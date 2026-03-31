Cartas de lectores: Apenas; de todos, para todos; propuesta para aplaudir

Apenas

Cuando Manuel Adorni dice en su conferencia de prensa no te voy a responder porque “apenas sos un periodista”, lo que está diciendo es que no te va a responder a vos, un simple ciudadano. A vos que sos apenas una docente, apenas un médico cirujano, apenas un empleado de comercio, apenas un trabajador rural… Él hoy es un representante de la casta y no va a responder a los que son apenas ciudadanos de segunda sobre sus varias inconsistencias patrimoniales y mucho menos de sus viajes al exterior. Y supongo que el hoy ministro, “apenas un empleado público de planta temporal” según lo marca la teoría política, se olvidó de sus días de habitual contertulio en la televisión en los que abordaba casi cualquier tema con una soltura que sorprendía a pesar de ser en esos momentos “apenas un periodista invitado”. Uso este espacio sin gozar de la superioridad moral del señor ministro y exvocero, ya que yo soy “apenas un periodista”.

Jorge Carlos Alvarez

jorgeal55@protonmail.com

De todos, para todos

El próximo 24 de marzo debería ser el “Día de la Verdad, Memoria y Justicia de todas las víctimas del terrorismo”. Ese agregado incluiría a las hoy faltantes víctimas por la guerrilla. Ese día debe ser un día de duelo y análisis para todos los argentinos, y los actos deberían ser de todos y para todos, no sólo para una de las partes afectadas. Esa división creada y fomentada durante años por el kirchnerismo debería desaparecer, inaugurando actos y festejos de las postergadas e invisibilizadas víctimas del terrorismo, las cuales hasta ahora no han tenido el derecho de ser reconocidas en forma oficial. Justicia completa es futuro con verdad, y futuro con verdad es sanar a las nuevas generaciones de argentinos.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

El mejor antídoto

Merece ser aplaudida la propuesta de la Corte Suprema de Justicia para reformar el reglamento de concursos en la selección de magistrados. En la actualidad tanto en Nación como en provincia de Buenos Aires ningún postulante a juez puede acceder a dicho cargo si carece de un “contacto político “. Imposible tener una Justicia independiente si los futuros jueces no son seleccionados única y exclusivamente por su mérito real y su rendimiento académico, Felicitaciones a los doctores Rosenkrantz y Lorenzetti por este proyecto que apunta a la transparencia en los nombramientos. Una Justicia independiente del poder político es el verdadero antídoto contra la corrupción.

María Camps

DNI 6.428.781

Pantallas

Nos “emocionamos” en estos días con la noticia de la sanción a Facebook, Youtube y otros sitios por fomentar con sus algoritmos el uso abusivo de pantallas. Nos asombramos cuando nos enteramos de adolescentes que postean fotos de compañeras sin la autorización de ellas... Cada día observo dibujos de niños donde los miembros de la familia aparecen pasivos viendo TV, la computadora o el celular... o jugando a la Play. La mayor aspiración a los 8 años es ser “youtuber” y nuestros jóvenes tienen la permanente sensación de que si no es publicado, no existe. De los daños que implica el uso abusivo de pantallas en la conformación de la identidad y de un cerebro sano hay, ya, mucha evidencia científica. Aún más, este verano, viajando hacia el norte, me dediqué a observar a los policías que debían constatar la seguridad de los miembros del auto y de la carga. De diez, siete estaban con el celular. ¿Nos detenemos a pensar, por ejemplo, en la responsabilidad de los padres que compramos y permitimos el uso de esas pantallas? No hay tiempo para detenerse a pensarlo y, además, tenemos miedo a que nuestros chicos se queden afuera o sufran. Nunca más real la frase del psicólogo J. Haidt, quién refiere que nuestros niños están sobreprotegidos en el mundo real, pero desprotegidos en el mundo virtual.

Somos una sociedad adicta donde las pantallas roban nuestra atención. Y nos están robando la vida. Basta de deslindarnos de nuestra responsabilidad como adultos y echar la culpa a los demás.

Luz M. Molina Pico

luzmpico70@gmail.com

IA en el derecho

Se ha instalado una idea que merece discutirse: que usar inteligencia artificial para redactar una sentencia o un escrito judicial implica que el profesional no es verdaderamente autor de lo que firma. Esa idea, en mi opinión, no es correcta. Un juez que usa IA sigue siendo el autor de su sentencia en el único sentido que importa: él decide el resultado, evalúa la prueba y elige qué argumentos sostener. La herramienta no piensa por él; lo ayuda a expresarse mejor. Lo mismo vale para el abogado que redacta un contrato o un escrito judicial. La autoría la define el criterio profesional, no la pluma. El punto no es si se usa IA, sino cómo se usa. Quien la use debe saber formular bien su consulta, revisar críticamente el texto obtenido y -obligación elemental- verificar cada cita, porque los modelos pueden inventar fallos que no existen. La IA propone, el profesional dispone. Hecho así, usarla no solo no es malo: es bueno. Permite que un juez dedique más tiempo a pensar y menos a redactar, que un abogado sea más exhaustivo, que los escritos sean más claros. El problema no es la herramienta: es usarla sin criterio. Y ese problema existía mucho antes de que existiera la inteligencia artificial.

José Octavio Claria

DNI 7.591.060

Patente

Deseo dejar constancia del “maltrato” al que somos sometidos los ciudadanos con respecto a las chapas patente de los autos, En mayo 2024 me tocó hacer la primera VTV. Soy de La Plata. No me la aprobaron porque una de las chapas tenía un número a penas borroneado a causa de la mala calidad de las mismas. Me obligaron a concurrir al Registro Automotor N° 7, sito en Avda 32 N° 1207 de esta ciudad, donde me hicieron retirar las chapas y reemplazarlas por un par de papeles que debo pegar y despegar cada 30 días para que dicho Registro me prorrogue la fecha de vencimiento. Llevo ya 22 meses haciendo esto cada 30 días. Soy una persona mayor, me insume un tiempo innecesario, y el problema no se resuelve. ¿Hasta cuándo? ¿Esta es la modernización del Estado?

Silvia Gómez de Anad

DNI 5.743.523

En la Red Facebook

Caso AFA. Procesan y embargan a Chiqui Tapia y a Toviggino por evasión de impuestos y aportes

“Felicito a la Justicia”- Lidia Mabel Foti

“Sáquenle el cargo, cómo puede nuestra selección llevar a ese presidente de delegación”- Federico José Pérez Carletti

“Sí, es verdad, bien, pero que sea ahora, no dentro de cien años, vamos a ver cómo se porta la Justicia”- Carlos Oyarzo

“Era hora”- Olga López Losada