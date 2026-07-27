Cartas de lectores: Ahora, a prepararse; gracias Julio; olvidos

Ahora, a prepararse

Durante el Mundial 2026, muchos argentinos sentimos algo inesperado. Dejamos de ser juzgados por cómo jugaba nuestra selección para ser definidos como un país de tramposos, ladrones o incluso racistas. Ya no se cuestionaban jugadas, sino una identidad. Y dolió. Porque cuando un relato se instala, los hechos dejan de importar: si ganás, hiciste trampa; si protestás, sos soberbio; si perdés, recibiste lo que merecías. Pero esto no es solo sobre fútbol, sino de algo más importante. Esa sensación de impotencia es la que millones de personas viven cada día cuando son prejuzgados, criticados y acosados por su religión, su color de piel, su nacionalidad, su orientación sexual o sus creencias. Esta experiencia debería dejarnos una enseñanza: criticar está bien, nos hace crecer, pero criticar una conducta nunca puede convertirse en condenar comunidades o pueblos enteros. La próxima Copa del Mundo será dentro de cuatro años. Seguramente la Argentina, como los demás países que participen aprovecharán ese tiempo para preparar mejores equipos. Ojalá nosotros, los que no jugamos, lo aprovechemos para llegar siendo también mejores personas y recordar lo que se siente cuando el prejuicio tiene nuestro nombre.

Santiago Lucero

lucerosantiago74@gmail.com

Gracias Julio

Un amigo golfista, muy futbolero, simpatizante de Boca Juniors, insistió en que debería leer lo que es una excelente nota escrita para LA NACION por el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Todos los argentinos deberían leerla, especialmente los hinchas, los directivos, los entrenadores y los jugadores. Gracias don Julio, la tiene tan clara y lo expresa tan bien que no hay nada que agregar, sobre todo luego de lo que se ha hablado y escrito sobre el desempeño de nuestra selección en este mundial. Me emocionó enormemente leer que como rioplatense se sintió muy representado por el seleccionado argentino y orgulloso por su desempeño.

Carlos E. Echagüe

echagueteddy@gmail.com

Olvidos

Perdón, con los años he perdido un poco la memoria. Olvidé quiénes trajeron esclavos desde Africa al Virreinato del Río de la Plata. Olvidé quiénes sometieron a los nativos a mita, encomienda y yanaconazgo. Olvidé quiénes, en su primer gobierno patrio y aun antes de declarar su independencia, se fueron suprimiendo esas instituciones que constituyen una ofensa a la Humanidad. No sabía que ese último accionar era el peor racismo que impera sobre la Tierra. También olvidé que teníamos hermanos allende el océano. Y que Caín y Abel también eran hermanos.

Adriana F. Gómez

adrianafloragomez@gmail.com

Cooperación

He leído con atención el editorial sobre el acuerdo de cooperación entre la Argentina y Estados Unidos, y considero que debería explicarse uno de sus aspectos más relevantes. El artículo menciona los “bienes globales”, los “espacios de uso compartido” y los “recursos naturales”, pero no se aclara qué significan esos conceptos ni a qué recursos se refiere. Más importante aún, se presenta la cooperación estadounidense como si fuera desinteresada. ¿Qué obtiene Estados Unidos a cambio de aportar durante cinco años patrullaje, tecnología e inteligencia? ¿Qué compromisos asume la Argentina?

Marina McGaw

Marina9167@gmail.com

Límites claros

Leí con atención la columna de los doctores Mariano H. Borinsky y Guillermo J. Rizza sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la incorporación al Código Penal de delitos contra la estabilidad fiscal y monetaria. Más allá de sus valiosos fundamentos técnicos, el aspecto más trascendente de la propuesta reside, a mi juicio, en su significado institucional. Durante décadas, el déficit permanente y la emisión monetaria fueron presentados como instrumentos legítimos de política económica, aun cuando sus consecuencias recayeran sobre millones de argentinos a través de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. La paradoja fue que semejantes decisiones nunca encontraron un correlato en materia de responsabilidad. Si estas iniciativas prosperan, el cambio más importante no será jurídico sino cultural. Un país maduro no solo exige transparencia frente a la corrupción; también requiere límites claros para quienes, desde el poder, comprometen deliberadamente la estabilidad de la moneda y el equilibrio de las cuentas públicas.

Juan T. Medi Cogo

medicogojuantomas2003@gmail.com

Reactivación

¿Como lograr la reactivación integral de la economía? Primero hay que hacer un diagnóstico. El mío: estamos caros en dólares. Entonces mi receta es sencilla. Si el gobierno consideró el 13 de diciembre de 2023 que $366 era un valor no competitivo y lo llevó a $800, este último valor ajustado por inflación al día de hoy es de $2876. Bien este es el valor que reactivará la economía en forma integral. El gobierno debe llevar el dólar a este valor y1) liberar el mercado de cambios; 2) defender este valor de referencia para que no baje como hoy lo está haciendo para que no suba, y 3) que siga el ritmo de la inflación.

¿Inflación? Y sí , va a subir los primeros cuatro meses fuerte y después volverá a los niveles actuales, pero el país recuperará la competitividad perdida. Obvio que nos va a salir más caro viajar, pero no se perderán más puestos de trabajo y el país iniciará una senda definitiva de crecimiento.

Nicolás Alejandro Frers

envasecolor@hotmail.com

Expresiones

Muy interesante el artículo de Basilio Kotsias sobre el origen de la expresión “no pagar por el pito más que lo que el pito vale”, que se remontaría a una anécdota juvenil de Benjamín Franklin. En el mismo sentido me pregunto si la expresión “más peligroso que mono con navaja” tiene origen en la pluma de Edgar Allan Poe: los crímenes de la calle Morgue son cometidos, justamente, por un mono armado con una navaja.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

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