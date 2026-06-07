Cartas de lectores: Contra los femicidios, pasar a la acción; el carro y el caballo, discriminaciones

Contra los femicidios, pasar a la acción

En nuestro país una mujer es asesinada por razones de género, en promedio, cada 31 horas. El Mundial de fútbol durará 915 horas, lo cual equivale a 29 muertes más. Hace apenas unos días se alcanzaron los 100 femicidios en lo que va de 2026. Por eso quiero dirigirme especialmente a los hombres: abuelos, padres, tíos, hermanos, amigos, hijos y sobrinos. Los invito a reflexionar, a mirar hacia adentro, a preguntarse qué sienten frente a esta realidad y de qué manera pueden involucrarse en la vida cotidiana para transformarla. Las mujeres necesitamos hombres que se animen a hablar desde su humanidad y su vulnerabilidad, incluso desde la incomodidad. Hombres que no permanezcan en silencio. Hombres que acompañen, cuestionen, intervengan y se comprometan. Porque la inacción también es una decisión. Los invito a escucharse, a expresar su voz, a participar de las marchas, a estar presentes en las conversaciones y en los espacios donde todavía persisten formas de violencia naturalizadas.

Frente a esta información, decir: “Yo no soy así, yo jamás mataría a una mujer”, ya no alcanza. Es un punto de partida, pero no suficiente. Necesitamos acciones concretas. Queremos que líderes, directivos, funcionarios, empresas, instituciones y organizaciones asuman un compromiso activo: educación, capacitación, información, prevención y visibilización.

Así como existen pantallas que cuentan días, horas y minutos que faltan para el Mundial, debería existir también un contador visible que nos recuerde cuántas mujeres siguen muriendo por femicidio. Porque visibilizar es tomar acción. Y tomar acción es una responsabilidad colectiva, donde tanto hombres como mujeres podemos cambiar la realidad.

Paula Cullaré

Mail paulacullare@gmail.com

El carro y el caballo

“Solo el 5% cree que la educación es el problema más importante del país”, (titular de LA NACION, 4/6/2026). Esto es muy grave porque ese 95% que descree de la educación como objetivo primero y principal, no solo destruye la gran obra educativa de Sarmiento por la que accedimos otrora al pedestal de las grandes naciones, sino que contribuye a crear ciudadanos sin bases suficientes para continuarla. Nadie logra lo que no aprendió ni puede dar lo que desconoce, y por eso no hay nada peor para una nación que hacer de sus ciudadanos sus propios verdugos por falta de formación, al anteponer otros intereses al de la educación misma. Urge fijar políticas inmediatas para volver a ser el país más instruido de Sudamérica, en lugar del más equilibrado fiscal aunque ignorante de la región, porque el caballo va siempre adelante del carro, nunca detrás. Rafael Mauro rafaelmauro1@gmail.com

Discriminaciones

Que en el Senado de la Nación haya habido discusión para la aprobación de un pliego de nombramiento de la candidata a Jueza, la Dra.Verónica Michelli, por el hecho de ser pariente de un periodista, realmente me lleva a pensar que se sigue discriminando por apellido o, en este caso, por parentesco, máxime teniendo en consideración que lo determina nuestra Constitución para ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial.

Lamentable que nuestro Presidente esté ocupándose de temas como el presente cuando hay tantos más pendientes de resolución.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Pliego

Me alegro de que se haya aprobado el pliego de la Dra. Michelli, quien por mérito propio había logrado pasar todos los filtros necesarios para esa selección. Tuve miedo de que el gobierno nacional entrara en ese nefasto sistema que utilizaron los gobiernos kirchneristas anteriores contra las Fuerzas Armadas, negando el ascenso a oficiales meritorios por simple “portación de apellido”. En este caso de la Dra. Michelli hubiese sido víctima de un sistema basado en simple “portación de parentesco”.

En la diversidad fortalecemos la libertad ante la hegemonía genuflexa de quienes tienen miedo a la libertad.

