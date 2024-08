Cartas de lectores: Fascismo venezolano, legado, indignación

Escuchar

Fascismo venezolano

El fascismo es una ideología política, así como el comunismo o el liberalismo. No es delito “pensar” como fascista, comunista o liberal, todos deberíamos poder ejercer el derecho a pensar y expresar nuestros pensamientos libremente. Lo delictivo son los actos impropios que se cometen para imponer por la fuerza esas ideologías, porque el pensamiento es, o debería ser, libre, por sobre todas las cosas. Definimos como fascismo aquella ideología que busca subordinar por la fuerza todas las esferas de la sociedad a su visión ideológica, buscando crear un movimiento de masas a través de un Estado totalitario, apoyado en milicias y poder militar afines. Por su parte, el comunismo tiene, en sus raíces y dogmas, el objetivo expreso de la toma del poder por la fuerza y la violencia. Nada que agregar a esto.

Dicho lo dicho, le pregunto al Sr. Maduro: ¿quién encarna el fascismo en Venezuela?

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Aprendizaje

Sería prudente que el Gobierno y Pro sacaran algún aprendizaje de lo que pasa hoy en Venezuela. Las peleas internas de los que en sus primeros años fueron opositores a Chávez llegaron a tal punto que este último se adueñó en poco tiempo del Congreso y de todos los resortes del Estado. Los representantes de nuestro fracaso están al acecho desde el 11 de diciembre de 2023, esperando las fisuras que les permitan retornar.

Le doy la derecha a Macri en sus intenciones, es hora de trabajar todos juntos, sepultar el pasado y asegurar el futuro.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.449

Legado

La expresidenta Cristina Fernández pidió “que por el propio legado de Chávez se publiquen las actas”. Parece que no se enteró de que ese legado consiste en que haya aún en Venezuela una dictadura presidida por Nicolás Maduro, sostenido por unas Fuerzas Armadas y una policía corruptas y represoras.

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

Indignación

Por sí o por no, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿condena o no condena los actos violentos y aberrantes que ha llevado a cabo el dictador Maduro en Venezuela? Respuesta: “Somos una provincia, no tenemos nada que decir u opinar, si quieren pregúntenle a Cristina” (?). Una manifiesta muestra de ignorancia, desinterés y falta de compromiso con el rol que desempeña en un país democrático como la Argentina. O simplemente comparte esa ideología. Genera indignación.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Visita a presos

La decisión del comprovinciano Beltrán Benedit, junto a la de los diputados que lo acompañaron, de visitar a presos políticos por los mal llamados juicios de lesa humanidad fue acertada y digna de imitar. La visita a los enfermos y a los presos se encuentra enunciada en las Sagradas Escrituras. Por este acto humanitario muchos se molestan y se oponen. La democracia lograda en 1983 fue gracias a la valentía y al gran espíritu de cuerpo de quienes combatieron al terrorismo marxista, arriesgando sus vidas y las de sus seres queridos en los años 70. La Argentina vivió una guerra irregular, la peor de todas. Frustrado el ataque de Azul, Perón emitió un mensaje al pueblo argentino, el 20/1/74: “… Aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria, justa, libre y soberana...”. Ítalo Luder, presidente provisional del Senado –en ejercicio del Poder Ejecutivo por licencia de la presidenta Isabel Perón– y los ministros firmaron, el 6/10/75, el decreto 2772, para aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país. Los llamados jóvenes idealistas asesinaron a 1094 personas, hirieron a 2368, secuestraron a 756 y pusieron 4380 bombas, y habiendo hecho todos estos actos criminales, fueron indemnizados y premiados con cargos políticos. La casta está molesta porque diputados honorables, comprometidos y solidarios fueron a visitar presos de 70, 80 y de más años. Néstor Kirchner y el exmontonero Verbitsky fueron los responsables de comprar jueces y fiscales, de reformar a su favor la Suprema Corte de la Nación, y así se llegó a juzgar y condenar a miles, instalando las palabras “genocidio”, “represores” y la mentira de los “30.000 desaparecidos”. Llevamos décadas escuchando una historia cambiada que en los últimos 20 años favorece a los integrantes de las orgas terroristas. Liberar violadores, asesinos y narcos no es algo que moleste a la casta y no tiene gran repercusión en el ámbito político y periodístico. Pero visitar a excombatientes y héroes de dos guerras, que hicieron todo lo posible para que hoy no seamos Venezuela, es un motivo de repudio y de sanción que recae sobre los valientes legisladores B. Benedit, G. Montenegro, A. Ferreyra, M. F. Araujo y L. Arrieta. Felicito a estos honorables demócratas y estoy completamente seguro de que gran parte de la ciudadanía aprueba este acto justiciero.

Miguel F. Prestofelippo

DNI 11.071.957

Control policial

Vengo observando una falta de control policial en las calles de CABA, salvo en horarios y áreas de bancos. Junto con esto hay una proliferación de personas en situación de calle, que han mutado, en muchos casos, de una presencia pacífica a una actitud de reclamo airado, rozando la extorsión verbal cuando solicitan ayuda económica. Hemos visto últimamente varios casos que terminaron violentamente, con el uso de armas blancas.

Sin discriminar a nadie, entiendo que más presencia policial evitaría, en gran medida, estos hechos, dando por descontado que es necesario incrementar la acción humanitaria hacia estas personas que claman por ayuda y que debemos dársela.

Mariano Pérez Silva

DNI 7.671.576

Ascensores baños

¿Podrá alguna autoridad de la empresa de subterráneos o alguna autoridad sanitaria de la ciudad tomar alguno de los ascensores que funcionan en las propias estaciones? Con sorpresa verán que como baños, no químicos precisamente, funcionan a la perfección. La suciedad y el olor que despiden los hace inutilizables. Sería deseable que pusieran guardias para que dejen de ser baños.

Julio Ignacio Quiroga

DNI 4.421.254

