Cartas de lectores: Contraste, insulto, racismo

Contraste

Todavía resuenan en nuestros oídos, pero sobre todo en nuestros corazones, los ecos de los festejos por los logros de nuestra selección de fútbol, no solo a nivel deportivo sino, fundamentalmente, a nivel humano, en donde primaron el respeto, el profesionalismo y la humildad. Qué doloroso contraste con la actuación de nuestro presidente en Brasil, en donde hizo gala de una grosería y faltas de respeto no solo vergonzosas, sino también peligrosas, que ponen en riesgo la relación política con nuestro socio más importante en la región. La verdad es que, como argentinos, y más aún aquellos que lo votamos, no nos merecemos esto.

Santiago L. Ordoñez

santo1446@gmail.com

Insulto

El insulto agravia más al insultador que al insultado.

Luis María Canziani

luismcanziani@gmail.com

Racismo

La campaña que presenta a la Argentina como un país racista produjo, paradójicamente, un efecto inesperado. Frente al Obelisco, un joven negro, con un cartel invitaba a los transeúntes a demostrar con un gesto que el prejuicio no representa a los argentinos.

La respuesta fue espontánea y conmovedora: decenas de personas se acercaban a abrazarlo. Ninguna escena aislada alcanza para describir a un país entero, pero tampoco lo hacen las descalificaciones generalizadas. Quizás quienes promovieron esa imagen negativa de la Argentina hayan conseguido exactamente lo contrario: que muchos ciudadanos respondieran con humanidad, respeto y afecto, ofreciendo al mundo una imagen muy distinta de la que se intentó instalar.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

La ruta 5 agoniza

Kristalina Georgieva, directora del FMI, viajó ayer a Neuquén para recorrer Vaca Muerta. Una suerte que no lo hiciera en auto. Viajé hace dos días por la ruta 5 y es de terror. Las banquinas brillan por su ausencia. La ruta está siendo mal emparchada. Parece más el juego de la rayuela que una ruta nacional. Me pregunto: si Vaca Muerta impulsa grandes exportaciones que dejarán superávit comercial para el país, ¿no sería bueno tener una buena autopista? Vaca Muerta, con los récords en producción de petróleo y gas, estará más viva que nunca, pero la ruta nacional 5 agoniza.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Retenciones

En el discurso de Milei en la Rural volvió a mencionar la eliminación total de las retenciones agropecuarias. Ahora, más preparado, sigue el criterio de prometer algo sin decir cuándo específicamente. Otra promesa más de las tantas que hace y no cumple.

José Zuber

jose.zuber@outlook..com

Ciudadanía digital

El editorial de LA NACION “Celulares y ciudadanía digital” acierta en sostener que frente a la simpleza de prohibir o simplemente regular la utilización de celulares en las aulas, “lo que verdaderamente importa es enseñar a los alumnos a usar bien y responsablemente sus dispositivos, construyendo la denominada “ciudadanía digital”. El tema enfrenta un problema previo: la Argentina, como muchos otros países latinoamericanos, no tiene ciudadanos, sino individuos apolíticos que persiguen sus intereses personales, o militantes extremistas de izquierda y derecha. Mientras que histórica y políticamente la ciudadanía constituye una categoría republicana que contempla el civismo, el cuidado y la construcción de lo común –democracia e instituciones incluidas–, nuestra “aciudadanía” comparte la práctica de saltar por encima de las normas, reglamentos y cualquier otro obstáculo que se le presente en el camino. Cada uno con su justificación, debilitando por derecha y por izquierda nuestro orden político constitucional. Antes, o en paralelo a lo digital, la escuela debe formar ciudadanos atentos a la construcción de lo común y el sostenimiento del orden institucional. Seres humanos que compartan la ética cívica de valores y actitudes democráticas mínimas que surge de la Constitución nacional.

Mauricio Devoto

Director, Centro de Estudios en Ciudadanía. Universidad de Palermo.

mdevoto11@gmail.com

Caos vehicular

El sábado pasado se vivió un verdadero caos vehicular en la ciudad, con decenas de vehículos dañados por abolladuras, raspones y otros incidentes derivados de interminables embotellamientos. Desde hace tiempo la calle Benito Juárez, entre la colectora y el cruce con las vías del ferrocarril San Martín, sufre graves problemas de circulación. El aumento del tránsito, la escasa inversión y la prolongada duración de las obras en los pasos a nivel generan demoras que afectan diariamente a vecinos y automovilistas. Sin embargo, la situación se agravó cuando el gobierno de la ciudad autorizó el cierre de la colectora durante 12 horas para instalar un cartel publicitario mediante una grúa, precisamente mientras continuaban las obras ferroviarias. Aunque la ciudad no sea responsable del mantenimiento de los cruces, sí lo es de la organización del tránsito. El resultado fue previsible: largas filas de vehículos, vecinos prácticamente aislados y automóviles dañados. Lo ocurrido demuestra que, más que recursos, faltan planificación e ideas.

Jorge Tricerri

Jattricerri@gmail.com

En la Red Facebook

Desde el 17 de junio en el Ecoparque se comenzó a cobrar la entrada a las personas que no residen en la ciudad de Buenos Aires

“¡Me parece perfecto!” -Daniel Mari

“Nada es gratis.... las cosas gratuitas las pagamos todos, aunque no las podamos visitar” -Elisa Teresita Casañas

“Me parece bien que se cobre, así se puede sustentar y mejorar el predio” - Miguel Ortega Carp

“Yo que vivo en Salta, al teleférico pagamos diferenciados los que vivimos en Salta y el resto del país paga otra tarifa, levemente más alta” - Exequiel Suárez