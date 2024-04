Cartas de lectores: El único camino, Lacalle Pou, transparencia

Escuchar

El único camino

En estos días se está discutiendo mucho sobre la cultura y la educación que queremos tener y que creemos que nos merecemos. En realidad para analizar bien este tema tenemos que pensar que la Argentina no es hoy el país rico que se preciaba por tener una cultura y una educación semejante a los países de vanguardia. Hoy, después de décadas de populismo, nos hemos convertido en un país pobre que pretende mantener las instituciones como eran en otro momento. El nuevo gobierno está poniendo en claro que nada es gratis y que no hay plata y para volver a tener las instituciones como eran antes primero hay que poner la casa en orden y no gastar más de los que ingresa. Es un proceso duro y que va a llevar tiempo, pero es el único camino para poder volver a ser el país que queremos ser.No podemos financiar instituciones quebradas a través de la emisión monetaria ni a través de los endeudamientos externos que solo difieren en el tiempo la agonía de la Argentina. Tenemos que ser claros: nuestro país está quebrado y la única forma de salir adelante es con esfuerzo y sacrificio sin regalar nada, que es lo que hicieron nuestros antepasados cuando nuestro país llegó a ser la 5ta potencia del mundo.

Carlos Lorenzo

DNI 4.614.406

Lacalle Pou

Tengo la dicha de ser amigo desde adolescente de Luis A. Lacalle Herrera, padre de Lacalle Pou, a quien conocí de niño. En la cena de la Fundación Libertad, este lúcido presidente actual del Uruguay dio una perfecta definición de libertad en un gobierno exitoso. Son tan positivas sus palabras que recomiendo a los lectores a que las escuchen en Youtube. Habiendo votado a Javier Milei, continúo apoyando su gobierno, pero me animo a invitarlo a volver escuchar la exposición de Lacalle Pou. En prima facie parece una crítica a las decisiones de nuestro presidente pero no es tal, es una visión apenas algo más humana de llevar adelante el duro pero correcto camino impuesto por el presidente Milei.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Transparencia

Como alumna de la UBA, debo resaltar la importancia de esta institución en mi vida. Obtener mi título allí fue un hito fundamental en mi desarrollo personal y profesional. A diferencia de una educación privada, la gratuidad de la UBA me permitió acceder a una enseñanza de calidad sin preocuparme por los altos costos. Sin embargo, la arancelación de la universidad fue un desafío, aunque se otorgaron becas. La auditoría propuesta es necesaria para garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos, asegurando el pago de salarios a profesores que trabajan de manera gratuita por más de 10.años y también mejoras en esas retribuciones, que son paupérrimas. Es una labor que se hace por amor a la docencia, y esta valoración es un reconocimiento a su esfuerzo.

La UBA no solo brinda una educación, sino también un espacio de encuentro y debate. Participar en actividades extracurriculares y discutir académicamente enriqueció mi formación. Además, la universidad desempeña un papel importante en la investigación y desarrollo científico gracias al financiamiento gubernamental, lo cual beneficia al país en términos económicos y sociales. También promueve una ciudadanía crítica e informada, fomentando la libertad de expresión y la diversidad de opiniones. En resumen, la UBA garantiza el acceso equitativo a la educación superior, forma de manera integral a sus estudiantes, brinda la posibilidad de un futuro mejor a muchos que han soñado y luchado por ello, contribuyendo al desarrollo sostenible de la Argentina. Por eso, me siento orgullosa de que los propios alumnos defiendan esta digna institución, pero también es necesario luchar por la transparencia, calidad y gratuidad en la educación superior en nuestro país.

María Alejandra Muchart

DNI 14.466.531

Cinismo

Que Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Tomás Massa salgan a apoyar un reclamo de presupuesto universitario, cuando dejaron el país fundido, resulta cuanto menos irónico. En el primer caso, porque la expresidenta está condenada en primera instancia por sustraer ilícitamente recursos del Estado. En el segundo caso, porque el exministro Massa le hizo perder al erario público más de 6000 millones de dólares como consecuencia de las diferencias de cambio del llamado Programa de Incremento Exportador (comprando más caro el dólar que el precio al que luego lo vendía). Es lamentable y hasta cínico que ambos se involucren en un reclamo de tal naturaleza.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Auto abandonado

En relación a la carta de lectores publicada el 23 de abril de la lectora Nora Petralli, queremos informarle que no hemos encontrado una solicitud de su parte en la zona a la que se refiere (Ugarte al 3500), y que asimismo un equipo de gobierno se acercó a la dirección, relevando ambas manos de la calle y no encontró vehículos abandonados.

Nos ponemos a disposición para que, en caso de existir algún error en la dirección, podamos brindarle este servicio.

César Torres

Secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano

Estacionamiento en CABA

El gobierno de la ciudad autorizó el estacionamiento frente a garajes particulares, compensado al propietario. Realmente es una incoherencia porque la falta de lugar para estacionamiento de los vecinos se ha visto alterada por establecimientos gastronómicos que ocupan veredas y la calle bajo cordón en esquinas, además con deficiencias de higiene y grave peligro en caso de accidente de tránsito. Otro motivo es la autorización de construir edificios de propiedad horizontal demoliendo tradicionales y excelentes viviendas de no más de tres pisos, El barrio de Caballito ha sido una de las víctimas. El jefe de gobierno Jorge Macri en su campaña prometió firmemente impedir que barrios tradicionales sean demolidos y según él no lo iba permitir porque así lo hizo en Vicente López. Es de esperar que cumpla su palabra cuanto antes, porque el gobierno anterior bastante mal hizo en ese sentido.

Juan José Varrone

juanjose1936@Gmail.com

En la Red Facebook

La educación pública

“Auditoria a todas las universidades, es un derecho que exigimos los que pagamos impuestos” - Gladis Ramos

“Fuerza presidente Milei. Sos el único que puede sacar adelante a la Argentina”- Francisca Rivarola Moringo

