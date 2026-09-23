Cartas de lectores: Criterio, discusiones, Adorni

Criterio

Suscribo lo expresado por el Sr. Chevallier Boutell,y agrego mi indignación por la actitud de la jueza que, desobedeciendo su obligación de aplicar la ley, sobreseyó a un menor de 14 años con el remanido argumento de ser producto de la sociedad, que no supo contenerlo,etc.,etc., y que denunció la inconstitucionalidad de la ley que a su arbitrio incumplió. Diariamente vemos menores que delinquen y asesinan, y que según su criterio, deben ser perdonados y dejados en libertad, para que sigan por ese camino,posiblemente alentando por lo tantoa otros a emularlos, total, no pasa nada. Ese disparate no excluye la imperiosa necesidad de educar y actuar para prevenir hechos de esa naturaleza, que sin duda debe ser tenida muy en cuenta.

Guillermo H. M. Giambastiani

giamba41@gmail.com.ar

Discusiones

La discusión en la Argentina del siglo XXl no es el debate de ideas normal, donde se proponen proyectos para ver qué se puede rescatar de uno o del otro. Estamos a años luz de poder ponderar qué medidas alientan o intoxican la producción. Por lo que uno observa a diario parece que todavía tenemos que ponernos de acuerdo si robar está mal, si asesinar está mal o a qué edad, si imprimir billetes sin respaldo está mal, si ahogar con impuestos a las pymes, si instalar un sistema de compuertas de coimas para importar está mal, que si extorsionar a empresarios está mal, si hacerse millonario con la política está bien, que si tener éxito empresarial está mal, que si cortar las calles y tirar piedras está bien. Todavía no entendemos la diferencia del presente y futuro de un pueblo que admira a su policía y a sus empresarios (los honestos), al presente y futuro de uno que los detesta manifiestamente. Se nos mezcló el folclore que le cantaba a su caballo, al trabajo y a los paisajes argentinos, con una especie de ruido infernal que evoca al paco y los pibes chorros. Discutir la tasa de interés, las paritarias, la inteligencia artificial o la edad de imputabilidad es empezar la casa por el tejado.

Marcelo Amaral Correa

marceama@ucm.es

Adorni

Leemos asombrados los abusos de Adorni. Tiene custodia, tiene miedo que lo agredan, le dan auto oficial con chofer. Yo, ciudadana común, pagué el viernes una multa de infracción de tránsito 58.700 pesos, que podía abonar hasta diciembre. Adorni tiene una deuda de diez millones de multas que no paga ni lo hará porque el auto no está a su nombre, es del Estado. El mundo del revés. Este señor se ríe de los argentinos.

Maria Teresa Mayorga

teresavernengo@gmail.com

Taiwán y el mundo libre

A medida que los Estados autoritarios buscan remodelar las normas internacionales para servir a sus propios intereses, el orden internacional basado en reglas se encuentra bajo una presión cada vez mayor. Hoy, la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada crítica. O actuamos unidos para defender la justicia y la democracia, o vemos cómo el orden mundial se desmorona. Pocos lugares presentan esta disyuntiva de forma tan cruda como la primera cadena de islas del Indopacífico, donde la seguridad se ve amenazada por parte de China. La integridad de este orden también se ve socavada por la tergiversación deliberada que hace China de la Resolución 2758 de la ONU. El texto no menciona a Taiwán ni aborda su participación en las Naciones Unidas. No obstante, China utiliza esta resolución para bloquear la participación de Taiwán en organizaciones internacionales. De no frenarse, esta distorsión podría sentar un peligroso pretexto para futuras acciones militares en el estrecho de Taiwán. A pesar de su exclusión, Taiwán está decidido a actuar como una fuerza para el bien. Sus fortalezas en manufactura avanzada, preparación ante desastres y salud pública pueden contribuir activamente con la comunidad internacional. Khalilur Rahman, presidente electo de la 81.ª Asamblea General de la ONU, estableció como ejes la restauración de la confianza y la transformación institucional. Taiwán comparte estos objetivos y está preparado para ayudar a hacerlos realidad. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que defienda la inclusión, la resolución pacífica de controversias y el rechazo al uso de la fuerza. El mundo libre necesita a Taiwán, y una Organización de las Naciones Unidas más fuerte y creíble necesita su participación significativa.

Lin Chia-lung

Ministro de Relaciones Exteriores ROC (Taiwán)

Las amistades del mar

La llegada de la Fragata ARA Libertad el sábado pasado me trajo recuerdos de mi pasado como electricista en la Marina. Serví en el portaaviones ARA Independencia y, hace sesenta años, integré la tripulación de la fragata cuando cruzó el Atlántico Norte en tiempo récord. Durante aquel viaje asistimos en Nueva York a la pelea entre Ringo Bonavena y Joe Frazier; vivimos una exitosa operación de apendicitis en navegación con la fragata fondeada frente a la isla Martinica, y pasamos las fiestas de fin de año en alta mar. La fragata zarpó en agosto de 1966 y regresó en enero de 1967, recorriendo 18.334 millas. La vida en el portaaviones despertó en mí el sueño de ser aviador naval, pero finalmente se impuso la música, que me llevó por el mundo del rock y el jazz hasta hoy. Las amistades nacidas en la fragata y el recuerdo de aquel viaje nos llevaron a crear un grupo de Facebook llamado “IV Viaje de la Fragata ARA Libertad 1966”.

A sesenta años de aquel viaje inolvidable, la Fragata Libertad sigue manteniéndonos unidos, más allá de nuestras distintas ocupaciones, porque en el mar se forjan amistades para toda la vida.

Carlos “Machi” Rufino

machirufino@gmail.com

Maratones

Al margen de beneficios relacionados con el deporte en sí mismo y algo de turismo; debe señalarse el frecuente inconveniente que producen los cortes de avenidas y calles, casi siempre en la zona de Palermo, para organizar maratones que privan a gran cantidad de ciudadanos de circular libremente. Tan reiterada situación perjudica a miles de personas , muchas de las cuales también somos deportistas que nos vemos limitados en accesos a clubes u otras instalaciones para que otros corran por la calle.

Julio Orma Carrasco

jormacarrasco@hotmail.com

En la Red Facebook

Con el apoyo de LLA, Jorge Macri activa un proceso para destituir a la jueza que evitó aplicar el régimen penal juvenil

“Totalmente de acuerdo con Macri” -Luis Cesar Giarrusso

“Espero que se logre” -Clara Ines Torres

“¡Bravo! No merece ser jueza. ¿Con qué derecho se opone a cumplir la ley que votaron tanto diputados como senadores en el Congreso?” -Mariana Ferrara