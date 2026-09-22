Cartas de lectores: Radiografía, La Matanza, equilibrio judicial

Radiografía

La tapa del diario de ayer, en su mayor parte, dibuja una radiografía de lo que sucede en la Argentina. Tenemos los síntomas y el diagnóstico, por lo que cabe aplicar la medicina adecuada y evitar el agravamiento. Estamos a tiempo de corregir el rumbo y tener un país sano en sus diversos planos. Es una cuestión de decisión y actitud.

Arnoldo Krawicki

akrawicki1@gmail.com

La Matanza

Qué visionarios aquellos que llamaron a un partido bonaerense “La Matanza” y comprobar, lamentablemente con lágrimas de muchas familias, lo que hoy realmente pasa todos los días en sus calles y hogares. La matanza de todos los días.

Matías Bourdieu

matias.bourdieu@gmail.com

Equilibrio judicial

Una de las definiciones de paradoja es la siguiente: “figura de pensamiento que une dos ideas opuestas en una misma frase”. La verdad es que es justo reconocer que el esfuerzo para lograr el “equilibrio fiscal” está dando sus frutos para de esa manera eliminar la inflación, que es la gran mentira que nos ha flagelado durante las últimas décadas. Pero por otra parte estamos abrumados con los casos de corrupción y su tratamiento por parte de la administracion de justicia. Los ejemplos son muchos, por razones de espacio cito solo el AFAgate aparecido en diciembre de 2025 y aún no se ha resuelto qué tribunal intervendrá y el caso del Bandido que dio lugar al Yategate, comenzó el 30 de setiembre de 2023 y aun sin signos de avance real. En la postura opuesta, aparece la historia de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, creada en junio de 1971 y disuelta en mayo de1973, es decir a casi dos años de su creación. La trayectoria impecable de ese tribunal no ha sido motivo de discusión. Los hechos revelan que de los nueve jueces que integraron ese tribunal, uno el, Dr. Jorge Vicente Quiroga fue asesinado por integrantes del ERP, otro Eduardo Munilla, zafó milagrosamente de un tiroteo destinado a asesinarlo. De los otros jueces a la fecha solo vive uno: el doctor Jaime Lamont Smart, que está injustamente cautivo hace más de 15 años. Una verdadera paradoja que revela una falta de equilibrio judicial, presupuesto esencial para que el equilibrio fiscal rinda sus frutos.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Vehículo oficial

Veo con asombro, que el gobierno dispuso al servicio del ciudadano común Manuel Adorni, un automóvil y custodia oficial. Soy jubilado y como la magra jubilación mínima luego de 36 años de aportes no me alcanza para vivir, me dedico a realizar servicios agropecuarios. Ya que mi vehículo tiene varios años y para poder seguir con mi actividad, estaría necesitando cambiarlo para poder seguir subsistiendo con las necesidades básicas. Es por ello que solicito al señor Presidente que disponga de las medidas necesarias para proveerme de un vehículo más moderno y en mejor estado que el mío. No pretendo custodia, ya que me considero capaz de poder defenderme por mis propios medios. El combustible será tema de negociación.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Visita papal

Ya se ha determinado el recorrido que el Papa León XIV hará en nuestro país en el mes de noviembre. Veo que lastimosamente se han olvidado de una reunión con la infancia. ¡Qué mejor oportunidad que la misma se efectúe en el Hospital de Niños Profesor Pedro Garrahan donde los pequeños internados no pueden ejercer las atribuciones propias de su edad ya que deben permanecer postrados en una cama! La visita, la palabra y la bendición de Su Santidad provocaría en ellos una emoción que jamás habrán de olvidar y recordarán cuando se transformen en adultos. También la presencia del Santo Padre aliviaría las angustias de las familias de los niños enfermos y fortalecería su espíritu y, en definitiva, sería un agradecimiento a la gran labor del personal médico y no médico que contribuye con su trabajo a reintegrar a los pequeños a sus hogares, escuela, juegos, etc. Sería bien visto por la mayoría de los argentinos que se incluyera al hospital en el plan de visitas del Papa.

Fernando Espiniella

nando327@yahoo.com.ar

Peso

Hace alrededor de un año, el diputado Ricardo López Murphy presentó el proyecto de creación de la moneda Argentum con el fin de reemplazar al peso, definiéndola numéricamente mil veces más valiosa. No tengo idea de cuales hayan sido las razones expuestas para no aprobar dicha iniciativa, pero los innumerables contratiempos que produce a la población el mantenimiento del hoy insignificante peso hacen necesaria sin ninguna duda la reposición de una iniciativa destinada a facilitar el uso práctico del dinero.

Héctor Ferazza

hferazza@yahoo.com

Cortes de calles

Constantemente se corta la salida al norte de la ciudad, ya sea por maratones, carreras, recitales, ferias, etc. Las vías públicas son para todos y no de unos pocos. Se podrían realizar estas actividades en lugares privados y/o alternar las zonas.

Luis Maria Caballero

agluisma@hotmaul.com

Zorzales

En septiembre todos los años, un potente trino sobresalta a la adormilada Buenos Aires. El zorzal comienza su vuelo. Se eleva sobre palos borrachos rosas, amarillos ibirapitás y majestuosas gomeros, atraído por la fragancia de los tilos de Grand Bourg. Cerca, un lapacho lo saludará ostentando orgulloso su copa rosada. Esquiva el celeste patriota del jacarandá y las florcitas tímidas de las tipas, que lloran sus lágrimas pegajosas. El perfume seductor de miles de rosas lo guiará hasta los ceibos que lavan su roja cabellera en el lago. Allí anidará. Al final del verano buscará refugio en un plátano dorado de otoño, para pasar otro invierno.

María Teresa Reynal

mariatreynal@gmail.com

En la Red Facebook

La catástrofe que muestran las pruebas PISA y el dato demoledor sobre la brecha socioeconómica en el aprendizaje

“Son años de destrucción de la enseñanza en nuestro país”-Claudio Adrián Farrell

“¡Muy relativos los resultados! No miden fiel ni adecuadamente la realidad de las aulas”-Berta Minin

“Sigan haciendo paro, jaja”-Braian Cahves