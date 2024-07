Cartas de lectores: Egos exagerados, fórmula, piquete supranacional

Escuchar

Egos exagerados

Uno de los problemas que tenemos los argentinos es el ego exagerado. Mientras se circunscriba al ámbito personal no pasa nada para la sociedad. En el caso de los políticos y de algunos periodistas, ese ego los hace pensar que son los dueños de la verdad, solo ellos tienen razón, y nos afecta como sociedad cuando vemos que, en pos de esa notoriedad, critican al que no piensa igual y crispan a todo el conjunto.

A los políticos les pediría que piensen en la gente y usen el sentido común. Es increíble cómo en el afán de tener protagonismo tergiversan la verdad y hablan mal de los otros. A los periodistas de TV que tienen como objetivo informar les pediría que se abstengan de opinar, salvo que ayude y no perjudique la vida de los sufrientes habitantes de este bendito país, y que la opinión se ciña a aquellos periodistas-analistas, como ocurría hasta no hace mucho.

Osvaldo Jaeggli

DNI 7.725.414

Fórmula

¿Quién la votó a Karina Milei ? La fórmula presidencial era Javier Milei-Victoria Villarruel.

María Eugenia Varela

DNI 10.425.206

Piquete supranacional

El 13 de junio, la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) emitió una resolución dentro de una medida provisional, en la cual ordenaba al gobierno del Perú la suspensión del trámite de un proyecto de ley que ya contaba con una primera aprobación legislativa, N° 6951/2023-CR, sin motivación ni fundamentación. El proyecto, aprobado ayer en segunda en la Legislatura, plantea la inaplicabilidad de la calificación como delitos de lesa humanidad por hechos acaecidos con anterioridad al Estatuto de Roma (2002). La irretroactividad de la ley penal está establecida en la Constitución de Perú y varios instrumentos convencionales, por lo que la CIDH, intenta obligar a un país soberano a violar su Carta Magna y el derecho internacional. Un verdadero piquete, en formato digital, para impedir las tareas de su Poder Legislativo, y una manifiesta violación a su soberanía. La citada CIDH viola el artículo 9 de la Convención Americana, lo que también hace a su resolución “írrita”.

Josefina Margaroli

DNI. 6.193.060.

Sergio Luis Maculan

DNI. 5.071.857.

Lapiceras por armas

Días atrás, un puñado de diputados, en ejercicio del mandato conferido por el pueblo, se han reunido con personas condenadas en causas mal llamadas de lesa humanidad, a fin de interiorizarse por su situación, recibiendo críticas de diversos sectores que, de una u otra manera, están relacionados con los gobiernos cleptocráticos y cobardes que hubo en parte de los últimos veinte años. Esta hipócrita actitud de la casta política es una nueva escaramuza en la batalla cultural que afrontamos quienes aspiramos a vivir en una república. Algunos de los cuestionadores persisten en su odio terrorista, a otros los alienta el pensamiento políticamente correcto que tanto daño causó. Las armas que ayer utilizaban los terroristas se transformaron en las lapiceras con que los jueces firman las sentencias de muerte por goteo a quienes defendieron a la sociedad de la demencia asesina y así justifican las atrocidades del pasado y se enriquecieron en el presente. Nuestra sociedad merece vivir en paz, a la que se llega por medio de la verdad que los cuestionadores se niegan a reconocer.

Guillermo Jesús Fanego

DNI 10.691.837

Propinas obligatorias

No estoy de acuerdo con las propinas obligatorias. Si los dueños de restaurantes quieren que sus empleados ganen más, que les paguen ellos, no tenemos por qué hacerlo nosotros. Si queremos hacerlo de propia voluntad es una cosa, ya estoy pagando por un servicio que no es gratis y bastante caro. Lo mismo quiere imponer Sturzenegger en las estaciones de servicio. Con ese criterio siendo policía si ayudo a cruzar una calle a una persona quiero propina, un colectivero también si ayuda a bajar a una persona, el verdulero por colocar su mercadería en la bolsa de las compras y el cajero de banco si nos da cambio. En Miami si uno toma en un taxi se avisa si uno quiere dejar 10% o 20% de propina. De hecho no lo hice, el taxista abrió la baulera y me dijo: “Baje usted las maletas”. Las bajé, y listo, ¿Qué va a pasar, los mozos nos dejarán la comida en la mesa, sin plato? Por favor. Ya cobran un sueldo.

Guillermo Gómez

DNI 11.401.009

Medicamentos

Los medicamentos de venta libre deberían ser libres. Si se los libera del requisito de que los indique un médico o que deban ser cubiertos en parte por las coberturas de salud, ¿por y para qué debería restringirse dónde se venden? Hay muchos intereses económicos detrás de esta calificación para ciertos fármacos, como puede verse en la profusión de avisos de TV publicitando su uso. La pregunta que, sin embargo, debe hacerse es si deberían existir medicamentos de venta libre. Inducen a automedicarse. Los fármacos no son inocuos .Todos tienen efectos adversos. Todos interactúan con otras medicaciones, existiendo incompatibilidades. ¿Y quién debe prever esas incompatibilidades? Claramente no es el farmacéutico, sino el médico. Si hubiera un efecto no deseado, ¿a quién recurriría una persona afectada? ¿Reclamaría en la farmacia? Hoy cada vez es menos frecuente la farmacia de barrio donde uno iba y hablaba directamente con el dueño, que era el farmacéutico al que se conocía de años. Hoy las farmacias se han transformado en comercios de expensa de medicamentos. Hoy se pueden conseguir medicamentos de venta no libre como los antibióticos simplemente pagando el valor sin descuento. Hoy el asesor para un medicamento de venta libre termina siendo el dependiente de la farmacia.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Planetario

Llevé a mis nietas a ver el espectáculo de aventura espacial al Planetario de Palermo. Muy bueno, didáctico y entretenido. Mi sorpresa fue observar tantos asientos vacíos cuando es tan difícil conseguir entradas, por la gran demanda. Averigüé con las empleadas, y la respuesta fue más sorprendente aún: los asientos están rotos, vencidos, imposibles de usar. Qué pena, tanto abandono y desidia en un lugar tan lindo para aprovechar.

Rebeca Rubinson

DNI 1.829.664

En la Red Facebook

Juegos Olímpicos: escandaloso final del partido entre la Argentina y Marruecos

“Perdimos, al menos no lloramos. Lo vergonzoso es que demoraron dos horas para dar un resultado y que la organización ha demostrado ser un fracaso: invasión de campo, pirotecnia presente. Por lo demás, esto recién empieza”- Raúl Godoy

“Una vergüenza”- Gustavo Gauto

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION