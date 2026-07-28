Cartas de lectores: Destrato, el lenguaje presidencial, pregunta

Ricardo Yofre

ryofre@estudioyofre.com.ar

Pregunta

En relación al discurso pronunciado por el presidente Milei en el acto de candidatura de Flávio Bolsonaro, en Brasil: sólo se me plantea una pregunta: ¿a alguien se le ocurre qué pasaría si el presidente de otro país diera un discurso semejante en la Argentina, en un acto similar o en cualquier otra circunstancia?

Jorge R. Vilaboa

jvilaboanovoa@gmail.com

Contradicción

Por décadas el progresismo argentino acusó a la generación del 80 de ser responsable del genocidio de los pueblos originarios. Desde hace dos semanas están ofendidos porque la Argentina ha sido acusada de racismo por algunos individuos europeos y estadounidenses. La contradicción es obvia.

Raúl Davaro

davaror@gmail.com

Venganza

Con sorpresa y estupor, vimos, hace unas pocas semanas, cómo el TOCFNº1 de La Plata, causa Muñoz, condenó a prisión perpetua, por un supuesto delito de lesa humanidad, al coronel (R) José Ignacio Saravia Day. Decimos con sorpresa porque al tratarse de juicios que se hacen públicos en vivo por youtube.com, pudimos presenciar lo acontecido en las audiencias testimoniales vinculadas con Saravia Day, quién, al tiempo de los hechos (octubrede 1976), prestaba servicios, con el grado de teniente, en el Regimiento de Granaderos.En ese carácter, tal como lo facultaban los reglamentos militares, y lo hizo con tantos otros soldados, le había firmado una orden de salida al soldado José David Aleksoski, para que se fuera de franco desde el 22 al 26 de octubre de 1976.En conocimiento de que el soldado saldría de la Quinta Presidencial (donde cumplía el servicio militar, precisamente comofuriel), el 2do.Jefe(con grado detenientecoronel), ordenó que el soldado, antes de que saliera de franco, fuera a buscar una batería en proximidades del Regimiento, oportunidad en que fue secuestrado y desaparecido. En el juicio, los testigos Juan Ignacio Araujo y Lázaro Aleksoski (hermano del soldado), atestiguaron, sin vacilar, que el 2do.Jefedel Regimiento fue quien dio la orden de que el soldado Aleksoski fuera a buscar la batería, y que fue secuestrado, según declaró el testigo, “por gente de La Plata”. El testigo Aleksoski manifestó, además, que el 2doJefe“era el responsable de todo”. Por ende, Saravia Day debería haber sido considerado ajeno a los hechos que se juzgaban.Empero, a pesar de no haberse probado en el juicio participación delteniente Saravia Day en el secuestro, ni en la desaparición del soldadoAleksoski, y mostrando total desconocimiento de los principios básicos sobre los que se organizan las Fuerzas Armadas, entre ellos, “verticalidad”, es decir, “jerarquía y mando responsable”, o sea, toda la estructura responde a una cadena de mando, que exige de los inferiores “disciplina y subordinación”, esto es, acatamiento a las órdenes del superior; a pesar de todo ello, decimos, el TOCFNº1 tiene por cierta la acusación, y condena a Saravia Day a la pena de prisión y “perpetua”. Decimos que la decisión judicial nos causó también estupor, porque es inconcebible que los magistrados sigan violentando con los denominados juicios de lesa humanidad categóricos principios constitucionales y procesales; acudiendo a testigos que literalmente declaran no recordar hechos ocurridos hace 50 años, que confunden fechas, nombres y circunstancias fundamentales; que no prueban debidamente cargos que se hacen a los acusados; que se habilita una jurisdicción (La Plata), sin fundamentos suficientes de ser la competente; y, así todo, se condene nada menos que a prisión perpetua, sin pruebas consistentes, a militares ajenos a los hechos investigados, por la mera circunstancia de ser tales.

Un país que se jacta de ser serio ya debería haber tomado cartas en el asunto y puesto límites a esta clase de juicios, que parecen ser más una venganza que una reivindicación, dictando leyes que aseguren, de una vez por todas, la plena vigencia del estado de derecho.

Marcelo Usandivaras

Juan Carlos Araya

jcaraya@estudioaraya.com.ar

Maravillas

El domingo pasado tuve la suerte de asistir a la ultima funcion de ballet de “Alicia en el pais de las maravillas” en el teatro Colon. Fue un espectaculo extraordinario, tanto por el cuerpo de baile, con una Alicia deliciosa, como por la escenografia y el vestuario extranjeros pero perfectamente armonizados, la música de la orquesta, la superacion de todo el conjunto gracias al l exigente e impecable Julo Bocca. En suma una obra a la altura de nuestro pais, ¡el pais de las maravillas!

Susana Clusellas

susanaclusellas@hotmail.com

En la Red Facebook

“El verdadero trofeo”. Scaloni publicó un sentido mensaje a una semana de la final

“Gracias por la alegría que nos dieron” -Maria Del Carmen Alvares Losada

“Así es él, sencillo, humilde, palabras exactas, todo lo que está bien, gracias eternas al comandante de todo ese equipó que nos volvió a ilusionar” -Alicia Noemi Montenegro