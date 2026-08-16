Cartas de lectores: “Quiero una familia”

DÍA DE LA NIÑEZ

“Quiero una familia”

Hoy, esta sección tiene autores poco habituales. Las cartas no fueron escritas por lectores, sino por niños, niñas y adolescentes que esperan una familia. Las redactaron con sus palabras en los hogares donde viven. Cuentan quiénes son, qué les gusta y cómo imaginan la familia con la que sueñan.

Todos ellos están en convocatoria pública de adopción. Eso significa que cualquier persona o pareja, de cualquier lugar del país, puede postularse para adoptarlos. Son chicos mayores de seis años, grupos de hermanos o niños con alguna discapacidad. Todos esperan una familia después de haber agotado la búsqueda entre las personas inscriptas para adoptar.

Las convocatorias son el último recurso de la Justicia para garantizarles el derecho a vivir en familia. Quienes quieran postularse encontrarán, al final de cada carta, el mail y el número de referencia. Esta publicación es parte de “Quiero una familia”, una iniciativa de Fundación LA NACION. Más información en www.lanacion.com.ar/quierounafamilia .

Me gusta cocinar

Me llamo Dylan, tengo 12 años y soy de Salta. Mi color favorito es el rojo. Me gusta mucho cocinar. Me encanta preparar panqueques y milanesas con fideos. Amo ir al cine. Las pelis que más me gustan son las de ciencia ficción y fantasía.

Todo el tiempo pregunto cuándo va a llegar mi familia. Hace mucho que estoy esperando. Me cuesta ver cómo los chicos más chiquitos del hogar se van antes que yo. El año que viene comienzo la secundaria y me gustaría que me acompañen. Quiero una familia buena, que le guste ir al cine y que adoptemos un gatito negro.

Dylan

regadop3@justiciasalta.gov.ar

Referencia: “D.E.M. 12 años”

Estoy estudiando inglés

¡Hola! Me llamo Star, soy de Corrientes y cumplí 10 años. Soy activo y tengo muchas ganas de aprender. Ahora estoy estudiando inglés. La actividad que más me gusta hacer es natación, también me encanta salir a caminar y pasar tiempo con otros chicos.

Tengo TEA y con la ayuda de mi acompañante terapéutica estoy trabajando en el lenguaje, la regulación emocional y las habilidades sociales. Me siento seguro cuando tengo una rutina que me adelante los cambios que hay en el día. No empiezo conversaciones, pero sí respondo a los estímulos y al amor de los que me rodean. Quiero una familia que confíe en mí y me acompañe con cariño y comprensión.

Star

jfamilianya5-capital@juscorrientes.gov.ar

Referencia: Exo. 255413/24, título “Para un niño de 10 años”.

Soy abanderada

Me llamo Sofía, tengo 11 años y vivo en Río Negro. Tengo dificultades para moverme, pero soy muy autónoma y participo de todas las actividades que me gustan. Por ejemplo, salto la soga y ando en bici. Me encanta ir a la pileta y aprendí a nadar. Me gusta dibujar, pintar y hacer pulseritas con hilo. También juego con mis muñecas.

No puedo hablar, pero me comunico con señas y me hago entender muy bien. Soy muy responsable y buena compañera. Soy la abanderada de mi escuela. Quiero una familia que me ayude a seguir superándome.

Sofía

adopcionlb@gmail.com

Referencia: niña de 11 años

Juego al fútbol y dibujo

¡Hola! Me llamo Noelia y tengo 10 años, soy de Salta. Estoy en quinto grado y mi materia favorita es Lengua. Me encanta dibujar. Veo Naruto y me gusta mucho el animé. Lo que más me gusta es dibujar a mi gatita, Lili. La quiero mucho y yo me ocupo de cuidarla y darle de comer. También me gustaría tener un perrito.

Juego al fútbol con mis amigos todo el año y nos divertimos mucho. Mis jugadores favoritos son Dibu y Messi. Fue muy lindo verlos jugar en el Mundial. Sueño con tener una familia con una mamá, un papá y un hermano chiquito que me quieran mucho. Quiero que mis papás me ayuden a estudiar y que me acompañen a natación.

Noelia

regadop1@justiciasalta.gov.ar

Referencia: expte. 50886/21

Me encanta la naturaleza

Estoy en primer año de la secundaria, me llamo Yanet y tengo 15 años. Vivo en Córdoba. Amo los animales y voy a equinoterapia. Me gusta mucho moverme y también voy al gimnasio. Soy solidaria y colaboradora, me gusta ayudar en todo lo que puedo.

Tengo certificado de discapacidad y aprendo a mi ritmo. Necesito que respeten mis tiempos y me acompañen con paciencia y amor. Tengo varios hermanos y ellos son muy importantes para mí. Me gustaría mantener ese vínculo. Quiero una familia que me haga sentir escuchada, cuidada y querida, que me apoye para construir mi futuro.

Yanet

convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar

Referencia: expediente A30/24

Queremos crecer juntos

Somos hermanos y vivimos en La Plata. Buscamos una familia que nos quiera a los dos, con la que podamos seguir creciendo juntos. Yo soy Alan, tengo 10 años y estoy en quinto grado. Mi hermana se llama Mía, tiene 12 y está en primer año de la secundaria.

