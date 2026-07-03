Cartas de lectores: Conciencia, barreras, ignorar la política

Conciencia

El editorial titulado “Conveniencia política vs. responsabilidad ética”, comenta la protección brindada a Manuel Adorni por el gobierno y su partido, donde Esteban Bullrich confirma sus convicciones de renunciar al Pro al sostener que su enfermedad lo obligó a mirar la vida desde otro lugar, ya que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia. ¿Tendrán que enfermar todos los funcionarios para acatar la coherencia de acción en la frase de San Martín “la conciencia es el mejor juez que tiene el hombre de bien”?

Mariano E. Correa

moscacorrea@yahoo.com.ar

Barreras

El triste episodio de la muerte de Ernestina Pais reabre una polémica sobre las barreras en pasos a nivel. Antiguamente las barreras eran dobles , es decir cerraban ambos sentidos de circulación hacia las vías cuando venía el tren , y el guardabarreras las operaba, junto con una señal sonora muy audible, y hasta solían hacer sonar también un silbato. Con su automatización, buscando dar una seguridad mayor, la barrera baja y sube automáticamente de un solo lado, el que da frente a la circulación (vaya a saber por qué motivo económico, ya que no existe razón física), y esto , paradójicamente, genera mayor inseguridad, ya que , por un lado, uno podría venir distraído (por una llamada imprevista, por una somnolencia, etc.) y seguir circulando por el lado sin barrera (como se ve en el video del accidente ). O, lo cual es peor, que el espacio libre induzca al conductor a querer sobrepasar la barrera para ganar tiempo, aún estando baja la de la mano correspondiente, por presumir que el tren está lejos, sin tener en cuenta la velocidad a la que circula la formación.

Una forma de mitigar este problema (solucionarlo implicaría construir túneles bajo nivel) sería tan simple como alargar la barrera. Pero a veces lo simple no va siempre de la mano del sentido común, con el cual se podrían salvar muchas vidas.

Gustavo Garavilla

garavillag@gmail.com

Ignorar la política

Platón, uno de los grandes filósofos de la Antigua Grecia, dejó una de las frases más citadas sobre política y ciudadanía hace 2400 años “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”.

Esa frase tiene plena vigencia ahora, si nuestro presidente sigue tratando de ignorar la política, volveremos a ser gobernados por los peores.

Juan Manuel Peire

peirejuanmanuel@gmail.com

Malos tratos

En su número del domingo 28 se publicó un excelente artículo de Arturo Pérez Reverte titulado “Un insulto más” que con gran sentido del humor castiga a las empresas aéreas y de aeropuertos de España por sus permanentes malos tratos a sus clientes y usuarios. El tema podría situarse también en Argentina, dónde tanto los organismos del sector público como los entes o empresas del sector privado someten a sus clientes, usuarios o simples ciudadanos a los tratamientos más indignos. Los o las que quieren hacer una averiguación, presentar una queja, o pedir un servicio tanto a nivel privado como estatal deben soportar una montaña de requisitos innecesarios, de demoras inaceptables y de quedar sin respuesta o con respuestas no fundadas. La situación conocida por todo el mundo lleva a recomendar que las autoridades tomen cartas en el asunto y que consideren las siguientes soluciones: a) Que no se pidan requisitos a los presentantes que no sean absolutamente indispensables. b) Que los presentantes siempre tengan derecho a ser atendidos por una persona humana de la cual puedan conocer el nombre y cargo. Por ello deben limitarse a un mínimo las atenciones por voces grabadas y mucho más las que van trasladándose de un número o interno a otro. c) Debe darse especial atención al tratamiento que es imperativo que reciban las personas con problemas auditivos o de salud, los no videntes, y los ancianos. d) En el caso de los transportes y las llamadas prepagas, generalmente la mala prestación de un servicio o de un producto material, no da lugar a ninguna indemnización para los afectados por esas situaciones lo que es absolutamente injusto. Esto también se aplica al uso no correcto de la concesión de turnos y de la decisión de cancelaciones. e) Por lo dicho en las líneas anteriores correspondería fijar una serie de penalidades e indemnizaciones a abonar en plazos perentorios a los que sufren perjuicios de cierta consideración por la mala gestión privada o pública.

Seguramente aquel que prometa llevar a la práctica ideas como las que se han expuesto gozará de un apoyo total de la población.

José R. Sanchís Muñoz

jrsanchism@gmail.com

Penales y alargue

Luego de ver las definiciones recientes del mundial de fútbol me convenzo más de cómo se podría hacer para hacer más deportivo el desempate luego de los 90 minutos reglamentarios. Simplemente comenzando por la definición por penales, y después jugando los últimos treinta minutos. Si persistiera el empate, ganaría quien se haya impuesto en la serie de penales. ¿Qué cambiaría? Fundamentalmente el juego se haría mucho más interesante, ya que quien sabe que perdió los penales saldría a atacar arriesgando más , y brindando un mejor espectáculo. Además, sería un resultado más deportivo que aleatorio, como lo es hoy. Y ni hablar de la carga que pesa sobre los jugadores que fallan los penales. En la modalidad actual, la desazón y frustración es inconsolable, y su peso es desproporcionado sobre un individuo. Mientras que en esta propuesta el resultado final de un partido tendrá más que ver con lo colectivo, el juego en equipo y lo deportivo. ¡A cambiar!

Damian Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

En la Red Facebook

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“Bien, hay leyes y hay que cumplirlas” -Pablo Fossas

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