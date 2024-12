Cartas de lectores: Es nuestro, auditorías, fondos

Es nuestro

A raíz de la detención del senador Kueider en Paraguay se inició un debate entre libertarios y peronistas; “no es mío, es tuyo, es de ellos, es de tal partido o de tal otro”.

Lamentablemente –y mal que nos pese–, el senador Kueider es nuestro, de todos los argentinos.

Auditorías

Es sabido, y el caso del senador Kueider lo demuestra con claridad, que en el Congreso Nacional abundan los cargos/sueldos políticos de cientos de personas que ni siquiera asisten a sus oficinas. Asesores, biblioteca, choferes, etcétera. ¿Algún día alguien auditará todas las dependencias del Congreso y purificará su planta de personal? La sociedad lo está esperando.

Fondos

La Justicia de Paraguay ordenó el arresto domiciliario del senador Edgardo Kueider imponiéndole una fianza de 150.000 dólares, cuyo cumplimiento, ya sea por él o por medio de interpósita persona, debe ser motivo suficiente para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UFI) investiguen el origen de los fondos. Basta de corrupción e impunidad.

Zorro en el gallinero

Pregunté a la inteligencia artificial si dejaría dentro del gallinero a un animal sospechoso de ser un zorro; la respuesta fue categórica “No, no lo dejaría, son depredadores naturales de las gallinas y pueden causar graves daños. Si tienes la sospecha de que se trata de un zorro lo mejor y urgente sería aislar al animal en un lugar seguro donde no pueda causar daño ni escaparse”.

En la Argentina, los depredadores del patrimonio nacional pretenden mantenerse dentro del gallinero y nuestros representantes, por mayoría, tomaron la decisión de sacrificar a las gallinas. Increíble.

Justicia más rápida

La Justicia. Única actividad con tiempos no humanos. Tras 18 años, Shell le ganó un juicio a Kirchner (ya fallecido) y otros. ¿Qué pasaría si otras actividades también demoraran tanto? Por ejemplo, la medicina, la agricultura, la construcción, el transporte, etcétera. La humanidad no podría subsistir. Por favor, Sturzenegger, encare este tema con tres ideas simples: clasificar las acciones punibles en tres categorías, con el siguiente tiempo de duración de las acciones legales: menores (1 año), medianas (2 años) e importantes (3 años). Y con estos parámetros adecuar el actual sistema judicial.

Arancelamiento

La política educativa debe ser revisada para hacerla más eficiente para el país. Es menester priorizar la educación pública, obligatoria sin arancelamiento y con todo el esfuerzo del Estado en los niveles primario y secundario; estos son los espacios educativos en donde la sociedad organizada debe transferir a las nuevas generaciones las bases fundamentales de lo bueno y lo malo, de lo que está bien o de lo que está mal. Son los estadios en donde se deben formar buenas personas, buenos ciudadanos, con competencias cívicas, técnicas profesionales y con capacidad de aprender. Los mejores de ellos, previos rigurosos exámenes, tendrían la opción de ingresar a la universidad en donde podrían elegir las carreras que deseen, sin arancelamiento, de acuerdo con el cupo que fije la política educativa del Estado, de acuerdo con las necesidades del cuerpo social. El resto de los alumnos que no hubieran podido acceder a los cupos podrían cursar, con arancelamiento, tanto en universidades públicas como privadas.

No es lógico tener acceso irrestricto a las universidades. ¿No debería haber un límite de alumnos para que la Nación pague la educación superior? Si a todos los que lo desean el país les paga la universidad por años, ¿no es discriminatorio para aquellos que no aspiran más que a iniciar un negocio o actividad privada que también aporta al país y que para hacerlo no cuentan con ayuda del Estado?

La universidad sin arancelamiento surgió en 1947. Anterior a ello, se recibieron gran cantidad de ciudadanos provenientes de clases bajas, quienes fueron los que pusieron en marcha el país. Ser universitario era una alcanzable aspiración de los padres. Recuerden la obra de Florencio Sánchez, que en 1903 publicó M’hijo el dotor.

Piquete digital

Vivimos en un país fragmentado, donde cada uno se aferra a su propia verdad, desoyendo las voces de los demás. En este contexto, las redes no solo han contribuido a la falta de diálogo, sino al enfrentamiento. Solo se escucha lo que refuerza sus creencias. Este fenómeno no solo afecta a los adultos; los jóvenes, especialmente, son víctimas de esta dinámica tóxica. Esta sensación de agobio es un síntoma del clima hostil que se ha cultivado en línea y que se manifiesta en la vida cotidiana. La falta de diálogo constructivo ha llevado a una polarización extrema, donde el respeto por opiniones ajenas parece haber desaparecido. Recomiendo la lectura de la columna del jueves pasado “El asedio de la microviolencia cotidiana”, en la que Luciano Román se refiere al “piquete digital”. Señala acertadamente que la ciudad ha visto cómo los piquetes y las manifestaciones físicas han encontrado ahora su equivalente digital. La adicción a las redes sociales no solo afecta su capacidad para relacionarse con otros; también alimenta resentimientos, odio, soledad y ansiedad.

Gracias, Liniers

Gracias, Liniers, por alegrarme cada mañana con su fantástica versión de Jabberwocky. Tengo noventa y dos años y lo leí por primera vez a los doce. Desde entonces me repito cada tanto sus fascinantes palabras que sé de memoria. Compartí este momento con mi nieta, voraz lectora y amante de la literatura clásica inglesa. Estoy recortando cada tira a diario y cuando tenga el poema completo, vamos a armar un cuadro. Traducir a Lewis Carroll sin perder su esencia es un don y usted lo tiene. Gracias otra vez por este regalo.

Acuerdo Mercosur-UE hacia un espacio de libre comercio