A los dos nos gusta mucho aprender y nuestra materia favorita es la misma: Matemáticas. Mía es muy alegre y sociable. Yo soy hincha de Boca y me gusta andar en bici. Me gustaría tener una mascota. Si se puede, un loro que hable, pero también podría ser un gatito o un perrito.

Queremos que en nuestra familia haya mucho amor, que sea divertida y nos riamos mucho.

Alan y Mía

busquedasdefamilias@jusbuenosaires.gov.ar

Referencia: 3000-26990

Escribir, bailar folclore

¡Hola! Me llamo Elena y tengo 16 años, soy de Chaco. Me gustan la escritura y la lectura. Me apasiona bailar folclore y me interesa el ritmo urbano. También me gusta jugar al vóley e ir al gimnasio.

Soy una persona responsable, comprometida y confiable. Estoy en tercer año del secundario y me encanta aprender. Me destaco en Lengua, desearía trabajar en una editorial.

Me gustaría tener una familia conformada por una madre y un padre, con o sin hijos, que me entiendan, me apoyen y me sigan ayudando en el transcurso de mi vida.

Deseo un hogar donde haya respeto, amor, comprensión y comunicación. Un lugar donde pueda ser yo misma y contar con el apoyo incondicional de las personas con las que esté.

Elena

registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar

Referencia: Elena, expte. 1629/2024

Que nos lean cuentos

¡Hola! Me llamo Gabriel y tengo 10 años. Mi hermano mayor, Imanol, tiene 14. Somos de Buenos Aires. Nos queremos mucho y buscamos una familia que nos abrace a los dos.

Imanol tiene una discapacidad intelectual leve y dificultades con el lenguaje, pero se hace entender muy bien. Le gusta el fútbol y le encanta nadar. Es muy bueno dibujando y le encantan las películas de Bob Esponja.

Yo estoy en la primaria. Me gusta jugar a la pelota, cantar y escuchar música. Soy muy buen compañero y me encanta hacer reír a los demás.

Mi sueño es tener una familia que nos lea cuentos antes de irnos a dormir, que trate a mi hermano con la paciencia y el cariño que necesita, y que nos acompañen y nos quieran a los dos.

Imanol y Gabriel

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: expte. 3000-4755

Amo las mariposas

¡Hola! Me llamo Guada y tengo 14 años, vivo en Córdoba. Me encanta estar al aire libre y amo la naturaleza. Lo que más me gustan son las aves y las mariposas.

En mi tiempo libre me gusta pintar mandalas y jugar con videojuegos como Roblox y Minecraft. También juego al vóley.

Tengo certificado de discapacidad y necesito que me acompañen en mis tratamientos y que respeten mis tiempos a la hora de aprender.

Quiero una familia que me haga sentir escuchada y segura, un hogar donde haya mucho amor y paciencia.

Guada

convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar

Referencia: A35/24

Que nos lleven a tomar un helado

¡Hola! Me llamo Natalia y tengo 10 años. Escribo por mí y mis dos hermanas: Belén, que tiene 7, y María, que tiene 5. Las tres vivimos en Salta y buscamos una familia que nos quiera mucho.

Yo estoy en cuarto grado y soy un poco tímida. Me gustaría que nuestra familia nos saque a pasear y nos lleve a tomar un helado. Belén también tiene ganas de que nos saquen a pasear, y además le gustaría tener un gatito y un loro. María quiere que, cuando encontremos nuestra familia, mamá nos cocine sus comidas favoritas: pizza y empanadas.

Natalia, Belén y María

regadop1@justiciasalta.gov.ar

Referencia: expte. 882497/24

Los abrazos me hacen feliz

Soy Thiago, vivo en Córdoba y tengo 11 años. Juego al básquet y soy muy bueno. Estoy en quinto grado y tengo muchas ganas de aprender y seguir creciendo.

Lo que me hace más feliz es que me den un abrazo. Me gusta que me cuenten un cuento y armar rompecabezas o hacer manualidades juntos.

Tengo certificado de discapacidad y necesito que mi familia me apoye en mis rutinas cotidianas y en el aprendizaje. También me gustaría que me ayuden a que pueda mantener el vínculo con mi hermano. Quiero una familia que me reciba con amor y paciencia.

Thiago

convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar

Referencia: Expte. 009/24.

Me encanta compartir el asado de los domingos

¡Hola! Me llamo Lautaro, tengo 11 años y vivo en Corrientes. Amo la música y me encanta bailar. Hace dos años juego al básquet y me gusta mucho.

Ayudo mucho en el hogar y en el colegio, me hago mi desayuno y me encanta cocinar. Mi comida favorita es el choripán, me encanta comer asado los domingos.

Mis hermanos ya encontraron a sus familias. Yo soy el único que sigue en el hogar. Nos juntamos para los cumpleaños y las Fiestas.

El año pasado pedí encontrar a mi familia como deseo de Navidad. Quiero una familia que me ayude a sostener ese vínculo y que me quiera como soy, donde pueda ser feliz.

Lautaro

jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar

Referencia: Expte. GXP 46026/23, título “Para un niño de 10 años”