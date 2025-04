Lijo, comodidad personal, Malvinas

Lijo

Milei, no es tu ley. Eso parecería ser que le dijeron todos los ciudadanos que votaron al actual presidente y se oponían al nombramiento del juez Lijo. Afortunadamente, un sector de la oposición “sana” entendió el mensaje. Los futuros votantes ven todo. Y tan solo esperan ser escuchados y respetados.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Comodidad personal

Ya vimos a qué condujo la pelea por el poder entre la ministra Bullrich y el señor Larreta. Ahora pasa lo mismo con los liberales, se pelean Milei y Macri, y vamos a un final idéntico. Anteponen su ego al interés general. Los nombramos para que nos representen y buscan su comodidad personal. Es increíble que nadie tenga ni una pizca de grandeza.

Juan Manuel Peire

DNI 4.536.362

Malvinas

Los argentinos nos preguntamos cuáles podrían ser los caminos más adecuados para recuperar el ejercicio efectivo de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas. Algunos compatriotas creen que la clave se encuentra en la exposición reiterada, enfática y absolutamente intransigente, en todos los momentos y en todos los foros, de los antecedentes que sustentan nuestros títulos. Algún día, los británicos reconocerían que las mejores razones están de nuestro lado y se retirarían de las islas. Creo que es conveniente añadir dos consideraciones. Las islas permiten controlar el tránsito marítimo en una ruta que será esencial para los Estados Unidos ante la eventualidad de que resulte inoperable el canal de Panamá, de modo que todo habrá de ser más fácil cuando, a los ojos de Washington, la Argentina sea un aliado tan confiable como es actualmente Inglaterra. La otra cuestión clave está en la voluntad de los actuales habitantes. Los británicos encontrarán imposible mantener el control de las islas cuando la mayoría de sus habitantes tengan la voluntad de ejercer la ciudadanía argentina. Como se dijo alguna vez: la única verdad es la realidad.

Horacio García Prieto

DNI 11.317.390

Racionalidad

La carta del lector Juan Carlos Raffo sobre la posición del ingeniero Álvaro Alsogaray sobre la toma de Malvinas es absolutamente cierta. Debido a su postura en esos días, fue tildado de antipatria, traidor y unos cuantos epítetos más, denostando su postura de racionalidad absoluta. Es más: cuando la flota inglesa logró su cabecera de playa en bahía San Carlos, no dudó en predecir la derrota final, dado que declaró que si en 24 horas esa cabecera de playa no era eliminada, la guerra estaba perdida. Y así fue. Apenas seis años antes, la noche del 22 de marzo de 1976, hizo un pedido público a las FF.AA. de no realizar el golpe de Estado que se avecinaba con el apoyo de toda la clase política y la sociedad en su conjunto, solicitando que no transformaran a los políticos de aquel entonces en “mártires de la democracia”. Una vez más, así fue.

Vaya mi homenaje a quien siempre le habló con la verdad a la sociedad argentina y defendió las ideas de Alberdi mucho antes que en estos días, en los que no está tan claro que las ideas que se defienden sean realmente las de Juan Bautista Alberdi.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

El pueblo quiere saber

El 24 de marzo de 2025 se conmemoró, una vez más, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y lo que más llamó la atención fue la confirmación del número de desaparecidos, 30.000 exactamente, ni uno más ni uno menos. Me parece que el tema por la desaparición de personas es muy serio y tremendo como para tirar números “al voleo”. Yo no comulgo ni con la dictadura ni con la guerrilla, porque el flagelo que sufrimos los argentinos en el pasado no se lo deseo a ningún ciudadano de ningún país del mundo. En estas tres décadas de este siglo he leído y escuchado a distintas entidades muy importantes y a personalidades influyentes asegurar que la dictadura hizo desaparecer ac8571 personas. Y, por otro lado, que la guerrilla ejecutó ac17.381 personas. O sea, sumando todas las víctimas serían 25.953. Me parece muy importante que los responsables de divulgar el número de víctimas hagan un chequeo de lo siguiente de cada desaparecido: 1) nombre y apellido completo; 2) lugar y fecha de nacimiento; 3) número de DNI y sexo; 4) nombres y apellidos de los padres; 5) edad al momento de la desaparición. Tal vez con estos datos nos acerquemos a la verdad absoluta. Sé que cada uno tiene su verdad, pero la realidad es una sola. No permitamos que la ignorancia nos envuelva a todos. El pueblo quiere saber.

Florentino Molina

DNI 6.642.561

Mote

En la columna del 3 del actual del periodista Carlos Pagni, con relación a los casos judiciales que comenta allí, el autor me endilga el mote de “polémico”, en directa referencia a mi pasada actividad judicial. En lo que aquí específicamente interesa, y más allá de la referencia del columnista hacia una denuncia criminal (art. 174 de la ley 23.984) que formulé respecto de tres ministros del alto tribunal, la cual –a su vez– fue impetrada sobre la base de claros señalamientos efectuados por el doctor Ricardo Lorenzetti en ocasión de una acordada suscripta a fines de 2024 y referida a la potestad administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de sus propios recursos, deseo destacar que ese mismo mote de “polémico exjuez” no se condice con la sentencia dictada en mi respecto por el mismo alto tribunal el 9 de diciembre de 2015, por la cual se consolidó un auto de sobreseimiento total y definitivo dictado en todas y cada una de las instancias inferiores al menos en lo que a quien suscribe concierne. Lo cual, por imperio legal, deja expresamente el buen nombre y honor del cual legítimamente disfruto.

No imagino –entre otros– al fallecido ministro doctor Carlos Fayt estampando su firma homologando un sobreseimiento dictado respecto de un exjuez en todas las instancias inferiores y sobre el cual un sinfónico elenco de detractores y de usinas interesadas supieron propalar todo tipo de diatribas, las cuales se demostraron falsas. Por lo tanto, el mote de “polémico exjuez” correrá, al menos en lo que a mí respecta, por cuenta exclusiva del columnista en cuestión.

Guillermo J. Tiscornia

DNI 11.371.779

