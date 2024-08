Cartas de lectores: Día de la Niñez. Quiero una familia

Escuchar

Día de la Niñez

Quiero una familia

Este es el cuarto año consecutivo que la nacion dedica esta sección a difundir cartas de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares y sueñan con una familia. Se encuentran en convocatorias públicas de adopción: es decir, toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos puede hacerlo. Las juezas y los jueces recurren a las convocatorias cuando uno o varios niños llevan mucho tiempo sin encontrar una familia por medio de la adopción. En general tienen más de seis años, son varios hermanos o tienen alguna discapacidad o problema de salud.

Estas cartas fueron escritas por las chicas y los chicos o redactadas en colaboración con los equipos que velan por sus derechos. Sus nombres fueron cambiados para preservar su identidad. Para postularse, hay que escribir a cada uno de los mails indicados, junto con el número de referencia. Para conocer más historias, se puede ingresar al especial “Quiero una familia”: www.lanacion.com.ar/quierounafamilia.

Nos encanta bailar

Me llamo Pía, tengo 13 años y tres hermanas: Lucía y Ana, que son gemelas y tienen 10, y Mariana, que tiene 8. Estamos esperando a una familia porque ya hace un año y medio que vivimos en un hogar de Buenos Aires. Queremos a una mamá y un papá, dos papás o un papá solo, pero no nos queremos separar. Yo las cuido y las quiero mucho porque son mis hermanas. A mí me gusta hacer deporte, escuchar música, leer y mirar tele. A Ana le gusta jugar a la bolita y hacer rompecabezas. Lucía prefiere dibujar. Mariana ama maquillarse, disfrazarse y patinar. Si hay algo que nos encanta hacer juntas es bailar. Saber que nos vamos todas juntas con una misma familia nos daría mucha alegría.

Pía, Mariana, Lucía y Ana

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 3000-93

Dos hermanas muy unidas

Somos Clara y Julieta, dos hermanas muy unidas de 12 años. Las personas que nos conocen nos definen como alegres, sensibles y comunicativas. Nos gusta compartir actividades juntas, aunque también tenemos nuestras preferencias: una juega al básquet y la otra practica patinaje. Vamos a la escuela y nos gusta aprender, pero a veces necesitamos ayuda para poder estudiar. Para mejorar nos acompañan una fonoaudióloga y una psicóloga, a las que nos gusta ir. Nos gustaría tener una familia que nos acompañe a crecer. Sería lindo que sean de Córdoba, para poder seguir viendo a nuestros amigos.

Clara y Julieta

convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar

Referencia: A 34/24

Deportes y música

Me llamo Delfina, vivo en Chaco y tengo 16 años. Voy a la escuela secundaria y recibo acompañamiento psicológico y de una escuela especial. Me gustan los deportes, la música y soy muy sociable. Busco una familia que me contenga, proteja y me ayude con mi desarrollo. Es muy importante para mí que la familia que me adopte me deje mantener el vínculo con mi hermana. Aunque me desenvuelvo con autonomía en mis actividades cotidianas, necesito que me acompañen celebrando mis logros y fortaleciéndome cuando me frustro. Si pudiera elegir, me gustaría tener una familia con muchos perritos y hermanitos. Quiero una mamá y un papá que me cuiden, me quieran mucho, me acompañen a la escuela, me compren un celular, y que salgamos a pasear.

Delfina

registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar

Referencia: 6655_21

Jugar en la plaza

Somos Tomás (12), Micaela (8) y Lucía (6) y vivimos en un hogar en la ciudad de Salta mientras esperamos que una familia nos adopte. Mica y Tomi vamos al colegio y Lu, al jardín. A los tres nos encantan las actividades al aire libre, jugar en las plazas y hacer actividad física. Antes íbamos a la colonia y nos fascinaba. Tenemos otra hermana más grande a la que vemos todas las semanas y no queremos perder el vínculo con ella cuando nos vayamos a vivir con una familia.

