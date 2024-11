Cartas de lectores: Déjennos vivir en paz, basta de atropellos, solución

Déjennos vivir en paz

El derecho a realizar una protesta laboral de parte de los trabajadores sindicalizados es considerado legítimo, siempre y cuando no transgredan los límites que impone la ley. Un claro ejemplo de ello es lo que sucedió el miércoles 6 de noviembre, cuando cientos de pasajeros estuvieron encerrados en un avión durante horas, a causa de una medida gremial insólita e indebida. El personal que no cumplió con sus funciones, que eran las de hacer descender a la gente, cometió claramente un delito y debería responder ante un juez por las dificultades ocasionadas a los viajeros.

En septiembre de este año, el Gobierno declaró a la actividad aérea un servicio esencial. Pero los gremios aeronáuticos consideran que la decisión del presidente de la Nación es arbitraria e ilegal. Sería beneficioso para todos que los gremialistas presenten su reclamo y/o disconformidad ante la Justicia. Y que esta sea la que investigue y dictamine. Mientras la disputa judicial se resuelva, ¡déjennos vivir y viajar en paz!

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Basta de atropellos

Edgardo Llano, gremialista que lideró el conflicto en Aeroparque, demostró su seudovalentía declarando detrás de un micrófono no haber retenido a los pasajeros en los aviones, asegurando que las escaleras y las rampas se encontraban disponibles para ser transitadas por ellos, y, a la vez, evidenció su absoluta cobardía para enfrentar a las víctimas para darles las mismas explicaciones. Afortunadamente, el gobierno nacional con

el apoyo de la ciudadanía tiene el objetivo de poner límites al sindicalismo extorsivo que perjudica a miles de argentinos.

Es tiempo de poner orden. Basta ya de los atropellos del gremialismo que cree ser el propietario de la vida del pueblo argentino y de los bienes del Estado.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Solución

Por supuesto que estoy de acuerdo en que no debemos ser extorsionados por nadie y en que la libertad de hacer huelga no puede interferir en la vida de los pasajeros en forma cotidiana. Lo único que me preocupa es que en la última privatización nos quedamos sin trenes (ramal que para, ramal que cierra), no sea cosa que también nos quedemos sin aviones. Encuentren una solución efectiva para todos, estamos en sus manos.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Sondeos en EE.UU.

Viendo el triunfo aplastante de Donald Trump en los Estados Unidos, me pregunto por qué las encuestadoras se equivocan tanto: 8 de cada 10 le daban el triunfo a Kamala Harris. ¿Cómo puede ser esto? ¿Utilizan métodos anticuados? ¿Muestras sesgadas? ¿O no se equivocan en realidad? Uno podría llegar a pensar que no son encuestadoras, sino empresas que tratan de manipular a la opinión pública a favor del candidato de su preferencia, lo cual sería perverso y no sé si hasta ilegal. Habría que evaluar e investigar más exhaustivamente a estas compañías para ver si son ellas las que cometen una suerte de fraude al comunicar sus encuestas.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Atención a mayores

He leído con sumo interés la nota de Santiago Kovadloff y la carta de lectores del señor Guillermo Giambastiani, ambas referidas a características propias de ciudadanos de la tercera edad. Sobre el mismo tema se emiten dos programas de televisión, uno sobre acompañantes terapéuticos y otro sobre seguridad de la tercera edad y problemáticas diversas y acuciantes que se dan en la vida de quienes en la actualidad atravesamos esa etapa. Es por ello que me surge la inquietud de reflexionar sobre las muchas situaciones a las que estamos expuestos los ancianos. En la actualidad han aparecido empresas que ofrecen cuidadoras de la tercera edad, muchas de ellas con desconocimiento total de primeros auxilios. Por lo tanto, ante una emergencia, es muy probable que al no haber respuesta por conocimiento profesional deba esperase la ambulancia, con el riesgo de que sea tarde. Toda tarea que involucre la contención y el acompañamiento de seres humanos mayores debe incluir los conocimientos adecuados que esa condición requiere y merece. Deben adquirirlos en escuelas o institutos donde formarse y obtener certificados de estudio.

Maria Inés del Castillo

dlcastilloines@yahoo.com.ar

Zona caótica

Quisiera manifestarle al Sr. Jorge Macri el abandono que sufrimos los que vivimos en el perímetro comprendido entre las calles Thames, Muñecas, Darwin y Warnes. Somos rehenes de contenedores rotos, autos estacionados en doble fila o sobre las veredas, dado que los talleres no los estacionan dentro de su local desde las 8 hasta las 19 de lunes a sábado, lo cual dificulta caminar por las veredas y estacionar nuestros autos es una obra de ingeniería. Quisiera preguntarle cómo es posible que el personal de tránsito de la comuna no haga nada para solucionar esto. El imperio de los talleres mecánicos debería trasladarse a otro punto más alejado de la ciudad. Sumo lo infructuoso que resulta hacer los reclamos correspondientes.

Silvia González

DNI 10.270.537

Edesur

Los vecinos conectados a la subestación 073-3-38, ubicada en R. López entre Alvear y Larrea, en Quilmes, estamos hartos de la situación. Esta subestación subterránea se encuentra en una avenida que frecuentemente se inunda, y su estanqueidad deja mucho que desear. Cada vez que llueve, pasamos horas sin luz hasta que una cuadrilla, cada vez más reducida, o subcontratistas llegan cuando pueden, drenan la cámara y restablecen el suministro. La infraestructura tiene más de 50 años, y es increíble que, en pleno siglo XXI, no se haya resuelto la falta de estanqueidad de este recinto. Edesur parece carecer de interés en realizar una inversión que garantice una solución definitiva y prefiere repetir el mismo y lento proceso cada vez. Ya se ha cortado la calle en alguna ocasión y se han hecho denuncias, pero es evidente la falta de compromiso de la empresa con sus clientes.

Daniel Contarino

DNI 8.108.711

