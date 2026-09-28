Cartas de lectores: Kicillof, ONU, el ferrocarril

Kicillof

Fui a Nueva York a mostrar la situación real de Argentina, dijo Kicillof. No señor Kicillof, usted se aprovechó de una circunstancia, por un lado, y por otro, hizo lo único que sabe hacer, “criticar en forma destructiva”. Si usted se muestra como presidenciable, también analice lo que pasa en su provincia, sus logros de gestión, empiece por su propia casa, porque su crítica monotemática hace pensar en su frustración, su impotencia y su falta de ideas. Sea digno de su cargo, y permítase la autocrítica constructiva antes de atacar.

Vicente Antonio Costa

vacosta60@gmail.com

ONU

Discrepo con lo expresado en la carta titulada “Milei en la ONU”, del sábado pasado. No estoy de acuerdo con que nuestro presidente no concurra a esa organización internacional. Debe seguir haciéndolo, para sugerir medidas que eliminen la deficiencia observada. Eso sí, en buenos términos, cuidando de no emitir adjetivos ofensivos que no puedan ser confirmados por hechos, y sin olvidar las necesidades que nuestro país quiere subsanar a través de esta organización. Además de seguir resolviendo los asuntos domésticos.

Roberto Omar Ferrari

rferrari@hotmail.com

El ferrocarril

Hace ya muchos años que se escucha el rumor de la “influencia” (para ser benevolo) del señor Moyano en la obligación de transportar varios de los productos de YPF solo por camión, y obviamente incluye esto las arenas que consume Vaca Muerta para su fracking. Transporte que siempre fue obvio debía ser mejor para todos si fuera por ferrocarril. Claro que eso no le conviene al transporte por camión.

Sería interesante investigar la génesis de todos estos negocios de transporte qué fueron direccionados al camión y muchas veces boicotearon la opción ferroviaria.

Imagino que la catarata de intereses no solo del gremio sino de muchos actores más en esto podría traernos alguna sorpresa, tanto más cuando fueron gestados durante los años de gobiernos qué nos decían que venían a mejorar los rumbos del país.

Hoy que vuelve a escucharse la opción ferroviaria no sería bueno dejar de investigar lo anterior que ha destruido vidas y rutas todos estos años.

Ignacio de Uribelarrea

ignacio.deuribelarrea@gmail.com

Consejo de la Magistratura

En el mundo civilizado está vedada la participación de la política partidaria en los Consejos de la Magistratura, con la única excepción de la Argentina, que a contramano de la tendencia mundial y en violación del principio republicano de división de poderes, integra en forma mayoritaria el órgano de gobierno de la Justicia Nacional y Federal con senadores, diputados y un representante del Poder Ejecutivo Nacional que responden a partidos políticos determinados. Esta patología se percibe claramente en el artículo del periodista Hernán Capiello referido a las próximas elecciones de consejeros (La Nación del 21/09/2026), en el cual la política partidaria es el tema medular.

La suma de la representación de jueces y abogados (45% [25% + 20%]) iguala a la representación del sector político partidario (45%) Se incluye al presidente de la Corte Suprema de la Nación en el estamento de los jueces por su condición de magistrado (aunque no es consejero). ¿Acaso esta desproporción favorable a los representantes de la política partidaria no viola en forma palmaria el equilibrio entre los sectores que postula la Constitución Nacional? La política partidaria también se infiltró en el agrupamiento de los abogados y cada vez más en el de los jueces, extraviando ambos sectores la defensa de sus intereses específicos. De esta manera, la Justicia jamás podrá cumplir su cometido constitucional de amparar los derechos de gente, dado que el tema velado en el Consejo de la Magistratura siempre serán los intereses de la casta “política partidaria” y el de sus inefables operadores judiciales, no la independencia, imparcialidad e idoneidad de los jueces, como debiera ser. La política partidaria -adonde anida la corrupción- jamás debe tener representantes en el poder del Estado que tiene a su cargo investigar y eventualmente condenar a los corruptos que forman parte de ella. Como bien decía el gran jurista italiano Francesco Carrara: “Cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la Justicia sale por la ventana.”

Luis René Herrero

Presidente de la Institución de Magistrados de la Nación en Retiro -Asociación Civil-

lherrero@fibertel.com.ar

Caminos rurales

Nuestros gobiernos provinciales y municipales no hacen ni mantienen la obra vial rural con la excusa de demanda “insuficiente”. Pilar aprobó para 2026 un presupuesto de $488.609 millones, 70% financiado con tasas de ABL. O sea más de $342.000 millones por alumbrado, barrido y limpieza, que no existe. La solución es que los privados, las fuerzas vivas del lugar, nos hagamos cargo. Así nacieron las cooperativas de otros servicios públicos: electricidad, telefonía, Internet. Hoy cualquier cooperativa, existente o a crear, debe poder hacerse cargo del mantenimiento y construcción de caminos rurales y urbanos, autofinanciada por frentistas y usuarios, sin pasar por la caja del Estado. No queremos que el Estado rebaje una tasa. Queremos que se corra y nos deje hacer. Si seguimos esperando, seguiremos en el barro sin poder sacar la producción del campo.

Roberto C. Door

Socio Cofundador de las Cooperativas de Villa Gesell y Fátima, Pilar

rdoor@cosefacorp.com.ar

En la red Facebook

Preocupación en sectores de la Iglesia por un megaoperativo de seguridad simultáneo en 15 villas porteñas

“Excelente la policía”- Mónica Edith Pérez

“¿Y cuál es la preocupación?”-Pablo Reyna Novillo

“… La gente honesta que vive en las villas reclama seguridad”- Ari Quiroga

“Muy bien el gobierno de la ciudad, así se hace”- Jorge Rossetti

“Preocupación tenemos todos con la inseguridad”- Patricia Juárez