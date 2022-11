Cartas de lectores: Emisión, hinchada, defensa de Cristina

escuchar

Emisión

Alberto, ¡emití goles, así ganamos el Mundial! Así creen ustedes que solucionan todos los problemas.

Agustín H. Banchieri

Hinchada

Más allá del resultado del partido, la actuación de la hinchada argentina fue lamentable. En cuanto la selección se vio en dificultades, no hubo cantos de aliento sino caras largas, brazos cruzados y actitudes derrotistas.

¿Qué les pasa?

Mercedes Villa Larroudet

Defensa de Cristina

Abogado Beraldi: sus recientes declaraciones sobre Cristina Kirchner han violado flagrantemente todos y cada uno de los mandatos que rigen nuestra profesión y por los cuales hemos jurado. Repugnan por antijurídicas y antidemocráticas; deberían ser materia de una inmediata exclusión de la matrícula. Alardear de que a su clienta “si no la paran con un arma en la cabeza, no la van a parar con una sentencia” es un exabrupto y una exteriorización evidente de los disvalores de su conducta.

Mario N. Trincheri

Genocidio

Se equivoca el presidente Fernández cuando dice que Hebe de Bonafini enfrentó a “los genocidas”, lo que parece inadmisible en quien se dice profesor de derecho penal. La figura del genocidio proviene del griego genos (raza, tribu) y del latín cidio (matar). Está tipificada en el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio aprobada por la III Asamblea General de las Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1948, de la que la Argentina es parte, que tipifica el genocidio como “los actos que se realizan con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

Durante la vida de la señora de Bonafini no hubo genocidio en la Argentina. Los gobiernos del llamado Proceso no buscaron destruir grupos étnicos ni religiosos. Esto no significa justificar los crímenes entonces cometidos y hacer responsables a quienes los cometieron, sino llamar las cosas por su nombre.

Juan Ángel Peña

Robo de bicicleta

El miércoles 2/11 me robaron la bicicleta. No es la primera vez, ya nos hemos acostumbrado a que tus amigos te digan “y, pero dónde la dejaste atada...”, pero esta vez fue diferente: la dejé en el estacionamiento para bicis que el GCBA hizo en la estación Echeverría del subte B. Me fui a trabajar a las 8 y cuando regresé a las 19.30 no estaba. En la estación solo estaba el boletero, que por supuesto no sabía nada, no es su función. Llamé al 911, vino un patrullero, me llevaron a la Comisaría 12C, hice la denuncia. Me dijeron que me iban a llamar de la fiscalía, pasaron 20 días y nada. La bronca mayor es que hay dos cámaras de seguridad que filman esa zona, le pregunté a la policía, el fiscal tiene que pedir la grabación y… el GCBA tiene empapelado el subte con publicidad que están poniendo más cámaras para que viajemos más seguros. Pero… ¿funcionan?, ¿alguien mira las filmaciones en directo? Me parece que los chorros ya saben que son solo una propaganda. Al día siguiente fui de vuelta al subte, hice un cartel a mano para alertar a tanta gente que deja su bici ahí, lo pegué y cuando estaba sacándole una foto vino una empleada de Emova (concesionaria del subte) y me dijo que no podía sacar fotos. Insólito. Le expliqué que el día anterior me habían robado la bicicleta. Por supuesto esa no era su función, pero sí velar que nadie fotografíe las instalaciones del subterráneo.

Me quedan dos inquietudes: 1) ¿alguien habrá revisado lo grabado por las cámaras de seguridad? Solo quisiera saber si me cortaron la cadena, forzaron el candado o sacaron los tirafondos que sujetan los arcos para bicis al piso, como me han sugerido. 2) Seguramente no debo ser el único damnificado de esta manera, habrán robado y seguirán robando, porque nadie alerta a los vecinos de lo que pasa. Quise poner un cartelito y me lo sacaron enseguida. La excelente idea de hacer estos estacionamientos de bicicletas en los subtes, por desidia o connivencia, termina siendo un fracaso.

Espero que el GCBA proteja nuestras bicis, el mejor medio de transporte, y que tenemos que fomentar.

Gustavo A. Pedrazzini

Opus Dei, otra cara

Con algo de preocupación leí el artículo publicado el 13 del actual titulado: “Trituradora psicológica”: exmiembros acusan al Opus Dei de manipulación. Quisiera que conocieran mi humilde opinión personal, ya que pertenezco a “la Obra” desde hace un poco más de 40 años como miembro supernumerario. Ciertamente no ha sido una trituradora psicológica, sino por el contrario ha favorecido mi amor a Dios, al Papa y a la Iglesia Católica. También vengo de una familia católica practicante, que me ha inculcado los valores y enseñado a vivir de cara a Dios y no de cara al mundo. El Opus Dei, a través de sus medios de formación, me ha invitado a formarme, no solo en mi profesión médica, sino en mi formación humana, para servir de la mejor manera posible a quienes me rodean. Viví estos años con muchísima libertad, sin ningún tipo de imposiciones, enseñándome a respetar y ponderar opiniones diferentes a las mías.

Conozco muchísimas personas que aunque no sean del Opus Dei reciben su formación con mucha gratitud, que con tanto cariño se les brinda. Y otros que sí lo son y luchan por ser mejores personas cada día.

Cristián M. Dodds

En la Red Facebook

El revés de la Argentina en el debut en el Mundial de Qatar

“Todos los equipos que llegan a un Mundial tienen chance. Subestimaron al rival y así les fue”- Rodolfo Aramayo

“Bienvenido VAR, uno de los 3 anulados era gol. En fin, fueron inteligentes, jugaron muy bien el offside. Vamos que hay que seguir, un tropezón no es caída...”- Ari Mor

“Bueno, bienvenidos a la realidad, que el fútbol no nos da de comer, una gran lección, hay que ser humildes. El juego sigue”- Leopoldo Burgos

