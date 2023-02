Cartas de lectores: cometa inflacionario, la Antártida, Julio A. Roca

escuchar

Cometa inflacionario

Recientemente tuve la oportunidad de ver nuevamente la película Don’t look up (No miren arriba), sátira en la cual dos científicos de Michigan (Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence) descubren que un cometa impactará en seis meses contra la Tierra, asegurando su total destrucción (un cometa “asesino de planetas”). A partir de ese hallazgo, ambos comienzan a peregrinar por la política (hasta la mismísima Casa Blanca) y los principales medios de comunicación para explicar la gravísima situación en ciernes. Se encuentran con líderes políticos y militares, empresarios y periodistas totalmente desconectados, que no logran comprender la debacle que va a desatarse.

Mirando esta excelente realización fílmica me vinieron a la mente los políticos y otros líderes argentinos (empresarios, sindicalistas, etc.) totalmente desconectados del “cometa de hiperinflación y desolación” que terminará dando de lleno en la Argentina si no cambiamos drásticamente el curso de nuestra economía.

Me da mucha angustia mirar las noticias todos los días y ver crudamente esta desconexión en tiempo real y en castellano, no filmada por Hollywood ni actuada por profesionales como DiCaprio, Streep o Blanchett, sino en políticos y empresarios de carne y hueso que guían nuestros destinos.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

La Antártida

La Argentina no termina en Tierra del Fuego, sino en el Polo Sur. Nuestra geografía antártica es un privilegio, una ventaja estratégica. Tenemos al alcance de la mano casi un millón de kilómetros cuadrados de tierras poco exploradas. Un verdadero botín. Y deberíamos tenerlo más en cuenta, nos cabe a todos el esfuerzo colectivo de poner a la Antártida en nuestros mapas, no es un apéndice. Desde hace muchos años cientos de argentinos y argentinas han vivido en las bases antárticas, su aporte a la ciencia ha sido enorme y su dedicación a la promoción del conocimiento de nuestros territorios australes, continentales o insulares es permanente. Nuestra soberanía territorial no está hoy en peligro, pero el mundo está ávido de recursos naturales y geografías disponibles, que ofrecen lugares de privilegio para el desarrollo de nuevas tecnologías comerciales. Ayer fue el Día de la Antártida, una buena oportunidad para recordar a los pioneros que sentaron las bases de nuestra presencia en el extremo sur argentino. No los defraudemos.

Dora Moneta

DNI 3.605.083

Julio A. Roca

Lamento profundamente que el presidente de la Nación, al hacer mención de algunos de nuestros próceres y figuras de nuestro acervo cultural, haya omitido mencionar al general Julio A. Roca, gracias a quien el presidente Alberto Fernández pudo pisar hoy ese suelo antártico, bajo la soberanía argentina desde 1904.

Guillermo Serpa Guiñazú

DNI 7.642.828

Marcha

Buena parte de las cartas de lectores de los últimos días tratan sobre la ineficiencia de la dirigencia política y el poder sindical. En ellas se sostiene que lo único que les preocupa es mantenerse en algún cargo para disfrutar de los exuberantes sueldos que les permiten mantener un nivel de vida de señores feudales, mientras en el país siguen aumentando la pobreza, la inflación, la inseguridad, la decadencia en salud, educación y demás yerbas. Los grandes culpables somos los ciudadanos, y hasta ahora las movilizaciones multitudinarias pacíficas han demostrado tener los mejores resultados. Recordemos la realizada contra la inseguridad de Blumberg o la suspensión del fiscal Campagnoli, por ejemplo. Sería importante para terminar con la decadencia en que nos han metido que haya una marcha para solicitar, en paz, que se dediquen a administrar austeramente los fondos públicos con profesionales idóneos, se ocupen del bien común y no del propio, se termine el amiguismo y se despida a los incapaces.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Peajes automáticos

Ya es hora de poner peajes automáticos, como tienen los países que progresan.

Volver de las playas argentinas nos deja en manos de los muchachos del peaje y sus permanentes excesos. Lo que tuvimos que vivir quienes regresamos el miércoles, finalizado el Carnaval. Toda la relajación lograda en los días que pudimos tomarnos de vacaciones la perdimos rápidamente.

A quien se haga cargo del próximo gobierno y a los legisladores que tanta responsabilidad tienen en nuestra penosa calidad de vida les exijo que no nos dejen cautivos de esta ni de las demás mafias que tan libremente se mueven en esta tierra.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Campanópolis

Pude cambiar mi scooter por uno más potente para recorrer y conocer más tranquila los rincones de Buenos Aires mientras visito pacientes. Soy enfermera y en los huecos libres en mis días me organizo y la recorro. Créanme, no hay lugar en el mundo como la ciudad mágica de Campanópolis. El miércoles 15 llegué a ese lugar de ensueño a las 13.30, tan solo a una hora de la CABA. La visita guiada comenzaba a las 14.10. Me dio tiempo para almorzar, momento en el que conocí a María Laura, quien es parte del equipo de este lugar. Su historia, tan fantástica como la de Antonio Campana, el fundador, me dejó admirada tanto como la magia que se respira en el aire de Campanópolis. Ella pudo sobrevivir a una leucemia gracias a un donante compatible de Alemania al igual que Antonio Campana, a quien le dieron cinco años de vida por una enfermedad terminal y fue ahí donde dejó todo y se dedicó a construir esta metrópoli única. El amor con la que se construyó es apasionante, y también fascinante la historia de cada una de sus construcciones. Los guías y todo el personal son maravillosos. Felicito a quien fue su mujer y a sus tres hijos, quienes mantienen y comparten este lugar hasta hoy. ¡Muchas gracias!

Ana T. de León

DNI 17.527.412

En la Red Facebook

La Justicia negó el acceso a los contratos del Gobierno por las vacunas del Covid-19

“¿Por qué tanto misterio para presentar el contrato? ¿Qué es lo que no tenemos que saber?”- Daniel Cardinali

“Información pública”- Amelia Armesto

“Por algo será... Lamentable”- Betty Luján

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION