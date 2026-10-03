Cartas de lectores: Eficiencia, formas violentas, nivel discursivo

Eficiencia

Con respecto a la carta de lectores “La ONU”, del jueves pasado, quiero colaborar con el lector, a su pedido, acerca de su pregunta, referida a la conducta de nuestro presidente de por qué estamos postulando al doctor Rafael Rossi como posible secretario general si las Naciones Unidas son inútiles. Entiendo que lo hace para que dejen de ser inútiles, incorporando alguien de capacidad para el ejercicio de la secretaria general. Si tuviera la capacidad de reemplazar a todos los inútiles por gente útil, el problema desaparecería. Es una medida que contribuye a eliminar la deficiencia observada.

Roberto Omar Ferrari

rferrari@hotmail.com

Formas violentas

“La no violencia, como método y estilo, debe distinguir nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras acciones” (papa León XIV). El diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, utiliza la violencia y la confrontación como modo de hacer política. El llevar una crucifijo en el pecho no le da derecho a insultar, gritar, agredir ni a decir groserías. En todo caso, el crucifijo debería llevarlo a comprometerse en un diálogo paciente. Porque la violencia no viene de Dios.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Nivel discursivo

Hace unos días leímos con preocupación que Argentina registró su peor desempeño en 20 años en las Pruebas PISA de 2025, donde el 76% de los estudiantes de 15 años no alcanzó el nivel mínimo en Matemática y el 59% tampoco lo logró en Lectura y Ciencias. Alarmante, sin lugar a dudas. Pero aún más preocupante es el nivel discursivo de nuestros líderes políticos, de nuestros “representantes” en el “Honorable” Congreso de la Nación. Basta pasar revista a algunos de los recientes epítetos que intercambiaron el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois, y el libertario Jairo Guzmán, a quienes se sumó el diputado tucumano Gerardo Huesen. Cito unas pocas frases emitidas a viva voz por los susodichos, acompañadas de gestos cuasi pugilísticos: “¡Empiecen a cerrar el orto, manga de chorros, vendepatrias, soretes, coimeros de mierda!”. “¡Vos sos el jefe de una banda de chorros!”. “¡Cagón!”. “¿Qué me cortás el micrófono, facho de mierda?” Todo muy escatológico. Tampoco se privó el presidente Milei de insultar, como ya es su costumbre: llamó a la periodista Maru Duffard: “zurda inmunda” y “basura”. En lo que a mí respecta, esto me alarma mucho más que los paupérrimos resultados de las pruebas PISA. Porque los chicos y jóvenes todavía tienen tiempo para revertir esta situación y aprender. En cambio, los insultadores mencionados, ya no. Son lo que son.

Irene Bianchi

irenebeatrizbianchi@hotmail.com

Regalo excepcional

Tuve el privilegio de asistir al concierto que el gran pianista Sir András Schiff dio en el Teatro Colón el lunes 21 de septiembre y y que mereció una muy cálida acogida por parte del público y una elogiosa critica del musicólogo Pablo Kohan en la edición del martes 23. Fui invitado a una cena a continuación del concierto por el presidente del Mozarteum Argentino, Dr, Luis Alberto Erize, y su esposa, la Sra. Mónica Gancia de Erize. que nos recibieron en su casa donde siempre la música ocupa un lugar central. Éramos solamente ocho los invitados y esto permitió conversaciones interesantes con una persona que, además de ser un excepcional músico, es poseedor de una gran cultura y un fino sentido del humor. Siento una profunda admiración por él como artista y por haber leído algunos de sus libros en un momento me animé a preguntarle: “Usted en su libro La música surge del silencio dice que después de tocar la Sonata número 32, Op. 111 de Beethoven con esa Arietta en la que la música se disuelve en el silencio no corresponde hacer bises. Yo casi me retiro del teatro cuando usted terminó su interpretación y el público , después de una respetuoso silencio, respondió con una conmovedora ovación. Pero usted, para mi sorpresa, hizo 6 bises con un público aplaudiendo y vivando como pocas veces lo he experimentado en mis muchos años de concurrir al Teatro Colón”. Con una mirada profunda me contestó: “Sigo pensando lo mismo, pero… en la vida uno hace excepciones. Con un público tan concentrado en su silencio durante todo el concierto, tan generoso en sus aplausos y vítores, y en un lugar como el Teatro Colón, sentí que esta noche correspondía hacer esa excepción”.

Muchas gracias maestro por ese excepcional regalo que nos hizo y que tanto valoramos.

Luis Prudent

Miembro de la Comisión Directiva del Mozarteum Argentino

prudentluis@gmail.com

Tótem

En el ACA de Libertador y Tagle vemos con estupor el cambio del tótem de la institución, que forma parte del patrimonio histórico nacional y data del año 1936. Si bien somos conscientes que se podría haber actualizado o apuntalado, pero siempre custodiando su antiguo diseño. Además del mal gusto, lo preocupante es que eliminaron el mapa de la Argentina: idea de unión, de red, de servicio , de asistencia, que dio (y da) el ACA, durante décadas. Soy la voz de muchos que no queremos ese nuevo tótem, más asociado a una propaganda de hamburguesas que a lo pensado en su origen. Por favor, que intervenga la Comisión de Monumentos para que devuelva el antiguo.

Patricia Peyregne

patriciapey@hotmail.com

En la Red Facebook

García Cuerva dijo que el Papa se va a encontrar con una Argentina “en crisis” y “con muchos pobres”

“¡Como siempre desde que me acuerdo!” -Gabriel Pannunzio

“Se olvidó decir que hace 20 años esta así y que es por la década ganada” -Esther Guillen

“Si no hubiéramos tenido los nefastos gobernantes que se robaron el país entero, no pasaría eso. Cuesta mucho pero vamos por buen camino” -Marta Castelli

“¡Antes estábamos mejor que Alemania, decían jajaja!” -Edu Rodríguez