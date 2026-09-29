Cartas de lectores: El pasado como futuro, eficacia de la ONU, inadmisible

El pasado como futuro

Leemos “un Milei místico que necesita un milagro“. ¿No será que la que necesita un milagro es la Argentina? El milagro sería no volver al pasado, dejar de mirar todo lo que se hace con un gran esfuerzo para salir adelante, como si viniéramos de un pasado de éxito social y económico extraordinario... lo que muestra nuevamente, tal vez sin intención, que... ¿el pasado vuelve a ser una alternativa de futuro? Y esto a su vez genera incertidumbre, detiene esfuerzos, inversiones. Se genera el “por las dudas“ no hagamos nada, por si vuelve el pasado…

El milagro no lo necesita Milei, lo necesitamos nosotros para salir adelante, para mirar el futuro con franqueza, donde solo el esfuerzo y el sacrificio nos darán un mejor porvenir. Solo les pedimos a los políticos honestidad y justicia, para que el milagro sea real.

Rodolfo Miani

rodolfojosemiani@gmail.com

Eficacia de la ONU

Comparto la crítica del presidente Javier Milei a la inoperancia de la ONU. Señalar sus limitaciones es necesario, pero quisiera sumar a esa crítica una propuesta: que la organización reconozca públicamente qué funciones puede cumplir hoy y cuáles requieren una reforma profunda. Si aspira a mantener la paz y la seguridad internacionales, debería revisar los mecanismos que le impiden actuar con eficacia. Y si no puede hacerlo, quizá debería decir con claridad cuál es su función real. Esa sinceridad podría ser el primer paso para recuperar su autoridad.

Juan Carlos Ochoa

jcochoa2641@gmail.com

Inadmisible

Dos hechos me molestaron. El inoportuno y enervante discurso del Milei en la ONU. No asume que el decoro y las formas, son parte de la banda presidencial. ¿Nadie se lo explica?

Kicillof viajó a Estados Unidos. Causó pena y temor. Tiempo atrás circuló un video en las redes en la que manifestaba que se había recibido de licenciado en Economía sin haber leído un solo libro. Se paseó vociferando errores de Milei. Los habrá. Pero nada dijo del desastre dejado al país del anterior período. Él y su jefa fueron parte del desastre económico heredado por el actual gobierno.

José Azpiroz Costa

joseazpiroz7@gmail.com

La mayor riqueza

Hay crisis en las escuelas por disminución de matrícula. Fracasos escolares con constante descenso en el resultado de las pruebas PISA. y carencia de aspirantes aceptables para determinados trabajos. Si buscamos responsables ¿lo son los que no aprenden o lo es el sistema que mal enseña? Se constata que en general la enseñanza está muy por debajo de un razonable nivel de eficacia. Si las crisis -y la actual es brutal- generan oportunidades ,la de este momento sería para que el Estado encare un programa a fondo para que, en las aulas que van quedando vacías, sean ocupadas convocando a docentes para perfeccionamiento o a jóvenes que, habiendo recibido un título, carezcan de los conocimientos básicos impuestos por su condición de egresados. Esto sería obligatorio para la docencia y facultativo para los jóvenes, a quienes se les brindaría una nueva oportunidad para abrirse mejor camino en su vida adulta. El aprendizaje dura toda la vida. La mayor riqueza de un país está en la calidad intelectual y moral de sus sucesivas generaciones.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Carta al Presidente

Ninguna razón económica, administrativa o política justifica que una persona quede sin amparo cuando están en riesgo su vida, salud, alimentación, vivienda o integridad. Una Nación no se mide sólo por sus cuentas o reformas, sino por el trato que dispensa a quienes menos pueden defenderse: niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, enfermos, desempleados y quienes carecen de hogar o de una red de sostén. La Constitución y los tratados de derechos humanos obligan al Estado a respetar, proteger y garantizar derechos, con especial atención a quienes viven mayor vulnerabilidad. Un niño sin alimento, un mayor sin medicamentos, una persona con discapacidad sin apoyos o una familia sin techo no son estadísticas: son vidas expuestas a un daño que puede ser irreversible. La responsabilidad fiscal es necesaria, pero jamás puede suprimir las condiciones mínimas de una existencia digna. Alimentación, salud, educación, cuidados, vivienda y protección frente a la violencia no son privilegios: son deberes indelegables. Le solicito una política nacional urgente, con recursos, presencia territorial, coordinación federal, información pública y mecanismos eficaces de reclamo. Gobernar es elegir prioridades. La democracia se honra cuando nadie queda condenado al hambre, al abandono o a la intemperie. La historia juzgará si, en la dificultad, el Estado cuidó a su pueblo.

Con sumo respeto.

Sergio Benaroya

sergiogbenaroya@gmail.com

Mejor, robots

Hace un par de semanas tuve una experiencia sugestiva. Llegando en auto al aeropuerto de Ezeiza, ante una cartelería vial confusa y al no ver personas al pagar el peaje, decidí consultar a agentes de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). La respuesta que obtuve fue ineficiente y contradictoria, además de absolutamente descortés y con una ausencia total de empatía. Deduzco que la rigidez postural, extrema frialdad en el trato y mirada fija seguramente responden a un entrenamiento para enfrentar eventuales delincuentes y no para ayudar a un ciudadano de 82 años en dificultades, como era mi caso. Relaté lo sucedido en el sitio info@psa.gov.ar. Adjunté datos fehacientes y una foto de cuando me dejaron hablando solo. No fue contestado ni siquiera con un acuso de recepción. Lamentablemente pienso que sería mejor reemplazar a esos agentes por robots.

Carlos Schwartz

carlosschwartz2@gmail.com

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Malena Galmarini, sobre el viaje al Caribe con Massa: “Tenemos un amigo que tiene la enorme suerte de tener un avión”

“¿Y pretenderá que le creamos?” -Ibis Grighini

“¿Todos tienen un amigo con avión menos yo?” -Felisa Vinderman

“Nos toman el pelo” - Gabriela Sarica

“Ellos siempre tienen explicación para todo” -Cecilia Pinto