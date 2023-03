Cartas de lectores: Drogas en el barrio, precios dispares, diez años de papado

escuchar

Drogas en el barrio

Si “uno de cada tres hogares del conurbano detecta la venta de drogas en su barrio” –como publica LA NACION en su página 10 del 9 de marzo–, ¿cómo es posible que las autoridades judiciales y policiales no detecten nada? ¿Se trata de torpeza, inercia o complicidad? En cualquier caso, el resultado es lamentable y parece que empeora día a día. Si esto sigue así, pronto la Argentina toda será Rosario.

José Deym

deymjose@gmail.com

Precios dispares

La mayoría de las compras se realizan en comercios de cercanía. Es habitual que la mujer sea quien realice las compras. Pero muchas veces no puede ir muy lejos de su casa, por tener a cargo algún familiar, menor de edad o anciano. Le es imposible acudir a un supermercado, por el tiempo que le insume y el costo del viaje. Según un relevamiento de la firma Nielsen, los precios en dichos negocios superan entre un 24% y 108% al de los supermercados, dependiendo del tipo de producto y negocio. Si el Gobierno toma los datos sin tener en cuenta esta realidad, lo que está haciendo es promediar como costo de vida los Precios Justos, a los que solo el 31% de los consumidores (aquellos que adquieren en los supermercados) tiene acceso.

Cristina Sánchez

cristinalilitasanchez@gmail.com

Diez años de papado

El lunes próximo se cumplen 10 años del pontificado del papa Francisco. Creo que el Diálogo Interreligioso, tan tenido en cuenta por el Papa y que a veces ha sido tan criticado y, por qué no decirlo, en muchas ocasiones banalizado, posee ciertos puntos que deben recordarse y que no deben dejarse de lado. Gestos muchas veces cuestionados que merecen ser reconocidos.

Martha de Antueno

Presidenta Confraternidad

Argentina Judeo-Cristiana

DNI 4.774.746

Aberración jurídica

En su excelente editorial del 4 de marzo, LA NACION analizó con enjundia la sentencia de condena de los miembros de las juntas militares que gobernaron nuestro país entre 1976 y 1983, y valoró el apego y la correcta aplicación de los principios constitucionales que sustentan nuestro derecho penal por parte de sus autores al decidir la aplicación de la ley vigente al momento de los hechos, la autoría y participación de cada uno de los integrantes de aquella y discernir las penas que les aplicaron. Y señaló también, con perfecto ajuste a la norma fundamental, la aberración jurídica cometida al resolverse la reapertura de los juicios que como consecuencia de aquella primera sentencia se siguieron a los mandos inferiores y habían concluido por la aplicación de las leyes de punto final y de obediencia debida, y de los indultos decididos por los gobiernos que sucedieron inmediatamente al de facto. Con relación a ese valioso aporte a la memoria ciudadana, quisiera recordar la actuación de los doctores Carmen Argibay y Carlos Santiago Fayt, ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes, a pesar de haber sido encarcelada aquella y de ser tenaz y perseverante defensor de presos presuntamente subversivos este en el tiempo de la actuación de aquellas juntas militares, con gran valor cívico y sapiencia jurídica se opusieron a la aberrante reapertura de aquellos finiquitados juicios.

Norberto A. Giletta

Juez federal (R.)

DNI 4.298.214

24 de Marzo

“A muchos de los ciudadanos argentinos nos gustaría que el 24 de Marzo, la verdad, la memoria y la Justicia dejen de ser parte del relato y se conviertan en memoria e historia completa. No nos olvidemos de las 17.380 víctimas del terrorismo.

Luisa María Arias

lmarias053@gmail.com

“Lo que sería”

Desde hace algún tiempo he notado con perplejidad una nueva muletilla que se ha propagado como una peste. Para ser más exacto, conforman un nuevo grupo de aberraciones lingüísticas que procedo a detallar: “lo que vendría a ser”, “lo que sería “, “lo que es”. Estas expresiones se utilizan para decir “el choque de autos se produjo en lo que vendría a ser la esquina de la calle 1 con la calle 40″. Está deformidad, además de ser extraña, es totalmente innecesaria. Otros ejemplos que se escuchan o leen a diario son “el jugador está en estos momentos en lo que sería el vestuario”. Poco a poco han ido corroyendo mis oídos y supongo que también lo han hecho con otras personas. Es una enfermedad que padecen desde alumnos universitarios hasta algunos periodistas. No sabría explicar, y tampoco me interesa, si se trata de un neologismo pasajero, un modismo o tan solo una deformación de nuestra lengua. Podría decirse que es debido al uso excesivo de mensajes de voz en los teléfonos celulares que atentan contra la palabra escrita. Sin embargo, esta tendencia parece no tener límites y ya llegó a la escritura. Espero que esas expresiones vayan desapareciendo para el bien de “lo que vendría a ser nuestro idioma”.

Enrique Petracchi

DNI 24.270.477

Ingreso a la Recoleta

El 7 de noviembre pasado, por este medio le pedí al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que considerase la necesidad de colocar una rampa de acceso en el portón principal del cementerio de la Recoleta. En esa oportunidad, una empleada del cementerio me informó que se trataba de un monumento histórico que no se podía tocar. Desde que le escribí la carta hasta la fecha, he pasado por la vereda casi todos los días y veo que es muy necesario colocar la rampa. La empleada me dijo, además, que el cementerio tenía otra entrada con rampa. Es cierto, pero esa otra entrada está a una cuadra de la principal, y para colmo en bajada. Es la que usan los turistas. Le insisto, señor Rodríguez Larreta, la entrada al cementerio es la principal, que tiene un pequeño oratorio para que los que quieran rezar por sus deudos lo puedan hacer. Usted dice que su preocupación es la gente y somos muchos los que necesitamos movilizarnos en sillas de ruedas, y cada día, con el envejecimiento de la población, serán más. No deje de hacerlo y lo antes posible. No debe ser mucha plata y sus arquitectos lo podrán resolver casi sin modificar el portón.

José Antonio Llorente

pepellorente@fibertel.com.ar

