Cartas de lectores: Exijo los nombres, política energética, otro “plan platita”

Exijo los nombres

Exijo al candidato Massa que divulgue el nombre de los economistas opositores “boicoteadores” que, según sus fuentes dentro del Fondo Monetario Internacional, pidieron al organismo que no nos den más dinero, etc. De no hacerlo, solo le pido que no me subestime y haga silencio. Comprendo que usted crea que puede volver a engañarme como alguna vez lo hizo, pero sepa que para mí y para muchos más su palabra está totalmente devaluada. Lo escucho a usted y escucho a Néstor Kirchner, el mismo discurso. Se me eriza la piel y solo ruego a la ciudadanía que vote a conciencia. El único poder lo tenemos nosotros.

Susana Fiore

DNI 11.384.653

Política energética

No pueden menos que sorprender las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, con relación a la política energética entre 2003 y 2015. El idílico panorama que describió se contrapone con la realidad que se vivió: pérdida del autoabastecimiento, cierre de las exportaciones a Chile, cortes en el suministro a empresas, importación de infinidad de barcos con gas licuado a un costo de 50 millones de dólares cada uno, que se debían pagar “contra culata de camión”, es decir, contado contra entrega (en este caso sería “contra popa de barco”), más el alquiler de la planta clasificadora.

Hay algo que no cierra.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Otro “plan platita”

Un nuevo “plan platita”, esta vez disfrazado de créditos para los jubilados, fue dado a conocer por el ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, autorizando montos de hasta $400.000, con una tasa subsidiada del 29% anual, pero con una inflación cercana al 150% anual, usando fondos del Fondo de Sustentabilidad que pertenece a todos los jubilados, diciendo que es para mejorar la calidad de vida y ser utilizado en consumos, lo que es una vergüenza, sobre todo teniendo en cuenta la reglamentación dictada por el organismo para la concesión de ellos. De mejorar los haberes miserables que percibimos, ni una palabra. Está claro que quiere el voto para las elecciones usando a la Anses como plataforma política. Pero eso no es todo. Al mismo tiempo, puso en práctica la campaña del miedo, al decir que la oposición va a cerrar el PAMI, va a impedir los previajes, se van a tener que pagar los jubilados los medicamentos, y otras flagrantes mentiras. En cambio, lo que no dijo es que todavía no cerró un nuevo acuerdo con el FMI ni tampoco que el 10 de diciembre ya no va a estar esta conducción política si su partido pierde las elecciones, ni en el gobierno ni en la Anses, por ende las nuevas autoridades podrían aumentar los intereses de esos préstamos o quizás cancelarlos.

Mario A. Parafati

malejandroparafati@gmail.com

Expedientes parados

Licenciado Kicillof, en tono airado y estentóreo, usted amenaza con que si la oposición gana las elecciones aplicará un ajuste sangriento. ¿Qué es, si no es un ajuste sangriento, el que nos está aplicando usted a los jubilados de la provincia de Buenos Aires? ¿Está enterado (y aprueba la maniobra) de que el IPS ha congelado ad infinitum en la oficina de Digitalización los expedientes de quienes solicitamos reajuste o actualización de haberes? Pues bien, allí está demorado el mío desde el 18 de enero de este año. Si es verdad que se preocupa por los derechos humanos, por favor, ocúpese de los nuestros.

María Isabel D. Siracusa

DNI 4.509.479

Un rechazo correcto

En la sesión del martes 11 de junio de este año, la Comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los mandatarios de varias provincias cuestionaron con dureza al alto tribunal por haberles rechazado los amici curiae (amigos de la corte) que presentaron en apoyo del Estado nacional y en contra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A mi juicio, lo decidido por la Corte Suprema es correcto (el rechazo de todos los amici curiae), pues la acordada que reglamenta esta institución republicana oriunda del derecho comparado (N° 7/2013 del 23/04/2013), exige como presupuesto de admisibilidad que los amici curiae no hayan recibido “financiamiento o ayuda económica de cualquier especie” de la parte que apoyaran (es público y notorio que todas las provincias reciben auxilio económico del Estado nacional), ni que “el resultado del proceso les represente –directa o indirectamente– beneficios patrimoniales de cualquier índole”. Los televidentes que presenciamos esta sesión pudimos escuchar que los señores fiscales de Estado provinciales reconocieron en forma categórica –en violación a lo prescripto por la acordada N° 7/2014– que el máximo tribunal perjudicó económicamente a sus provincias al incrementar la cuota de coparticipación federal que le correspondería a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En síntesis, el rechazo de los amici curiae decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las razones indicadas, se ajusta totalmente a derecho.

Luis René Herrero

Profesor Consulto Adjunto (UBA)

lherrero@fibertel.com.ar

Himno y los Pumas

Con referencia a la carta de lectores del señor Marcelo Elizalde, referida al canto de los respectivos himnos en el partido de rugby entre los All Blacks y los Pumas, dice el lector que le causó sorpresa que se cantara en su totalidad. Los Pumas siempre lo hicieron así, le reitero, siempre lo cantaron con alma y fuerza, y a muchos se les escaparon algunas lágrimas, es mucho de orgullo, pasión y tantas cosas difíciles de explicar. El Himno es algo que los Pumas llevan como entrañablemente suyo desde su origen.

Lamento profundamente que usted piense que la UAR bastardeó nuestra canción patria en algún momento. Le sugiero con todo respeto que en el futuro disfrute de nuestro himno y de los Pumas.

Arturo Abella Nazar

abella@fibertel.com.ar

En la Red Facebook

Las expensas promedian casi 50.000 pesos mensuales en CABA

“Yo en 2020 (junio) pagaba 39.000 en un 3 ambientes en Núñez, me fui del país hace unos 2 años… ¿Qué pasó? ¡Los números de las cosas no se pueden creer! ¿Quién puede vivir en esas circunstancias? Si la gente no hace algo, el peligro es muy grande”- Matías Montico

“¡Locura total!”- Mónica Páez

