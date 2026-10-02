Cartas de lectores: Insultos del Presidente, vergonzoso, demorado

Insultos del Presidente

En París, Reporteros Sin Fronteras salió a protestar por el trato del presidente Javier Milei a la prensa. Descalificar e insultar a periodistas y medios reconocidos se ha vuelto moneda corriente en sus intervenciones. Milei parece haberse acostumbrado a esta manera brutal, sin reparar en el lugar ni en quiénes lo acompañan.

Pero resulta aún más lamentable que parte de sus seguidores la justifiquen y la aplaudan, como si cualquier agravio pudiera aceptarse en nombre de un futuro económico brillante que según ellos, solo Milei sería capaz de alcanzar.

La esperanza de una mejora económica no puede convertirse en permiso para degradar el debate público ni para aplaudir la falta de respeto.

Alejandro L de Elizalde

alejandro@elizaldegarrahan.com

Vergonzoso

La Cámara de Diputados nos sale a los ciudadanos muchísimo dinero diario, y después del vergonzoso espectáculo que brindó el miércoles pasado en el plenario de comisiones, que lamentablemente es una constante, me pregunto si el resultado final de tantos contubernios se verá reflejado en un mejoramiento en la vida del pueblo argentino al que debería representar dignamente, o es solamente el rejunte de individuos que llegaron a ocupar un escaño gracias a las vetustas listas sábanas que solo sirven para ubicar a los “ militantes “ de turno .

Adriana de la Canal

Demorado

“Mientras rematan el país, la policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan.”

Con estas palabras cerró un comunicado el diputado Máximo Kirchner después de que la policía lo demorara más de una hora en la ruta, al ingresar a San Luis (camino a la provincia de San Juan). El motivo fue que los sistemas registraban un viejo pedido de secuestro sobre su automóvil. Convendría recordarle que eso mismo les pasa todos los días a muchos argentinos. Algunos quedan demorados en un control vial y otros en un aeropuerto, a punto de salir del país, por órdenes judiciales que hace tiempo perdieron vigencia y que nadie se ocupó de dar de baja. Esos ciudadanos se quejan, y con razón, de registros que no se actualizan. Pero ninguno convierte una falla administrativa en un complot ni se presenta como víctima de una persecución política para confundir a la opinión pública. A veces, un trámite mal cargado es sólo eso.

Juan Ignacio Casadellá

juancasadella@hotmail.com

ONU y Malvinas

El lector George Handley señala en su carta a los lectores una contradicción del presidente respecto a su crítica a la ONU, con la advertencia de acudir al Tribunal sobre los Derechos del Mar para que medie entre Gran Bretaña y la Argentina por el caso del proyecto petrolero Sea Lion y al apoyo que nuestro país hace a Rafael Grossi para el cargo de Secretario General. Está claro que la ONU no ayuda a solucionar un buen número de conflictos (siendo éste el objetivo para el cual fue creada, sirva como ejemplo la guerra en Ucrania). También está claro que es más que difícil que haga cumplir la resolución que insta a ambos países a sentarse a negociar la soberanía del archipiélago, habida cuenta que Inglaterra como miembro con poder de veto en el Consejo de Seguridad jamás lo hará. Mientras sea la ONU el único organismo que pueda ocuparse del diferendo, un Secretario General argentino podría ser la manera de obligar a Inglaterra a cumplir la resolución que la insta a negociar con nuestro país.

Roberto Arostegui

robertoarostegui48@gmail.com

Protección a la víctima

El reciente artículo de Gustavo Santiago en el suplemento Ideas sobre Michel Foucault destaca la fecundidad de su pensamiento. Pero sorprende que, al analizar su legado, no se mencione su influencia fuera de la academia, particularmente en el derecho penal argentino. No se trata de atribuir a Foucault la creación del llamado garantismo, pero sí de recordar su influencia sobre Eugenio Zaffaroni y, a través de él, sobre buena parte de la formación jurídica argentina. El problema aparece cuando la legítima defensa de las garantías individuales termina desplazando el centro de gravedad del sistema penal: de la protección de las víctimas hacia la protección del victimario. Las recientes controversias provocadas por decisiones judiciales sobre la nueva legislación penal juvenil vuelven a poner esta cuestión sobre la mesa. Y aquí aparece un vínculo con la crisis de la democracia: el ciudadano que siente que el Estado no puede garantizar su seguridad pierde confianza en sus instituciones. Y cuando percibe que quienes delinquen reciben más protección que quienes sufren el delito, puede llegar a aceptar soluciones autoritarias a cambio de seguridad.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

Obras de arte

Es posible observar en varios museos del mundo, el testimonio de la donación de obras de arte, por parte de descendientes y familiares de importantes coleccionistas, como legado a la cultura no sólo de un país, sino en beneficio de la humanidad. En estos momentos no se repite el ejemplo por parte de una familia de la Argentina. La donación hubiera sido un gesto de encomiables matices. No pudo ser.

Arnoldo Krawicki

akrawicki1@gmail.com

Messi

Leo Messi nos ha dicho a los argentinos que deja la selección porque ya dio todo lo que tenía y no le queda nada más para dar. No quiero discutir con el genial Lionel, pero creo que está equivocado, Él sí tiene algo más para darnos a todos los argentinos, y eso es “el ejemplo”, ese buen ejemplo que puede darnos con su humildad, su hombría de bien, su nobleza, su compañerismo, su familia... y varias otras virtudes que no es necesario enumerar. Leo, no te sientas obligado, seguí jugando en Miami, Ñuls quizás, o porque no en el Barça, pero juga que es lo que te gusta hacer y te hace feliz, ve crecer a tus hijos en un entorno de felicidad, y por ahí, ocurriendo eso hasta te podrás animarte a la próxima Copa América. Los argentinos te lo agradeceríamos mucho.

Rafael E. Madero

rafamadero@hotmail.com.ar

En la Red Facebook

Argentina empezó a construir el después de Messi con una goleada ante Bolivia

“Bravo por los chicos nuevos”-Marta Cangro

“Son nuestros campeones, lo serán siempre, pero falta él y nada es igual. Nos malacostumbramos a tener al mejor del mundo”-Claudia Viviana Altamirano