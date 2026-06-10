Cartas de lectores: Clase media, la muerte del ídolo, el hombre y la IA

Clase media

Según datos recientes, una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires necesita ingresos de al menos 2,4 millones de pesos mensuales para ser considerada de clase media. Más allá de la precisión estadística, el dato invita a una reflexión más profunda. Durante décadas, la Argentina se caracterizó por una amplia clase media que encontró en la educación, el trabajo y el esfuerzo personal herramientas concretas para progresar. Esa movilidad social ascendente fue uno de los rasgos distintivos de nuestro país. Sin embargo, cada vez son más las familias que, aun trabajando y cumpliendo con sus obligaciones, sienten que deben realizar esfuerzos extraordinarios para sostener un nivel de vida que antes parecía alcanzable. La incertidumbre económica, la dificultad para ahorrar y el costo creciente de la vivienda alimentan esa sensación. La recuperación de la estabilidad es un paso necesario, pero el verdadero desafío será reconstruir las condiciones para que una familia pueda proyectar su futuro con confianza. Una nación sólida no se mide solo por sus indicadores macroeconómicos, sino también por la fortaleza y las oportunidades de su clase media.

Francisco Sciaky

franciscosciaky@gmail.com

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La muerte del ídolo

Hacer uso de la muerte con intenciones de cualquier índole, no importa cuáles sean, es cultural y socialmente inaceptable. Es un agravio para quien partió. Es bajar a la decadencia el dolor más profundo, para convertirlo en lo que no es en realidad. Que los responsables se hagan cargo de sus falsos duelos políticos. La muerte es el silencio del alma y es ante todo, respeto.

Sonia Decker

ramson.sd@gmail.com

El hombre y la IA

En su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de 1950, William Faulkner afirmó: “Me niego a admitir el fin del hombre”, asegurando, en un párrafo siguiente, que “este no solo perdurará, sino que prevalecerá gracias a su alma capaz de compasión, sacrificio y resistencia”. El vertiginoso desarrollo de la IA está poniendo a prueba este convencimiento de Faulkner. Al respecto, el papa León XIV, en su encíclica Magnifica Humanitas, nos dice, entre otras cosas: “Cuando la eficiencia se convierte en el valor supremo, los seres humanos corren el riesgo de verse a sí mismos como un proyecto a optimizar, en lugar de como personas llamadas a la relación y la comunión”.

Frente a este panorama, ¿seremos capaces de prevalecer? ¿Tenemos todavía esa alma capaz de compasión, sacrificio y resistencia? Por las dudas, no le voy a hacer estas preguntas a la IA.

Humberto Solá Cánepa

hsola2@hotmail.com

Cableado aéreo

¿CNo llama la atención a los funcionarios municipales de la ciudad de Buenos Aires el aumento desmedido del cableado aéreo en la ciudad? Es cotidiano ver vehículos con largas escaleras que se apoyan en los mismos cables para añadir otros nuevos, y hasta rollos con metros de ellos, que dejan colgados de esos postes. Los vecinos de los primeros pisos de los edificios sufren la proliferación de estos matorrales de cables, que a veces se encuentran a un metro de altura y los privan de las vistas naturales que deberían disfrutar. Asimismo, estos cables cruzan de vereda a vereda a lo largo de cuadras enteras, sin respetar el espacio aéreo de la calle, lo cual hace que se enganchen en los camiones de limpieza que retiran los contenedores o de transporte de mercaderías. Y a veces provocan caídas de postes, como ocurrió días pasados en Montevideo y Paraguay. También proliferan los cables tendidos desde las azoteas de los edificios, de telefonía fija, internet y TV por cable que se dan de baja, y las de WiFi obsoletas. Debería preverse agregar las cañerías necesarias para soterrar las instalaciones e ir reduciendo de a poco esta descontrolada contaminación aérea.

Otro tema que no se tiene en cuenta es que los postes de hierro están oxidados en la base por paso del tiempo o el orín de los perros, lo que representa un peligro para el transeúnte. ¿Estamos esperando que ocurra algún siniestro para que se tomen medidas?

Javier Fernández Madero

jcfmadero@gmail.com

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Castrilli

¡Pobre fútbol! El comercio y las apuestas lo destrozaron. Los árbitros, arrastrados por el remolino, se prestan a tal calamidad, con decisiones injustas y sospechosas. Pensando en el fútbol que vi, recordé el nombre de Javier Castrilli. ¡Qué árbitro! Impartía justicia sin prejuicios ni ataduras. Para él todos los equipos eran iguales, juzgaba sin tener en cuenta las casacas. Algunos lo tildaban de exagerado, pero la mayoría sabíamos que era la mejor garantía para que se jugara al fútbol y no al rugbol. ¡Por favor don Javier! Ponga una academia de árbitros, para que el fútbol vuelva a ser el hermoso espectáculo que era. Como cuando usted arbitraba y los jugadores jugaban al fútbol. Sería la única manera de acabar con las tomas de catch, los empujones, las simulaciones, los codazos arteros, etc. ¡Por favor! Hágale ese regalo al fútbol y a nosotros.

Adolfo R. Ortiz

adolfoortiz27@yahoo.com.ar

Pregunta

Iglesia Santa Catalina de Siena. Solamente una pregunta: ¿lo vamos a permitir?

Susana Schenone

susanaschenone@yahoo.com.ar

El mejor rugby

El sábado pasado se disputó el clásico número 143 del duelo más emblemático del rugby argentino. El CASI y el SIC, dos clubes unidos por el barrio y sus orígenes, y que juntos acumulan 60 campeonatos, se enfrentaron en un partido friccionado, poco vistoso pero jugado con mucho tackle, entrega, pasión y que se definió en la última jugada. El triunfo agónico y para el infarto no modificó la buena convivencia entre las hinchadas y el clima festivo de los miles de espectadores que se hicieron presente en La Catedral. Así como tendemos a remarcar sólo las malas conductas y amplificarlas, es sano también destacar las buenas.

Emilio César Perasso

miloperasso@hotmail.com

En la Red Facebook

Crueldad animal: denuncian penalmente a dos universitarios por matar a un coipo entre risas y publicar el video

“No entiendo porque tanta maldad con un pobre animal indefenso. Espero endurezcan las leyes del maltrato animal y que las cumplan”- Giselle De Alva

“Justicia”- Graciela Patricia Silva

“Sin palabras”- Matilde Diaz