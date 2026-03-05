Cartas de lectores: El Congreso; liderazgo, paso atrás

El Congreso

“Gobernar es educar”, dijo Sarmiento. Presidente Milei, sea educado. Le será más fácil gobernar. El Congreso no es una tribuna popular donde se elige o vitupera a un técnico. Es el sitio donde se explica el programa de gobierno. Si la oposición barrunta insultos, no se rebaje a contestar con insultos. Tampoco es el lugar para atacar con mofas hirientes a todo empresario al que catalogue de enemigo. Se trata de la Honorable Asamblea Legislativa. No la degrade más.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Liderazgo

La Argentina está destrozada luego de años de gobiernos incapaces y/o corruptos. La necesidad de un liderazgo confrontativo se hace evidente para superar las secuelas del kirchnerismo. Solo a través de una gestión audaz y decidida se podrá reconstruir no solo la economía, sino también la moralidad y la confianza en el sistema. Los argentinos estamos perfeccionando sobre la marcha la mejor manera de salir adelante, todo en el mismo paquete. Presidentes como De la Rúa o Macri fracasaron porque justamente les faltó la decisión de confrontar al peronismo y al kirchnerismo con casi la misma vara y estrategia que usaron ellos, a lo que se sumó la falta de ideas económicas claras para poder sacar a los argentinos de una mediocridad apabullante.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Paso atrás

Aparece como fuera de lugar que un mandatario no respete en su mensaje ni a su entorno democrático ni el lugar donde lo emite. Resulta alarmante no poder interpretar su oratoria por las diatribas barriales de alguien a quien la mayoría de una nación le encomendó su gestión, porque con ellas ensucia más que esclarece. Se pierden oportunidades de resaltar su confianza en la manera de manejar el país, tratando de convencer respetuosamente que se cuenta con fundamentos para lograr avanzar en el proyecto. Es lastimoso que los “aplaudidores” se hayan encolumnado detrás de un vocabulario chabacano e inexpresivo, tratando de figurar en cámara para quedar bien con el poder de turno. Un nuevo paso atrás, que no suma para satisfacer la necesidad de una sociedad que soporta demasiado y lamentablemente no logra generar alguna alternativa para esta clase de conducción.

Julio Lozano

DNI 7.754.906

Lenguaje

Apartados del formalismo que requieren ciertos actos, creo que el lenguaje y la vehemencia empleados en la apertura de las sesiones del Congreso fueron necesarios para los que se manejan con ese idioma, que son los mismos que nos condujeron a la debacle económica, social y, por sobre todo, cultural en este país en la mayor parte de los últimos 20 años. Todos podemos decir que no estamos de acuerdo con las formas, pero sí con la necesaria verdad de su contenido. Usemos el pensamiento lateral para racionalizar esto de otra manera. Necesitamos transmitir un shock de occidentalismo, un duro golpe a las hoy minorías (castas) que solo se han formado en el discurso barato y ventajero para sacar provecho de las clases más pobres. Pujemos, aun con errores factibles, este futuro que nos está tocando la puerta, porque hay alguien que dice las cosas como son y no como parecen ser o querrían escuchar.

Hernán Martínez

DNI 13.513.297

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo, señores jueces? ¿Hasta que mueran todos? ¿Cuándo levantarán las privaciones ilícitas de libertad con que mantienen sometidos a los militares, policías y agentes del orden, que defendieron nuestra Nación del brutal, artero e ilegal ataque marxista promovido por Cuba y otros países comunistas? Ustedes impartieron órdenes ilegales a través de fallos plenarios inconstitucionales y aberrantes. Aceptaron testigos “indemnizados” y “enemigos manifiestos” de los imputados, además de “flagrantes faltas de relación causal con los hechos”. Desconocieron el Código Penal Militar vigente en aquel momento, así como leyes posteriores más benignas, y en grado monstruoso e inadmisible todavía, aplicaron leyes y convenciones internacionales penales retroactivamente. El artículo 18 de la Constitución y todo el derecho penal histórico argentino y universal fue desconocido, violado y degradado.

Señores magistrados: nulla poena sine lege. Sus sentencias son completamente nulas.

José Alberto Miñones Carrión

DNI 12.884.900

Anses

A raíz de haber tenido el infortunio de perder al amor de mi vida el 11 de febrero pasado, tuve turno para realizar los trámites administrativos en la UDAI de Cabildo al 3100. La atención allí fue puntual y muy correcta, al punto tal que, al retirarme, solicité el “Libro de Informes” (que muchos utilizan para asentar sus quejas) para dejar por escrito mi agradecimiento por el cálido trato recibido. En el ínterin, recibí la noticia que hace ya 15 años espero (el “tiro para el lado de la Justicia”). Mi abogada patrocinante me informó de la aprobación de la última liquidación presentada para el reajuste de mis haberes. La jueza actuante explicaba en su fallo, una por una, las razones por las cuales rechazaba las impugnaciones de la parte demandada, a la vez que ratificaba que nuestra liquidación se ajustaba a los parámetros requeridos para ser aceptada. Pero... para la oficina de Legales de la Anses siempre habrá un pero, y en el tiempo otorgado para apelar, lo hizo y con ello mi ilusión se desvaneció. El festejo quedó en la nada. Aclaro que desde 2023 soy paciente oncológico (y la Anses lo sabe) y que, además, en los próximos días me convertiré en octogenario.

Me pregunto, y les pregunto a las autoridades de la Anses: ¿se puede ser más cruel?

Juan José de Guzmán

jjdeguz@gmail.com

En la Red Facebook

La insólita entrevista de Insfrán con un grupo de alumnos tras la inauguración de una escuela en Formosa

“¡Una comedia!” - María Mauro

“Todo armado o preparado... los Venezuela, Cuba, provinciales” - Edgardo Gómez

“Gildo es un buen alumno de Perón, ver literatura escolar del 45′ al 54′”- Carlos Mario Giaccometti