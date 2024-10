Cartas de lectores: Erradicar la impunidad, Peronismo opositor, DNU

Carta de la semana

Erradicar la impunidad

El fiscal Diego Luciani ha solicitado al tribunal de Casación que ratifique la condena de Cristina Kirchner y de otros funcionarios del kirchnerismo. En las palabras del fiscal: “La persona corrupta debe ser encarcelada y restituir los bienes que ha sustraído del Estado”.

La lucha contra la corrupción no es solo una prioridad; es también un imperativo moral para nuestra sociedad. En un contexto en el que la recuperación de las instituciones y la restauración del prestigio de la política son fundamentales es esencial actuar con firmeza. Debemos erradicar la anomia y la impunidad que asfixian nuestra vida cívica y que alimentan la desconfianza hacia el Poder Judicial.

Es momento de exigir rendición de cuentas y de que se restablezca la fe en nuestras instituciones. Solo así podremos construir un futuro en el que la integridad y la transparencia sean los cimientos de nuestra democracia.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Peronismo opositor

Ante el fallecimiento del exministro de Salud Ginés González García, el presidente Javier Milei tuvo duros calificativos hacia su persona. Con diferencia de horas expresó que su deseo era ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo con Cristina adentro. Inmediatamente cayeron sobre él calificativos tales como nefasto, indigno, inaudito, repudiable, perverso, morboso, desquiciado, entre los muchos que utiliza el peronismo. Se dio a conocer un proyecto de repudio aduciendo “que defienden la democracia, la convivencia política y el diálogo constructivo”. Los firmantes son los mismos que durante 20 años aplaudieron las tropelías perpetradas por el kirchnerismo, cuyo pormenorizado detalle está al alcance de la mano, de investigadores e historiadores, y supera largamente la extensión de una simple carta de lector. A simple título de ejemplo señalo el juicio “ético y político” que llevaron a cabo las Madres de Plaza de Mayo contra los periodistas y grupos de comunicación que fueron cómplices de la dictadura, en el cual se juzgó, entre muchos otros, a Magdalena Ruiz Guiñazú, tal vez la única mujer que se atrevió a confrontar al aire con el almirante Massera. Es obvio que el peronismo en la oposición se vuelve respetuoso de las normas constitucionales, éticas, morales, jurídicas, procesales, y de los reglamentos internos de ambas cámaras, y fundamentalmente de la buena educación. Por el bien de la república, es de desear que por las próximas décadas continúe en ese lugar, aportando al respeto de las normas que nunca respetó.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

DNU

Respecto de la excelente nota de los DNU escrita por Martín Lousteau y Sebastián Guidi, le faltó al senador recordarnos cuántas veces se opuso a la actual norma que regula los decretos de necesidad y urgencia, y sería interesante además que explique por qué solo frente al escándalo mayúsculo generado por su resolución 125/08 se vio obligado el gobierno del cual él era ministro de Economía a enviar al Congreso un proyecto de ley para ratificarlo.

Juan María Steverlynck

DNI 16.557.29

Graciela Borges

Es muy lamentable que una gran actriz como la querida Graciela Borges, con una amplia e impecable trayectoria en cine, teatro, televisión, que nos ha representado en los grandes festivales internacionales del mundo, galardonada con varios Martín Fierro, Cóndor, Concha de Plata, premio Platino, ciudadana ilustre, Konex, etcétera, sea atacada por inescrupulosos anónimos por las redes sociales y tenga que cerrar su cuenta de X. No es justo bajo ningún concepto en un país democrático. Sus palabras y conceptos vertidos en la entrega de los Martín Fierro al cine fueron sinceros y sin abanderamientos políticos. Les debemos a nuestros actores un mejor trato. Estos reconocimientos cosechados en el mundo no son gratuitos, sino que nos abren las puertas al mundo de la cultura. Una vez más, en este país donde hoy todo es virtual y cada uno opina lo que quiere, sus palabras fueron malinterpretadas.

Mario Martín Ponce León A.

DNI 13.308.680

Elección para la Corte

Todo buen economista sabe la vital importancia que posee la Justicia sobre el crecimiento y el desarrollo. Con tal motivo, ruego al señor Presidente que acentúe su lucidez al momento de elegir un miembro de la Corte.