Tomás, Micaela y Lucía

regadop1@justiciasalta.gov.ar

Referencia: 682508/19

Sentirnos “hijos”

Mi nombre es María y soy la más grande de cinco hermanos. Vivo en una institución de Santa Fe con Rocío (13), Pedro (11), Emilia (10) y Leonel (9). Todos hacemos actividades recreativas o deportivas, como patín, danza, básquet, percusión o scout. Tener que separarnos nos daría mucha angustia y tristeza. Queremos sentirnos “hijos” y seguir compartiendo nuestros vínculos con personas que nos quieran y que nos cuiden, y a las que podamos llamar “padres”.

María, Rocío, Pedro, Emilia y Leonel

registros@santafe.gov.ar

Referencia C.P: 18/24

Tiempo en familia

Tengo 15 años y me llamo Anto. Estoy en un hogar de Río Negro y busco una familia de Bariloche, Salta, Córdoba o Buenos Aires. Voy al secundario y me va muy bien en el colegio. En un futuro me imagino estudiando una carrera universitaria. Me gusta hacer diferentes deportes, voy al gimnasio y disfruto mucho compartir actividades como la danza urbana, viajar o simplemente escuchar música. Quienes me conocen saben que soy muy sociable, divertida, compañera. Lo que más me gustaría de tener una familia sería pasar tiempo con ellos y que conozcan a las personas que yo aprecio.

Anto

defmen1bari@jusrionegro.gov.ar

Referencia: Anto de Bariloche

Que me escuchen

Hola, soy Maite. Tengo 16 años y en noviembre cumplo 17. Vivo en Buenos Aires y sueño con una familia que me respete y cuide. Me gusta salir a pasear a la plaza y a lugares lindos y viajar en auto. Disfruto estudiar y estoy aprendiendo a leer. Además, en la escuela me enseñan lengua de señas. Amo escuchar música, ir a recitales y bailar, en especial reggaetón. Me gusta maquillarme y estar siempre arreglada, y me gustaría aprender acrobacia en tela. Soy muy buena jugando juegos de mesa y me gusta reírme. Tomo medicación psiquiátrica y también voy a la psicóloga. Cuando me pongo triste me gusta que me distraigan y me cuenten cosas divertidas. Me gustaría que mi familia adoptiva tenga mascotas. Quisiera que siempre me escuchen cuando tenga algo para contar.

Maite

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 3000-2135

Amor y cuidado

Soy Agustina, tengo 13 años, soy alegre, cariñosa, me gusta bailar, jugar y tener amigos. Hace mucho que sueño con tener una familia que sea cariñosa, comprensiva, que quiera jugar conmigo, que me cuide y que me tenga paciencia. Voy a la escuela, tengo certificado de discapacidad y necesito apoyo y que me ayuden a aprender, porque me cuesta hacerlo sola. También es importante para mí que me lleven a mis terapias.

Agustina

convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar

Referencia: A 35/24

Sol y muchos abrazos

Soy Martín, tengo 15 años y estoy en el espacio convivencial Construyendo Futuro, en Chaco. Me gusta mucho escuchar música y comer cosas dulces. Disfruto mucho de salir a pasear, pero como camino con dificultad me gusta hacerlo despacio y sentarme al sol. Aunque no me comunico oralmente, me hago entender en todo. Me gustaría poder tener una familia que me acompañe, me brinde amor y cariño, y que me dé muchos abrazos. ¡Los disfruto un montón!

Martín

registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar

Referencia: 3750_23

Un sueño

Me llamo Tiziano (9) y con mi hermana Tina (4) estamos buscando a una familia nueva que nos dé mucho amor, nos acompañe y nos apoye. Yo voy a una escuela especial y mi hermana Tina todavía va al jardín. A los dos nos gusta entretenernos juntos. Dibujar es otra cosa que nos encanta. Estamos en Buenos Aires y soñamos con una familia que nos quiera mucho. Queremos un papá y una mamá, pero también abuelos, tías y tías, para pasear todos juntos en el parque.

Tiziano y Tina

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 3000-14672

Una o dos mamás

Me llamo Paula, tengo 15 años y vivo en un hogar de Chaco mientras espero que una familia me adopte. Voy a una escuela especial y me encanta el deporte. Estoy muy entusiasmada porque en noviembre voy a viajar en avión hasta Ushuaia para representar a Chaco en natación y atletismo. Si pudiera elegir, me encantaría vivir en una familia conformada por una o dos mamás.

Paula

registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar

Referencia: 1902_17

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION