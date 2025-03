Cartas de lectores: Jungla, entorno presidencial, incidente con Manes

Jungla

Parece que en 41 años no hemos aprendido las reglas básicas para una sana convivencia democrática. Siguen las antinomias (amigo o enemigo), el patoterismo, la ironía, el grito como sinónimo de autoridad, la amenaza, la descalificación, la falta de escucha, la falta de respeto, la extorsión por parte de los que piensan distinto, independientemente de quiénes sean.

En pocas palabras, después de más de 41 años de democracia recuperada, nada nuevo en la jungla argentina.

Vicente Antonio Costa

Entorno presidencial

Como tantos otros, voté a Milei en el balotaje. Me gusta que la economía esté mejorando (aunque todavía mi bolsillo no se entera) y me gusta que el Estado se esté achicando. Pero me aterra el entorno cercano del Presidente. No le está haciendo bien. Sobre todo, me inquieta mucho la figura de Santiago Caputo. Creo que su asesoramiento no es correcto. Los que no quisimos más kirchnerismo no estamos contentos con el sesgo patoteril que está tomando el Gobierno. Lo digo muy preocupada. No quiero que vuelvan los K... Sería la destrucción de la Argentina. Dejo aparte el desempeño de algunos ministros que me inspiran confianza y seriedad. Por ejemplo, Francos, Sturzenegger, Petri y, sobre todo, Patricia Bullrich, que me parece excelente y necesaria en el rol que está cumpliendo.

Ana Parisi

Incidente con Manes

Una vez más los actos públicos que representan al país dejan mucho que desear.

La oposición debe estar festejando que gracias al proceder de un legislador que no los representa puede seguir afirmando que “todos son iguales”. Resulta difícil de creer que un especialista en el comportamiento humano como Facundo Manes actuara espontáneamente. Sabe muy bien cómo activar la reacción en personalidades con determinadas características y su comportamiento, además de pasar a ser noticia, logró opacar el mensaje del Sr. Presidente. De nada sirve cuestionar la agresividad que se evidencia en nuestra sociedad si las personas que deberían servir de ejemplo dejan mucho que desear.

Adriana DiPaolo

Ñoquis

El mes de febrero de este año tuvo 28 días, motivo por el cual no pudimos celebrar el Día del Ñoqui el tradicional día 29. ¿Será esa la causa por la cual muchos legisladores, respetuosos de las tradiciones, pasaron el festejo para el 1° de marzo y no fueron a trabajar?

Ricardo Helman

Obsecuencia, no

Sr. Presidente, alineación con los EE.UU. e Israel, sí, ¡pero obsecuencia, no!

Ricardo Albanese

Coherencia

Con frecuencia leo en la sección Seguridad crónicas sobre delincuentes abatidos por personal policial que se encontraba de civil. Luego de relatar los hechos, suele aparecer un párrafo final informando que el fiscal de turno ha imputado al agente por “exceso en la legítima defensa”. Aquí es donde pido coherencia. Si el Estado exige que los policías porten su arma reglamentaria cuando van o regresan de su servicio, no podemos esperar a que un delincuente advierta esta situación y el titular de la noticia sea el asesinato de un efectivo de seguridad.

Si se comprueba que existió una amenaza de robo, la respuesta del agente no debería ser cuestionada con calificaciones como “exceso en la legítima defensa” ni con otras figuras legales que terminen otorgando una ventaja al delincuente sobre quienes arriesgan su vida para protegernos.

Luis María Troncoso

Ejemplo de civismo

Por razones familiares y particulares, viajé asiduamente a Uruguay, pasando incluso largas temporadas. Tuve la oportunidad de seguir la transmisión del cambio de mando presidencial. Lacalle Pou arribó a la Plaza Independencia acompañado de la vicepresidenta y se reunieron con el presidente electo y su vice. La ceremonia fue un modelo de respeto y cordialidad entre dos dirigentes de signo opuesto y, a riesgo de ser catalogado de clasista, de origen social también distinto. Pude apreciar a dos caballeros en todo el sentido de la palabra actuando con respeto y altura, como corresponde a mandatarios que deben ser ejemplo para sus gobernados. Posteriormente, en el Palacio Legislativo el discurso del nuevo mandatario fue ejemplo de moderación, sin críticas a la oposición o a la gestión del presidente saliente, ni ataques al periodismo o al empresariado. En fin, un ejemplo de cultura cívica. Tampoco hubo agresiones por parte de un seudoasesor cuyas funciones no son claras, acompañado de aprendices de matones, a un legislador. Nada de eso. También presenciaron el acto desde un lugar de honor los tres expresidentes que aún viven: Sanguinetti (Partido Colorado), Lacalle Herrera (Partido Blanco) y Mujica (Frente Amplio).

En una palabra, un ejemplo de altura y civismo.

Jorge Carlos Ales

Revisación

Deseo plantear una situación que ocurre a diario cuando personal de seguridad –no de fuerzas oficiales- o cajeros de supermercados piden observar el contenido de bolsos o carteras personales de los clientes. En primer lugar tal requisa hace presuponer que las autoridades del establecimiento consideran que cada cliente portador de cartera o bolso es potencialmente un ladrón; es decir, cree que todas las personas a las que revisa son sospechosas. En mi caso particular, algunas veces protesto ante tal avasallamiento, otras muestro un pequeño bolso que porto cuando lo requieren y otras, antes de que me lo pidan, ofrezco voluntariamente que vean el contenido particular. Desconozco cuál es la normativa para el hecho que planteo. Reconozco que pueden haber personas que roban productos de las góndolas, pero para el caso los supermercados deberían implementar un mecanismo que evite suponer sospechosa a toda persona que porte una cartera o bolso con objetos personales.

Jorge Raúl García

En la Red Facebook

Un gendarme que viajaba como pasajero mató a un delincuente que subió a un colectivo a robar

“¡Ascenso para el gendarme! El que las hace las paga”- Miguel Ángel Álvarez Guaragna

“¡Así se termina con la delincuencia!”- Guillermo Saccarello

“Y ahora el gendarme pasa a disponibilidad y a la familia del delincuente el Estado la indemniza, así funcionan las leyes de este país”- Ramón Gómez

“Bien por el gendarme”- Beba Rodríguez