Manuel Alvarado Ledesma

malvaradoledesma@gmail.com

El Rotary sigue luchando contra la polio

En 1985, el entonces presidente de Rotary International, el mexicano doctor Carlos Canseco, puso en marcha un plan para llevar adelante la erradicación de la polio. Para ello, se puso como objetivo el año 2005, coincidente con el 100º aniversario de la fundación de Rotary International. Se trabajó denodadamente en todo el mundo: en cada uno de los Rotary Clubs existentes sus socios participaron de campañas de difusión y vacunación. En 2005, al ver que el resultado no era el esperado, lejos de bajar los brazos, se redoblaron esfuerzos con la campaña Polio Plus, y seguimos trabajando los más de 1.200.000 rotarios a lo largo y ancho del mundo. Los líderes rotarios, todos ellos voluntarios, han realizado muchas tareas en la lucha contra regímenes políticos, culturas e ideas, logrando el año pasado ver como resultado la declaración por parte de la OMS de Nigeria libre de polio. Muchas veces uno lee diferentes artículos de opinión donde lamentablemente la tarea de los rotarios cae en un olvido e ignorancia totales, ya que nuestra tarea se realizó y se realiza sin estridencias y sin propaganda, buscando el fin último, que es la erradicación de esta enfermedad, y lo vamos logrando sin dudas. Hoy solo dos países han registrado casos durante 2024: Pakistán y Afganistán, producto de situaciones religiosas y políticas que impiden la libre vacunación. Incluso querer cumplir con esta vacunación se cobró vidas de rotarios voluntarios y de personal policial que los custodiaba. Seguimos trabajando para lograr erradicar la polio de esos territorios con problemas étnicos, religiosos y políticos. Es un orgullo también para los rotarios argentinos y para todos nuestros compatriotas que durante muchos años la campaña mencionada ha sido llevada adelante con muy buenos resultados por los exgobernadores de distrito doctor Héctor Mario Denner y el doctor Ramón Martín Amoros. Hoy ese programa, a cargo del doctor Magno Ibáñez, sigue trabajando con campañas de concientización en nuestro país y en los siete países que componen la Zona 23 B (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador). Rotary International es la organización no gubernamental más importante que llegó a nuestro país en 1919, con la fundación del Rotary Club Buenos Aires. Hoy está distribuido en nuestro país a través de seis distritos, dos de los cuales son binacionales, junto con Paraguay y parte del Uruguay. Rotary International está compuesto por hombres y mujeres de la sociedad. Nuestro lema es “Dar de sí antes de pensar en sí” y “Se beneficia más quien mejor sirve”. Acérquese al Rotary de su barrio, de su ciudad, de su departamento, de su provincia, lo estamos esperando.

Ricardo Raúl Pedace

DNI 12.447.299

Empleados del Congreso

La manzana de la ciudad de Buenos Aires en la que se encuentra el Congreso Nacional se convirtió en una isla autónoma del Estado a pesar de albergar a una de sus instituciones esenciales. Nada menos que 4295 son los empleados que atienden a 72 senadores y 4551 a los diputados según la página web, a septiembre de este año. Un dislate que se mantiene por décadas y transforma al Poder Legislativo en un mal ejemplo de la burocracia estatal. En el caso del Senado, más de 1700 empleados son asesores nombrados por los legisladores, un promedio de más de 20 por cabeza, los que en muchos casos conforman verdaderas pymes familiares, como ocurre con los tres senadores de Santiago del Estero, Jujuy y Chaco, que suman ¡más de 140! Según parece, este disparate que pagamos los argentinos no inquieta a nuestros representantes, aunque vaya a contramano de la decidida política que aplica el Gobierno para reducir y racionalizar su administración. Mantienen su isla de fantasía y derroches. Creo que es hora de que esta isla también forme parte de la Argentina que trabaja y se sacrifica por un mañana mejor.

Matías Aníbal Rossi

DNI 7.609.522

Metáfora

Pedirle a Cristina Kirchner que comprenda una metáfora es tan ilusorio como pedirle a Milei que respete a la prensa.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

