vista, encargado de vigilarlos, alcanzarles la comida, llevarlos al baño, etc. A partir de esa fecha les informaron que también se alojarían en el lugar detenidos a disposición de autoridades militares, sin otra explicación. Cuando empezaron los juicios “de lesa” fueron fácilmente identificados y llevados a juicio oral en la causa Nº 2955, donde sus acusadores refirieron que recibían buen trato de sus carceleros. Así fue el caso del agente Vicente Patrault, a quien cinco subversivas, que habían estado alojadas en el lugar hasta su liberación, dijeron que “el Tío”, como ellas le decían, las trataba bien porque les dejaba abierta la puerta del calabozo para que corriera aire; les permitía que cerraran la del baño cuando hacían sus necesidades; les trajo comida de su casa; avisó a la familia de una de ellas que estaba detenida, y a otra le permitió reunirse con su marido detenido en el pabellón de varones. El Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de La Plata, presidido por el exjuez Carlos Rozansky secundado por los jueces Falcone y Portela, el 23 de marzo de 2013 condenó a Vicente Patrault a prisión perpetua, pese a que no había participado de secuestros, interrogatorios, torturas ni desapariciones. Estos jueces (¿jueces?) responsabilizaron a este humilde servidor público de educación primaria incompleta por no haber renunciado y denunciado la detención de personas sin intervención judicial. Pese a ser una auténtica canallada judicial, la condena del “Tío” fue confirmada por los jueces (¿?) Figueroa, Barroetaveña y Petrone de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Vicente Patrault falleció en prisión.

Enrique Munilla

Atraso

Siempre aproveché mis vacaciones para recorrer nuestro hermoso país. Retirado después de 45 años de trabajo, por primera vez viajé a Europa. Me encantó conocer su historia, sus museos, otros estilos de vida. Ciudades ordenadas, autopistas por doquier, lindos paisajes, etc. Viajando en los trenes europeos tomé conciencia del gran atraso que tenemos. Trenes limpios, puntuales, calefaccionados, con pantallas con información sobre la velocidad y la temperatura, con pasajeros conectados utilizando sus laptops. En fin, otro mundo. Me llamó la atención el comportamiento de los pasajeros, respetándose mutuamente al bajar o subir de los vagones. Disfruté de un viaje inolvidable, pero al recordar a mi querido país sufrí una profunda angustia. La pregunta inevitable fue: ¿qué nos pasó?, ¿por qué tanto atraso?, ¿cómo puede ser que aquí añore el funcionamiento de los trenes de mi niñez, con sus vagones limpios, cuidados y sus guardas uniformados?

Tenemos un país con características y geografías extraordinarias, Dios quiera que las futuras generaciones alcancen esa modernidad y ese orden. Serán necesarios mucho trabajo, educación y honestidad.

Aníbal Eduardo Piñeyro

