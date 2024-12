Cartas de lectores: Exigencias, vericuetos, lección desperdiciada

Exigencias

Al ver la iniciativa de promulgar la ley de ficha limpia, la primera reacción es apoyar la idea por su buena intención y buen espíritu.

Sin embargo, presupone una serie de supuestos que distan mucho de la realidad que nos circunda. Entre ellos, que hay una Justicia de funcionamiento intachable cuyas decisiones son respetadas por amplias mayorías. Lamento decir que esto no es así. El mundo real nos muestra que jueces corruptos y amañados podrían sacar de carrera a personas de bien e impedir que puedan ser candidatas. Inventar pruebas y fallos no es algo que nos pueda llamar la atención. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nada? Sería muy decepcionante. Pero hay mucho por hacer. Apelo a la famosa frase: “Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”. Mientras haya ciudadanos que votan a una persona que trucha su domicilio para rapiñar seis millones de pesos mensuales adicionales a su ya jugosa jubilación no hay ficha limpia que valga. Este es solo un ejemplo que cito dado que ha salido a la luz hace muy pocos días. No es el único caso. Entiendo la frustración de muchos que no lo pueden aceptar, pero no hay un camino superador si no hay mayor exigencia del votante medio con respecto a las cualidades de los candidatos que se presentan para ocupar cargos electivos. Alguien dijo hace mucho tiempo que hay que educar al soberano. Sigue más vigente que nunca. Somos exigentes para elegir un médico, un jugador de fútbol para la selección, un empleado para contratar, pero no lo somos para elegir funcionarios. Nuestra decadencia de décadas no es muy difícil de explicar.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Vericuetos

Un abogado públicamente conocido por sus diversas actuaciones en los ámbitos académicos, políticos y judiciales confirmó que el señor Presidente le ha encomendado la misión de formular un nuevo proyecto de ley sobre ficha limpia. En una sorprendente alocución por TV expresó que, a pesar de la condena dictada por un tribunal de primera instancia y confirmada por el tribunal de Casación con todos los recaudos legales correspondientes, el impedimento al acceso a la función pública que implicaría la ficha limpia podría ser interpretado como una proscripción, al no intervenir la Corte Suprema de Justicia. Manifestó que la encomienda de su tarea tenía aproximadamente 36 horas de análisis y que estaba esbozando la idea de la intervención de la Justicia Electoral para dirimir la cuestión. No tendría mucha discusión, ya que debería ser tratado en forma perentoria en sesiones extraordinarias. La sorpresa del conductor y los panelistas es similar a la de los ciudadanos de a pie, que vemos azorados cuántos vericuetos se pueden utilizar para impedir que todos sean iguales ante la ley: desde los “ladrones de gallinas”, que a veces conocen las cárceles del país, hasta los poderosos con un séquito de juristas que tratan de impedir que aquellos terminen tras las rejas. Parece que hay también muchos partidarios de la “ficha de impunidad”. No es nuevo, pero siempre es triste.

Las últimas palabras de Manuel Belgrano fueron: “Ay, Patria mía”. A 204 años de su muerte, siguen vigentes.

Norberto Naso

DNI 7.759.213

Lección desperdiciada

Olvidar que la derrota de la subversión por las armas en la guerra de los 70 permitió la restauración de la democracia y el Estado de Derecho, y sobre todo nuestro estilo de vida, es silenciar la conciencia de la sociedad, que acompañó a las FF.AA., de seguridad y policiales en esa lucha. Negar que la violencia de los 70 fue traída a la vida nacional por la ofensiva terrorista hace más de siete décadas es torcer maliciosa e hipócritamente el período negro de nuestra historia. No reconocer que nuestras Fuerzas Armadas, con el apoyo indispensable del pueblo argentino, lograron una victoria militar sobre quienes desataron la violencia y el terror para tomar el poder, respondiendo a planes dictados desde afuera, solo encuentra justificativo en intenciones políticas aviesas. Esa victoria no fue definitiva. La guerra continuó en otros campos de nuestro quehacer y pagamos caro la decisión de no convivir con la subversión, como hicieran otros países de América y el mundo. La prisión de militares y policías excede a sus personas: el marxismo internacional no se movilizó por esas pocas personas, y el impulso de su escarmiento a partir de 2003 está dirigido a destruir la moral del pueblo, que impide que se apropien de la Argentina los mercaderes del terror. No es una novedad: asistimos desde el 25 de mayo de 1973 a la demolición de las instituciones republicanas, entre las que se destacan la ex Cámara Federal en lo Penal de la Nación –disuelta de un plumazo pese a su éxito fundado en derecho– y las Fuerzas Armadas, convocadas por gobiernos democráticos para defendernos, que hoy son “castigadas” por haber cumplido su deber; mientras el marxismo, infiltrado y disimulado en el poder, fue limpiando políticamente el terreno para su avance. Por eso nos ha sorprendido hasta la estupefacción quien parecía llevarnos a desterrar el riesgo marxista, al desperdiciar la lección de la historia pactando con el enemigo. Enemigo que solo busca que bajemos los brazos para convertir a nuestra patria en otra Venezuela, Cuba o Nicaragua.

Queda poco tiempo para rectificar este derrotero, pues como dijo San Agustín, el castigo de las naciones, a diferencia del de los hombres, se da en este mundo.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

VTV

Con relación a la carta del lector Gustavo Pittaluga del 21 de noviembre considero que el control anual de los automóviles que circulan es elemental para evitar accidentes. Eso sí, debería ser obligatoria pero sin costo alguno para el usuario. El gobierno de la ciudad se debería hacer cargo de los gastos que ello genera con lo que recauda por las patentes, cuyos importes son bastante elevados, en especial para modelos nuevos.

Ricardo Beati

DNI 8.110.240

Gigantografía

Con respecto al tema del editorial de ayer, sugiero algo muy sencillo: que en el caso de la no demolición del edificio ubicado sobre la 9 de Julio se pinte de blanco la visual perturbante, para evitar distracciones de los que manejan por esa avenida.

Alicia Laura Bianchi

CI 5.709.582

En la Red Facebook

Arrancan los exámenes para 40.000 empleados públicos

“Primera materia, educación para atender al público, especialmente la gente mayor”- Norma Pratti

“El Estado debe dar trabajo solo a los mejores”- Eduardo Romero

“¿Y para cuándo los exámenes para los seudopolíticos que tenemos?”- Carlos Eduardo Diez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION