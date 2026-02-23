Cartas de lectores: Degradación, hechos de gravedad, hidrógeno verde

Degradación

He seguido con atención el debate sobre el proyecto de Ley de Modernización Laboral. Yo pensé que los revoltosos eran sólo los que estaban en las afueras del Congreso de la Nación, destruyendo el patrimonio público, pero advierto que también los hay en el ámbito de la Cámara de Diputados, ciudadanos éstos que nos avergüenzan por sus malas conductas y propician la degradación de nuestro sistema republicano de gobierno.

Guillermo Serpa Guiñazú

DNI 7.642.828

Hechos de gravedad

El paquete bomba en la Escuela Superior de la Gendarmería y el paquete sospechoso detectado en una empresa local traen recuerdos de la época más siniestra vivida en nuestro país. Con métodos similares. empezaron quienes tiempo después intentaron tomar el poder por las armas, y nos llevaron a la guerra civil. Luego de perder dicha guerra, todavía hoy tergiversan la historia para confundir a quienes no vivieron esos años terribles. Para los que si los vivimos, y conocemos la historia real, estos hechos no deben tomarse a la ligera. Los mismos que iniciaron dicha guerra, hoy retroceden en todos los frentes de la democracia. Eso los enfurece, y la democracia les importa muy poco cuando están en retroceso. Pido a las autoridades que estén atentas como nunca. La democracia está instalada para siempre. Debe ser protegida.

C. Gustavo D’Agostino

DNI 12.379.963

Hidrógeno verde

Mientras el Uruguay está por aprobar una planta de utilización del hidrógeno verde a partir del CO2 en Paysandú a la vera del rio Uruguay frente a Colón Entre Rios, los argentinos en frente solo criticamos este avance argumentando un problema de agresión al medio ambiente. Los uruguayos con buen criterio han hecho analizar el proyecto a fondo, obteniendo la aprobación del organismo internacional BAT (Best Available Techniques) serio organismo internacional. Ya nos pasó hace 20 años con las primeras pasteras, que primeramente se ofrecieron construir en Entre Rios, no siendo aceptadas por la entonces autoridades provinciales de la provincia. Nos queda siempre la duda: ¿esa negativa fue realmente una opinión por la preservación ambiental o fue otro el motivo?

Ricardo Olaviaga

IA y curiosidad humana

En la columna de Fernando Tomeo se hace referencia a que la Inteligencia Artificial (IA) cruzó el umbral humano y que ya se llegó a lo que se da en llamar la Inteligencia Artificial General (AGI). Podemos asegurar que la IA se ha generado en base a los conocimientos que se fueron adquiriendo desde el comienzo del mundo. Este acopio de información es el resultado de algo inherente al ser humano que es “la curiosidad” y el deseo de mejorar la calidad de vida. Si nos referimos, por ejemplo, al área de salud, los investigadores tienen mucho que resolver. Hay enfermedades como el cáncer o algunas patologías metabólicas, entre otras, cuyo diagnóstico y tratamiento aún no se conocen. Aquí cabe la pregunta, ¿quién va a conseguir la respuesta a estos interrogantes? ¿Será la IA o la curiosidad y empeño de los investigadores en resolver el problema? No cabe duda que la IA puede contribuir sustancialmente con la investigación científica, pero no por sí misma, sino como instrumento invalorable para mejorar los métodos de trabajo, el desarrollo de los estudios y sus conclusiones, pero las hipótesis de investigación seguirán perteneciendo a la “curiosidad” de los investigadores. He aquí la diferencia.

Silvio Kremenchuzky

Panamericana

No existen más las horas pico. Quienes transitamos a diario la Panamericana vivimos un calvario. Como medida para aliviar la situación por todos conocida, más allá de obras de infraestructura que se deben tomar en el mientras tanto, se debería acotar el horario de circulación de camiones solo en horario nocturno y hasta no más allá de las 6 de la mañana. Pablo Cardini DNI 14.222.719

Gallardo y Riquelme

Qué duda cabe que Riquelme y el “muñeco” Gallardo han escrito páginas de gloria en sus carreras y sus nombres permanecerán en la historia grande de los dos grandes de nuestro fútbol. Pero sus complicados presentes responden a una historia repetida en nuestro devenir como país: jamás quienes suelen detentar “la suma del poder” terminan bien y deben más tarde o temprano devolver las llaves y asumir penosas consecuencias.

Jorge D. Heuck

DNI 11.938.210