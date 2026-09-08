Cartas de lectores: Desregular, impuestos, puente

Desregular

Se habla mucho de “desregulación” en los últimos tiempos. Cuando desregular implica eliminar todas las reglas, eso tiene riesgos porque las reglas justas y sensatas son necesarias para que haya orden y previsibilidad jurídica. Es cierto que el exceso de regulaciones es negativo, pero la eliminación total puede generar caos y desconcierto, afectando la vida social, económica, etc. Como sostenía el padre del liberalismo clásico, John Locke: donde no hay ley, tampoco hay libertad. Y la ley debe ser respetada por todos, sin excepciones.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Impuestos

Ante recientes manifestaciones acerca del endeudamiento de gran parte de la población debido a créditos cuyos intereses resultan muchas veces confiscatorios, convirtiendo a las familias en morosas, propongo –dado que hace varios meses que en las compras de artículos en general se detallan los valores “sin impuestos nacionales” y tal como desde distintos ámbitos, incluida la Iglesia, se sugiere no desamparar a los deudores– que en los artículos de primera necesidad, como alimentos o medicamentos, se dejen de cobrar temporalmente esos impuestos nacionales.

Enrique A. Ribo

enrique.ribo@gmail.com

Puente

Como la inmensa mayoría de los argentinos, esperanzados en que el país siga recuperándose del caos en que se encontraba en diciembre de 2023, me indigné cuando escuché al señor Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, en su discurso por el Día de la Industria, pedir un “puente” para pasar de una economía marcada por la inflación y la presión fiscal a una economía moderna y normal, aduciendo que desde 2022 a la fecha miles de empresas han cerrado y, como consecuencia, miles de trabajadores quedan en la calle. No olvidemos que la galopante inflación en la que vivimos encubría la ineficiencia de muchos, que hoy con más estabilidad se ven obligados a cerrar sus puertas. Me indignó el pedido de puentes, cuando muchos socios de esa institución se dedicaron durante décadas a puentear leyes y reglamentaciones en connivencia con los políticos de turno; solo basta ver las decenas de los mal llamados empresarios que están imputados en la causa Cuadernos. No recuerdo que en algún momento la UIA haya desenmascarado a esos personajes y echado o al menos suspendido a alguno. El país necesita empresarios honestos, emprendedores, competitivos y que sepan que la Argentina se recuperará respetando leyes, reglamentaciones y no más puentes. Quiero recomendarle al señor Rappallini leer el libro La empresa: comunidad de vida y relaciones humanas. El ejemplar caso de Enrique Shaw, y verá que el título de empresario no es para cualquiera.

Raúl Juan Gándara

rjga@live.com

Un acto de caridad

El papa León XIV ha designado a monseñor García Cuerva delegado pontificio de la pastoral carcelaria. Es una noticia significativa: le otorga autoridad espiritual sobre un mundo que conoce, pero que exige algo más que discursos. Ahora tiene la responsabilidad y el poder de llevar consuelo donde casi nadie quiere entrar. Por eso muchos argentinos le agradeceríamos que visitara la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo. Allí, sesenta y seis hombres, con una edad promedio de 78 años, esperan la muerte. No tienen posibilidad alguna de libertad condicional; no por sus actos personales, sino por decisiones políticas que los han convertido en rehenes de una época. Son ancianos enfermos, abandonados por todos, y su sufrimiento es silencioso. Una visita suya sería un acto de caridad verdadera, no declamada. Sería encarnar el “estuve preso y me visitasteis” y honrar el Salmo 71: “No me deseches en la vejez; cuando mi fuerza se acabare, no me desampares”. Hoy, monseñor, usted puede elegir entre mirar o hacerse cargo. Su decisión hablará más que cualquier homilía.

José Luis Milia

josemilia_686@hotmail.com

El dolor de Lorenza

Han pasado 51 años desde el 8 de septiembre de 1975, 51 años que aún no los tengo asumidos: todos los días te espero, Laura, pero no volvés. A mis 96 años, los días me pesan, me duelen cada vez más. No es verdad que el tiempo cura el dolor de tu ausencia. No me resigno a tu ausencia. Más tiempo pasa, más intensos son mi dolor y mi angustia. Ansío el final para poder volver a estar con vos, hija. Pero Dios no se apiada de mí, no me deja llegar hasta tu lado y me abandona en el triste recuerdo de aquel día que fuiste asesinada por el grupo terrorista Montoneros, que puso un coche bomba en la Universidad de Belgrano, donde estudiabas. Odié, pero siempre busqué el camino de la verdad. Creo que finalmente la encontré, pese a no entender sus ideales y menos aún la justificación de su violencia. Este doloroso pasado, que incluye a muchas víctimas del terrorismo, ya es parte de la historia de este país. Ayúdenme a que nadie lo olvide. Yo ya no tengo fuerzas para seguir.

Te amo, Laura. Necesito estar a tu lado.

Lorenza Fia de Ferrari

lorenzaferrari311@hotmail.com

Magdalena

Se cumplió el domingo pasado el sexto aniversario de la partida de la señora Magdalena Ruiz Guiñazú, un ser humano extraordinario, humilde, sensible, con principios y profesionalidad, que dejó una huella imborrable en la historia argentina al ser integrante de la Conadep, con los riesgos que corría, como sus ya históricas entrevistas (por ejemplo, a Juan Pablo II). Precursora de una escuela de periodismo que va desapareciendo. De muy joven me despertaba escuchando radio con su voz tan particular. La extrañamos, y mucho, los que tuvimos la posibilidad de tratarla y conocerla. Mi más sentido homenaje a esta gran periodista y mi abrazo a su familia y sus colegas amigos.

Mario Martín Ponce de León A.

mmpl.martin@gmail.com

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