Irene Pérez Bourbon

iremapuche@gmail.com

Periodismo

Se celebra hoy el Día del Periodista, con motivo de la primera publicación de la Gaceta de Buenos Aires, dirigida por Mariano Moreno, el 7 de junio de 1810. Saludo al diario LA NACION y a todo el periodismo honesto y capaz de la Argentina. Gracias por informarnos y con sus opiniones ayudarnos a reflexionar sobre los temas importantes de la sociedad. Gracias por conceder un espacio para expresarnos como ciudadanos y así compartir el ejercicio más puro de la democracia: el cambio de ideas como diálogo constructivo. Olvidado por nuestra dirigencia a pesar de que lo pide la Constitución, que no admite que alguien se crea dueño de la verdad y exige respetar todos los puntos de vista, garantiza la libertad de prensa sin censura previa (Art.14) y prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan esa libertad (Art 32). Valoro la profesión de nuestra prensa, que ha soportado por décadas censuras y presiones, además de ridículos insultos y menoscabos, por no decir amén a todas las decisiones del gobierno de turno. En la fundación de la República contamos con la pluma y el compromiso de Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y tantos más, defensores de la esencia liberal de nuestra Carta Magna. No puedo imaginar que hubiera sido de nuestra amada patria sin el periodismo que, desde entonces, defiende día a día las palabras del gran sanjuanino: “las ideas no se matan”. Matías Aníbal Rossi matiasrossi2014@gmail.com

Fecha

El ministro Adorni eligió como fecha tope para anunciar la explicación de su patrimonio el 15 de junio, ya comenzado el Mundial de fútbol. Entiendo que somos un pueblo paciente, pero esto me parece demasiado. Reírse del ciudadano y recibir el apoyo del Presidente es algo inaudito. ¡Pobre país! Marilyn Cornille marilyncornille@yahoo.com.ar

Pregunta

Iglesia Santa Catalina de Siena. Solamente una pregunta. ¿Lo vamos a permitir?

Susana Schenone

susanaschenone@yahoo.com.ar

Jardín Botánico

En las noticias de estos últimos dias, pude leer que en el Jardín Botánico se realizará a partir del 2 de julio un espectáculo que llaman “inmersivo”, titulado “Maravillosa Alicia”, con doce instalaciones. No hace mucho, se realizó algo similar, despertando las naturales quejas de los vecinos de la ciudad y asociaciones ambientalistas.

Nuevamente nos encontramos en la misma situación. Existe un posible daño ambiental que se le produzcan a las especies botánicas y aves, aunque en la noticia menciona como defensa ante ello, la actual y desgastada palabra de la “sustentabilidad”, usos de LED,etc . ¿Existe un estudio de impacto ambiental realizado por especialistas? Si no se ha hecho creo que debería hacerse, y también informarse sobre los ingresos y gastos que le generarán a la ciudad la cesión del Botánico.

Todos sabemos que a metros de allí se desarrollan habitualmente ese tipo de espectáculos, y que existen muchos otros sitios adecuados para ese fin. Sería bueno saber si la Legislatura tiene conocimiento detallado de este tema y si lo autorizó.

Espero que alguna asociación ambientalista o una fiscalía estudie el tema y si concluye que resulta perjudicial o no existen estudios, solicite su cancelación, antes del inicio del espectáculo y si fuese necesario, se judicialice mediante los recursos previstos legalmente y así, apliquemos el conocido “Mas vale un por si acaso, que quien lo hubiese dicho”.

Cr. Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

Homenajes sin fanatismo

Cada vez que desaparece una figura admirada, reaparece una vieja pregunta: ¿debemos juzgarla por su obra o por la coherencia entre lo que predicó y la forma en que vivió? Los homenajes suelen destacar los logros y minimizar las contradicciones. Sin embargo, una vez pasada la emoción, vuelven las preguntas incómodas. ¿Puede alguien defender la austeridad mientras vive con lujos? ¿Puede reclamar justicia y al mismo tiempo justificar conductas cuestionables? La sociedad suele oscilar entre dos extremos: la idolatría y la condena absoluta. Ninguno de ellos ayuda a comprender la complejidad humana. El talento no elimina las debilidades, así como los errores no borran necesariamente el valor de una obra. Tal vez la actitud más madura sea reconocer los aportes sin convertir a nadie en un santo y señalar las contradicciones sin negar sus méritos. Solo así es posible rendir homenaje sin renunciar al pensamiento crítico.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com