Cartas de lectores: Cuidémosla, fondos, un debate serio

Anteayer, viendo el programa de LN+ Feinmann con Lousteau, saqué estas conclusiones: nada más importante que la educación pública, para argentinos y residentes. Y las personas extranjeras que nos honran con su elección deberían pagar un canon o quedarse en el país ejerciendo una determinada cantidad de años, proporcional a la inversión de sus estudios. Todos deberían cursar y promover un mínimo de materias por año.

Cuidemos la universidad pública, auditémosla para jerarquizarla y que vuelva a brillar.

Marta Lavalle

DNI 13.137.994

Fondos

Me pregunto quién pagó toda la infraestructura para el acto universitario. Debe ser que les sobra la plata para armar semejante escenario.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

Un debate serio

La universidad argentina debe dejar de ser un espacio para la política partidaria y la demagogia. Debe buscar la excelencia y abandonar la mediocridad igualitaria hacia abajo. El que accede a ella debe aportar el costo de la enseñanza y contribuir para que la transiten los que carezcan de medios económicos. La configuración de las cátedras, al menos en el área de Derecho, es un desastre. Prácticamente los profesores full time no existen. La dedicación simple, o semiexclusiva en casos excepcionales, sabido es que no es lo conveniente para la trasmisión de los conocimientos jurídicos, y de cualquier especie. Como al mismo tiempo los sueldos no son acordes con la jerarquía del docente, el cumplimiento es deficiente.

Todas estas cosas habría que sincerarlas y enfrentar un debate serio sobre la educación terciaria.

Víctor Manuel Monti

Exprofesor titular ordinario de la Universidad Nacional de Catamarca

victormanuelmonti@gmail.com

Oficios

Crear riqueza, crear trabajo, crear oficios. Aumentar los alumnos de oficios. Gran demanda, salida laboral rápida. Menos psicólogos, más plomeros, más electricistas, más pintores, más mecánicos, más… Los egresados de escuelas de oficios pueden seguir ascendiendo, seguir estudiando. Basta de universidades sin alumnos o alumnos eternos.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Billetes de 20.000

Anuncian que van a sacar a circulación el billete de $20.000, cosa que parece adecuada, aunque insuficiente, ya que equivalen solo a 16 o 17 dólares estadounidenses. Es claro que para facilitar las transacciones y traslados de dinero debería haber billetes de más alta denominación. Lo que es rayano a lo estúpido es que se saltee la emisión del billete de $5000, sumamente necesario para dar cambio en las operaciones de bajo monto.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Risas en la sentencia

El lunes pudimos leer en las páginas de la nacion que un grupo de mujeres mapuches de una comunidad autodenominada originaria fueron condenadas a penas de prisión en suspenso por los delitos de atentado, resistencia a la autoridad y usurpación a raíz de la violenta ocupación de terrenos en Villa Mascardi en 2017 y 2022. Lamentablemente, esas personas no cumplirán prisión efectiva por incomprensibles beneficios de la ley vigente. De más está ahondar en los violentos métodos usados por estas personas, que nada tienen que hacer en terrenos del Estado, y fundamentalmente en aquellos que pertenecen a privados y asociaciones locales deportivas y religiosas. Los daños que produjeron en la zona fueron tremendos, como también la fauna y flora del lugar, al margen de viviendas y refugios. No debemos dejar de señalar que la mano del inefable expresidente Alberto Fernández está presente en este despojo arbitrario e ilegal. Algo que ya ni asombra. Lo escandaloso del caso es que las condenadas, durante la lectura de las sentencias, reían a carcajadas delante de los jueces que impartieron justicia, tal como puede observarse en una de las fotos que acompañan la crónica. Otra muestra más del desparpajo de estas seudoorganizaciones aborígenes que se autotitulan dueñas de algo que no les pertenece.

Carlos González Fernández

DNI 8.586.133

Medicamentos

Recientemente hemos asistido a un debate en el Congreso de la Nación, con relación al veto de la ley que restituía a los jubilados el 8% de la inflación de diciembre pasado, no reconocido por los ajustes posteriores. La información sobre el tema ocupó numerosas páginas de los diarios y muchas horas de televisión. Lamentablemente, hubo escasa cobertura de un hecho que, a mi juicio, tiene mayor gravedad económica sobre el reducido bolsillo de los jubilados. Entre gallos y medianoche, el PAMI decidió reducir drásticamente la grilla de descuentos de los medicamentos que suministra y que en muchos casos eran del 100%, llegando a eliminar algunos. Esta medida, para los jubilados que reciben la mínima y los de baja retribución, implica un detrimento económico mucho mayor que el mencionado 8%, debido al impacto de los precios de los medicamentos, los cuales, dicho sea de paso, han subido sin que ningún gobierno, pasado ni actual, haya podido impedirlo.

¿Hasta cuándo serán los jubilados el objeto principal del ajuste económico del gobierno?

Julio Roberto Pérez

DNI 4.303.064

Pozo criminal

Circulo asiduamente por la ruta provincial Nº 41 de la provincia de Buenos Aires, entre las localidades de Gral. Belgrano y San Miguel del Monte, y desde hace aproximadamente tres meses observo un pozo de 1 metro de diámetro por 20 cm de profundidad en el kilómetro 96, en la entrada de un puente sobre un canal aliviador, viniendo en dirección a Gral. Belgrano-Monte. Realmente no entiendo por qué las autoridades provinciales no hacen algo por arreglar ese pozo, que día a día genera enormes inconvenientes, como rotura de gomas y trenes delanteros, y algunos accidentes. Ya no pretendemos tener autopistas de mano única, sino simplemente que mantengan las rutas transitables. ¿Tanto estamos pidiendo? Una vergüenza.

José María López Mañan

DNI 8.443.594

Se votará con boleta única, un paso histórico hacia la transparencia

“Ya era hora, y además no deberían existir más las PASO, porque es un gasto innecesario”- Susana Duris Frndak

“Bueno, se sabe quién votaba en contra... no les conviene ni pueden hacer fraude”- Ofelia Casanave

