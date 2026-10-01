Cartas de lectores: Educación, habilidad, la ONU

Educación

A través de sus columnistas, LA NACION destaca la importancia de la Educación para el desarrollo del país. Recientemente, Luciano Román, en una nota excepcional, destacó la falta de consideración por parte de los gobiernos sobre el tema. Los resultados de las pruebas PISA son aterradores , pero parece que no afectan la sensibilidad del gobierno actual. Creo que la ciudadanía desconoce el nombre del secretario de Educación de la Nación. Los resultados de las pruebas deberían ser motivo de algún comentario de su parte, por ejemplo, sobre los planes que se contemplan para mejorar la situación actual. Silencio total. Después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón invirtió gran parte de sus escasos recursos y dio prioridad al sistema educativo. No existen dudas de sus resultados económicos y culturales. Basta recordar la limpieza por parte de los espectadores japoneses de los estadios de fútbol en los que compiten. Singapur, con una pobreza y tierra yerma angustiantes, otorgó a la educación de sus habitantes la mayor importancia. Hace tiempo ya que se ha convertido en el segundo puerto de contenedores del mundo después del de Shanghai, y además es exportador de alta tecnología. Pero un estudio reciente realizado en la Argentina reveló que solo el 5% de los encuestados identificó a la educación como el principal problema del país , y los políticos parece que toman en cuenta esos datos. Para el desarrollo de la Argentina es fundamental tener gente preparada para afrontar –por ejemplo- los desafíos de la IA. La lucha contra la inflación y el éxito del RIGI no son suficientes.

Ricardo Bordman

ricardo.bordman@gmail.com

Habilidad

Para negar que existe una recesión Milei dice que los indicadores dan cualquier cosa, y que debe usarse indicador tendencia-ciclo. Ya hizo gala de su habilidad como encantador de serpientes al usar en julio pasado el índice de la inflación mayorista y no la del consumidor.

José E. Zuber

jose.zuber@outlook..com

La ONU

He tratado de comprender algunos dichos de nuestro Presidente esta última semana mientras acudía a las sesiones de las Naciones Unidas y francamente me quedan muchas preguntas sin una respuesta inteligente. Por un lado se insulta al organismo mundial como “una manga de inútiles” pero acto seguido le manifestamos a los ingleses que si no cesan en su proyecto Sea Lion, acudiremos al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (que fue formado por las Naciones Unidas). Por otro lado, si las Naciones Unidas son inútiles, ¿por qué estamos postulando al Dr. Rafael Grossi como posible Secretario General? Perdonen mi ignorancia, pero no entiendo.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

ChatGPT

Agradezco al profesor Iván Petrella su aclaración, en la columna “¿Qué es el ChatGPT? La escuela debe promover la comprensión de la IA”, sobre cómo “el abordaje de esta tecnología desde distintas perspectivas permitirá a los alumnos construir un juicio propio”. Para entender de verdad, en lugar de salir a buscar fuera una tecnología, buena parte de lo que necesita el docente esta allí, en las materias que ya enseña: en economía, historia, literatura, filosofía. “La pregunta importa especialmente para la escuela. Ver la IA entera exige miradas que la informática, por si sola, no puede ofrecer. ahí entran las humanidades y las ciencias sociales que permiten ver las dimensiones que la interfaz esconde.

Angela O’Farrell

angelaofarrell@yahoo.com.ar

Pac-Man en la ruta 2

Ya no se sabe si los conductores de la ruta 2 manejan o juegan al Pac-Man esquivando radares y foto multas, ahora con la excusa de la seguridad vial, Aubasa instaló dos nuevas cámaras en la Ruta 2, en el km 82 y antes del peaje de General Conesa, a menos de 5 km de otros radares ya existentes. Si el objetivo fuera prevenir accidentes, alcanzaría con un radar bien señalizado. Pero cuando se colocan tres radares en un tramo de cinco kilómetros, con cambios de velocidad de 130 a 60 km/h, el objetivo no es que frenemos, es que nos equivoquemos. Nadie puede creer que esa densidad de controles sea por seguridad. Es un peaje encubierto. El automovilista no es un ciudadano a cuidar, es un contribuyente a exprimir. La seguridad vial se logra con rutas en buen estado y señalización clara, no con emboscadas fotográficas.

Ricardo Albanese

realba2012@gmail.com

Terminal en Punta del Este

Muchos argentinos que veranean en Punta del Este llegan en ómnibus a su terminal, a pasos del centro. La Intendencia de Maldonado anunció que prohibiría allí la llegada de los ómnibus interdepartamentales y regionales, sin consultar a nadie. Los vecinos juntamos más de 6.000 firmas. Cuando íbamos a hacer un acto, el Intendente suspendió la medida hasta marzo y nos retiraron el salón. Lo hicimos igual, en la calle, bajo la lluvia, con muchos mayores de 70 años. El 24 de septiembre presentamos las firmas ante la Intendencia. Suspender no es resolver: pedimos que la terminal siga donde está, que los ómnibus sigan llegando a la Península, que se la mejore si hace falta y que nada se decida sin los vecinos. Quienes vivimos en Punta del Este y quienes la visitan queremos seguir llegando a Punta del Este.

Ana May Zubiría

amayzubiria@gmail.com

En la Red Facebook

Sin un paro en carpeta, la CGT marchará el 8 de octubre en “defensa de la industria nacional

“¿Es un chiste, no?” - Gabriela Dambrosio

“¿A quién representan?” -Juampi Di Iorio

“Avísenme cuando la CGT proponga algo que permita fabricar más o bajar algún costo” -Daniel Gustavo Zanni

“Después van y bloquean las entradas de las empresas” -Eduu Bauti