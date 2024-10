Cartas de lectores: DNU, leyes y veto, Relatos, Médicos

DNU, leyes y veto

A los republicanos nos cuesta aceptar que el Presidente legisle a través de los DNU casi tanto como criticamos a un Congreso que dicte leyes especulativas y coyunturales. Es decir, parece cuestionable que ahora, súbitamente, luego de casi 20 años de soportar el mal sistema legal de DNU de los K, los legisladores de la oposición propongan reformar esa ley cuando advierten que ayuda a gobernar y administrar al Presidente, huérfano de apoyo legislativo, y para quitarle la herramienta. Es claro así que la oposición no piensa en el futuro sino en entorpecer y, algunos, quizás, hasta en destituir a Milei. Los momentos son tan anómalos que una mala herramienta extrañamente contribuye a la gobernabilidad permitiendo administrar a un presidente rengo de una pata legislativa proporcional a sus votos. Así puede visualizarse un Congreso que ataca al Poder Ejecutivo al entorpecerle hacer lo que le corresponde, que es administrar el país. Lo mismo puede decirse del recurso excepcional del veto, que en esta oportunidad frena leyes que torpedean el sano principio de la responsabilidad fiscal que implica no emitir dinero falso. Dos herramientas repudiables en circunstancias normales parecen útiles para asegurar la gobernabilidad en circunstancias anómalas (aunque deberían revisarse cuando se vuelva a la normalidad). Todo esto sin olvidar que las medidas del Gobierno se orientan al sistema de la libertad de la Constitución clásica.

Relatos

Los humanos pensamos más en relatos que en hechos y números… y mientras más sencillo el relato, mejor. En uno más de su curioso devenir, hoy la Argentina tiene un gobierno liberal que carece no solo de fuerza en el Congreso, sino que tampoco posee en su arsenal un correcto y poderoso relato, perdido a manos del kirchnerismo. Tanto es así que apenas comenzado el ciclo populista en 2003 lo primero que hizo fue apropiarse de los derechos humanos y con el correr del tiempo también hizo suyo el movimiento LGTBQ, la doctrina de género y el aborto, propios del liberalismo global, sin que una sola voz se levantara para reclamar por esa apropiación, con la paradoja de que actualmente el liberalismo solo goza de la parte económica del relato. Tal es la confusión reinante que la izquierda, atrincherada en las universidades, toma como propios y defiende los postulados políticos del liberalismo. Podría decirse que una de las posibles conclusiones es que la Argentina carece de intelectuales comprometidos y dispuestos a luchar contra un relato ajeno a los principios liberales de la Constitución nacional.

Médicos

“Los médicos en la provincia de Buenos Aires mueren trabajando”. Esta frase resuena entre muchos de nosotros. Sin embargo, lejos de exaltar el espíritu de sacrificio que caracteriza a nuestra profesión, esta afirmación refleja la cruda realidad: es la única alternativa que muchos médicos tienen para mantener ingresos dignos. Este fenómeno es consecuencia del artículo 45 de la ley 12.207/98, que establece que al jubilarse el médico pierde automáticamente su matrícula profesional, lo que impide que continúe ejerciendo. Como resultado, los profesionales en edad de jubilación se ven obligados a enfrentar una difícil disyuntiva: aceptar una precariedad económica extrema debido a las reducidas jubilaciones o seguir trabajando hasta que una enfermedad o la muerte los sorprenda. Es imperativo cambiar este artículo injusto, que es desconocido por la mayoría de la población. No solo sería un acto de justicia, sino también un reconocimiento a la labor de miles de médicos bonaerenses que han dedicado su vida al servicio de la salud.

Discurso

Quienes vivimos los años 70 no nos sorprendimos con el discurso de Norman Briski apoyando al terrorismo de Hamas. Sus contemporáneos correligionarios admiraban a Arafat, a Khadafi y a otros terroristas que pugnaban por la destrucción de Israel. Nada nuevo en la izquierda, que tradicionalmente ha sido antisemita y ha recurrido al terrorismo como expresión política. Lo curioso en Briski es que apoya a quienes si pudieran lo matarían por el simple hecho de ser judío.

Privatizaciones

Soy usuario del Tren Roca desde que lo abordaba de la mano de mis padres. Ahora que vuelve a hablarse de una nueva privatización, quiero señalar que nunca me sentí tan maltratado, como usuario y ciudadano, como durante el último período privatizado. No quiero abrir juicio aquí sobre los beneficios o perjuicios de la medida, solo quiero pedir que, si finalmente se privatiza, el pliego sea muy meticuloso con el cuidado de los usuarios y que el necesario control sobre la empresa y sobre la calidad del servicio que presta se ejerza desde el primer día. El objetivo no puede ser solo cobrar boletos y recaudar, hay un patrimonio arquitectónico a resguardar, andenes, vagones y baños a mantener en buenas condiciones de uso, etcétera. Todavía pueden observarse en las estaciones restos de la intervención irresponsable, provocada por los privatizadores de los 90, lesionando una arquitectura que, si no lo es, debiera ser patrimonio histórico nacional. Es de esperar que no se repita.

Juez

Me sorprendió profundamente que ante la postulación del juez Lijo para integrar la Corte el Consejo de la Magistratura suspendiera el tratamiento de algunas denuncias que existían contra él. Hubiera sido mucho más razonable que se trataran con celeridad, de manera que quienes tienen que decidir acerca de su designación tuvieran la totalidad de los antecedentes de este juez. He leído la carta del lector José D’Angelo y mi inquietud se acrecienta enormemente por el hecho de que durante años un juez no trate un caso tan claro como el expuesto, y que además no haya ninguna autoridad judicial que tome cartas en el asunto. Me pregunto cuánto dinero se habrá fugado por la inacción de jueces como este. No entiendo tampoco cómo se puede pretender que haya credibilidad en las instituciones de nuestro país cuando se propone para integrar el más alto tribunal de la Nación a personas con estos antecedentes.

