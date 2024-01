escuchar

Quienes votamos por el cambio con una mayoría notable del 56% sabíamos de antemano que el peronismo, en casi todas sus vertientes, va a hacer lo posible para que el gobierno del presidente Milei fracase. Sobradas muestras tenemos con lo sucedido con Frondizi, Illia, Alfonsín, De la Rúa y Macri. Pero este gobierno llegó con la promesa de hacer lo que los países exitosos hacen, y queremos que lo haga. No soy ingenuo, hay urgencias ineludibles, porque cuando más se trabe el proceso de cambios más se irá agotando la paciencia del pueblo, y a eso apuestan el peronismo y los partidos de izquierda y ultraizquierda, que todavía no se enteraron de que se disolvió la URSS y cayó el Muro de Berlín. Pero también hay que decirlo, lo que los países exitosos hacen es respetar la división de poderes, ahí funciona el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, es decir, la democracia y la república. Es necesario convencer para que los trámites legislativos dejen de ser DNU de una vez y para siempre, salvo excepciones, y parece ser que por primera vez en el Congreso hay una mayoría que, con el derecho a disentir, está dispuesta a no apostar a un nuevo fracaso y el Gobierno debe querer parecerse a los gobiernos exitosos en un todo, no en lo que le gusta o le conviene.

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

Asunción presidencial

¿Por qué en estos 40 años de democracia en la Argentina los presidentes electos asumen un 10 de diciembre? Vísperas de la feria judicial, finalización de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, receso escolar con vacaciones familiares, Navidad, Año Nuevo… ¿No sería atinado modificar la fecha?

Los presidentes electos necesitan implementar nuevas medidas y se chocan con este muro que dilata que se trabaje en las propuestas.

Silvia Inés Guyot

DNI 12.801.247

Costo de los servicios

Como sabemos, la técnica utilizada por el gobierno anterior para tenernos esclavizados con sueldos miserables fue cobrarnos solo el 10% del costo de los servicios, cubriendo el 90% restante con billetes impresos sin respaldo para pagar el total a las empresas.

Ahora bien, a fin de ordenar la economía y bajar la inflación, el gobierno actual decidió dejar de imprimir billetes sin respaldo. Pero como también decidió que el costo de los servicios vaya siendo transferido a los usuarios, para poder abonarlos es imprescindible ir transfiriendo esos mismos importes a nuestros salarios. Y ese es el grave problema actual: se está comenzando a transferir a los usuarios esos costos, pero con nuestros bajísimos salarios congelados.

A fin de cubrir correctamente ese 90% sin imprimir dinero no respaldado es necesario obtenerlo de algún modo legítimo, por ejemplo, de los ahorros producidos por la racionalización administrativa prometida, y no se debería comenzar la transferencia a la población sin antes asegurar dicha provisión.

Héctor Ferazza

DNI 93.466.311

Moreau

Da mucha bronca tener que escuchar al diputado Leopoldo Moreau dando clases de cómo se debe gobernar un país. Fracasó en todo lo que quiso hacer por su cuenta, se fue de la UCR y se hizo ultra-K, es uno de los responsables de atacar a la Corte Suprema y de defender todo lo que CFK le ordenaba, entre otras cosas.

Debería quedarse en su casa y no exponer en el Congreso.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Violencia en Ecuador

Soy docente de la Universidad de las Américas (UDLA), Quito, en su maestría en Gestión de la Seguridad de la Información. Si bien este año dicté mi cátedra en modo remoto, cada vez que visito Quito puedo dar fe de que es una de la ciudades más agradables y culturalmente diversas de Sudamérica. La grave situación que vive el hermano Ecuador refleja el poder de destrucción y la demencia de bandas de forajidos que pretenden apoderarse y destruir un país colmado de gente capaz, honesta y profundamente civilizada, donde hasta hace apenas un puñado de años la tranquilidad de sus ciudades era un sello.

Profundamente apenado por la situación en que se encuentran colegas, alumnos y amigos en este querido y bellísimo país, confío en que el Estado y sus legítimas autoridades prevalecerán. Toda mi solidaridad.

Martín Francisco Elizalde

DNI 13.137.925

Jubilaciones

En la Argentina, igual que en muchas otras partes del mundo, la expectativa de vida se extiende hasta más allá de los 85 años; esto genera un problema financiero grave para las cajas de la seguridad social. Algunas naciones europeas tratan de resolver este tema aumentando la edad del retiro, enfrentando resistencias por parte de las asociaciones gremiales. Razonablemente habría que fijar la edad de 75 años para ambos sexos, en ese lapso, sin incorporaciones extemporáneas, se fortalecerá el sistema. Adicionalmente, sería justo discriminar entre los que aportaron y los agregados sin aportes.

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

Letras y gastronomía

La edición online de la nacion reproduce en estos días un artículo del diario El País, de Madrid, sobre gastronomía literaria: platos, con sus recetas, mencionados en clásicos de la literatura, como el borsch incluido por Chéjov en uno de sus cuentos. La lista podría incluir el guiso de cordero al curry mencionado en Silver Blaze (Estrella de plata), uno de los casos de Sherlock Holmes.

El responsable de cuidar un valioso caballo de carreras se queda dormido porque alguien le había puesto opio en el cordero al curry servido durante la cena. A Holmes este dato le parece muy significativo porque, explica, el opio tiene un sabor muy fuerte y característico y es muy difícil ponerlo en la comida sin que se note. Salvo en platos muy condimentados como es el caso del cordero al curry. Que la cena servida en la noche del robo sea justamente la adecuada para mezclarla con opio sugiere que la maniobra responde a un trabajo interno, a cargo de alguien que pueda decidir el menú de la cena. La investigación posterior revela al responsable del robo: un capataz que pensaba apostar por un caballo rival en una próxima carrera.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

