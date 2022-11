Cartas de lectores: Culpable, la inflación, fútbol y política

escuchar

Culpable

Mirar la foto de Lionel Messi en la tapa de la nacion de ayer es desgarrador. No solo porque es una excelente persona, sino también por ser, sin dudas, el mejor jugador de fútbol del mundo.

Entonces, ¿por qué carga sobre sus espaldas la culpa de todo lo que hace mal el

seleccionado? No la tiene.

María Lía Campos

DNI 6.640.848

La inflación

Visto lo acontecido en el partido entre la Argentina y Arabia Saudita, se sobrentiende que ahora el Gobierno sí puede dedicarse a controlar la inflación, ¿no? Lástima que sea un tema en el que vienen perdiendo por goleada.

Alfredo Guidali

DNI 8.607.746

Fútbol y política

Argentina es probable que haya subestimado al seleccionado de Arabia Saudita, que tuvo una estrategia, y así le fue. Seguramente, el equipo se va a recuperar por la calidad de sus jugadores y cuerpo técnico. Sirva como referencia a Juntos por el Cambio: las elecciones no están ganadas. A pesar de los tremendos errores e ignorancia del Gobierno para gestionar, con resultados oprobiosos, la oposición no debe especular con la soberbia y los egos propios, que puede ocasionarle un resultado no esperado, y al país un nueva frustración.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Cachetada

La calle quedó en silencio, el humor se espesó, nos dejaron mudos. Un instante y cambió todo, dejamos de ser los mejores y todos nos convertimos en DT con la lista de críticas que hasta ahora nadie manifestaba. El sábado volvemos a la cancha y a tener esperanza, pero no la seguridad que hasta hoy nos embriagaba.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Tecnología en el fútbol

Las parejas actuales, en la era de la practicidad y de la inmediatez, se pierden, por ejemplo, la emoción de recibir una carta de amor manuscrita de su ser amado. En este contexto nostálgico, si se quiere, hasta hace poco un equipo de fútbol hacía un gol y lo gritábamos y nos abrazábamos, solo mirando a los jugadores, que hacían lo propio en el campo de juego. Ahora, ante un gol, lo gritamos mientras miramos con temor al juez de línea, al referí, al cuarto árbitro, al VAR, en lugar de liberar espontáneamente ese grito inigualable. La tecnología no todo lo ha mejorado, en ocasiones como estas quizá lo esté empeorando.

Sergio Etchepare

DNI 14.568.993

Atentados de 1978

En el artículo de Carlos Manfroni sobre el Mundial de fútbol de 1978 publicado el 17 del actual, he sido aludido varias veces. Quisiera rectificar un punto: yo jamás afirmé que en el Mundial “robaron como urracas”. Tampoco vinculé el mundial con el asesinato de Héctor Hidalgo Solá y Elena Holmberg. Mi crítica era que se gastaba en exceso, y hasta señalé hechos concretos. En realidad, lo que le dije al periodista que me entrevistó en ese momento es que en todas partes se gastaba demasiado, y cuando me pidió un ejemplo, di el del Mundial. El gasto público excesivo es una constante en la Argentina, y en cuanto a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es mucho más gravoso el gasto en rutas innecesarias en Santa Cruz y, en general, la ejecución de obras no prioritarias y la deficiente y costosa ejecución, que el costo de la corrupción. Doy un ejemplo: las usinas hidroeléctricas en el río Santa Cruz, que debieron estar terminadas hace por lo menos dos años, costarán (en dólares) más del doble de lo necesario, y más si se computan el costo de intereses sobre el monto ya invertido y el ingreso no recaudado por la venta de electricidad en el período de demora.

En cuanto al feroz atentado que sufrí por parte de un grupo montonero en noviembre de 1979, quisiera señalar un hecho curioso. Los autores del ataque finalmente fueron capturados y llevados a la ESMA. Me invitaron luego a ver las armas con las que me dispararon y contarme detalles del atentado. Treinta años después me iniciaron un juicio (supongo que por orden de Cristina Kirchner, aunque figura su abogado Eduardo Barcesat), acusándome de haber ido a la ESMA para torturar a uno de los que me habían querido matar. A pesar de que no hice tal cosa, de modo que tampoco podía haber pruebas, tuve que aguantar un molesto juicio durante 8 años hasta ser absuelto.

Juan Alemann

DNI 4.041.307

Reconciliación

Al escuchar palabras de dirigentes del Gobierno y de algunos políticos me parece oportuno recordarles palabras de Nelson Mandela, siendo presidente de Sudáfrica, después de 27 años de cárcel: “Las mentes que buscan venganza destruyen Estados, mientras que las mentes que buscan reconciliación construyen naciones”.

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gmail.com

Patentes ilegibles

Por razones familiares o turísticas me ha tocado viajar bastante por las rutas argentinas este año, lo que me significa un gran placer.

Independientemente del relativo mal estado de algunas de ellas, debo destacar el buen comportamiento de un elevado porcentaje de los conductores, ya sean profesionales o particulares. Pero me quiero referir al exceso de las velocidades máximas, llegando a circular los vehículos premium y pickups a velocidades entre 160 y 190 km/hora. Al mismo tiempo, para evitar ser fotografiados, estos tramposos tienen las patentes protegidas con plásticos, polietileno o cintas colgantes rojas que al volar disminuyen la claridad de las fotos. Todo esto debe controlarse con mayor tecnología y mayor control de personal policial en todas las provincias. Que así sea.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

En la Red Facebook

Encuesta: un 77% de los argentinos considera que el resultado del Mundial puede influir en el humor de la gente

“En el humor de la gente, no sé. Pero del Gobierno... ¡sí! Con la negatividad que va a tener la gente y la inflación, se les viene la noche...”-Raquel Acevedo

“¿Por qué no seremos tan críticos de nuestros políticos, que manejan el destino de nuestras vidas a su antojo, como somos con la selección?”- Mabel Spitaleri Brumana

“Me hubiese gustado que ganaran, pero en mí no influye, hay cosas que están sucediendo en este país mucho más importantes”-Ana Lucía Costantini

