Cartas de lectores: Ejemplo, filo, la Justicia en Rosario

Ejemplo

Más allá de rivalidades políticas. Los uruguayos nos demostraron ejemplo de educación cívica. Cuatro expresidentes y sus familiares participaron del acto de bienvenida a su santidad el papa León xiv.

Clara Blanco Pinto.

blancopintoclara@gmail.com

Monumento

El monumento de la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas fue donado por la colectividad española en 1910 por el primer centenario de la Revolución de Mayo. Abreviarlo como monumento de los españoles tiene sentido por el origen de la donación, para su creación. Decir monumento “a los españoles” es erróneo y una de las tantas confusiones que vivimos y sobrellevamos como podemos.

Alberto Gesualdi

Agesualdi2014@gmail.com

Filo

Debería el presidente ver lo que sucede a su alrededor. La caída de imagen con sus exabruptos, la derrota de Donald Trump, la derrota del vecino Brasil y la destitución del vecino Paraguay le está diciendo una sola cosa: la espada muy afilada rasga su propia vaina.

Gustavo Gil

gustavogil@outlook.com

Justicia en Rosario

Leí con asombro y profunda preocupación la devastadora corrupción reinante en la justicia federal con jurisdicción en Rosario descripta en el editorial “Cuando el poder abre la puerta al crimen”. Acierta el editorial cuando dice que “la pregunta que debe hacerse la dirigencia santafesina no es cuantos cayeron, sino cuantos siguen en funciones”. Pero creo que se queda corto. Debiera preguntarse también sobre los que propusieron y nombraron a esos corruptos. He ahí el origen del drama, que entonces es político más que judicial.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Vencimientos

A raíz de la visita del Papa al país, y las multitudes que lo acompañarán en sus distintos recorridos, con los lógicos inconvenientes en los desplazamientos normales de la gente, se resolvió declarar tres días feriados, uno de ellos nacional y otros dos, locales, en CABA y en provincia de Buenos Aires.

Las enormes y costosísimas estructuras montadas para presenciar y acompañar sus recorridos y ceremonias, obviamente son financiadas en gran parte con recursos aportados por los contribuyentes, sean del credo que sean. Mientras tanto los vencimientos de los distintos impuestos, hasta el momento mantienen toda su fuerza y vigor, con las consecuencias de multas, intereses y otras penalidades para quienes no cumplan con los mismos. Sin operar bancos, oficinas públicas y sectores privados que habitualmente practican la faz operativa de los cumplimientos fiscales, resultaría inteligente, justo y apropiado que existan prórrogas de los distintos vencimientos. Hasta el momento el silencio aturde bastante.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

Ruta 40

El 4 de noviembre consulté el estado de la ruta 40 en el tramo Zapala-Junín de los Andes, Neuquén, informando la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) que el tramo está habilitado pero transitable con extrema precaución debido a un alarmante deterioro de la calzada. Tal como señala el organismo, el tramo indicado posee baches profundos y deformaciones. También informa Vialidad que aproximadamente un tramo de 80 km presenta pozos de gran tamaño y deformaciones severas, lo cual obliga en varios sectores a transitar prácticamente a paso de hombre o utilizando las banquinas, lo que provocó incidentes viales graves en los últimos días. A esto se agrega la presencia de animales sueltos: se reporta de manera recurrente fauna sin control sobre la ruta o en sus márgenes, lo que añade un factor de altísimo riesgo en este sector. También, aunque la calzada está despejada de nieve, las banquinas se presentan húmedas por lluvias recientes en la provincia y la presencia del viento. Recomienda Vialidad evitar la conducción nocturna, ante la nula visibilidad de los baches profundos, y se aconseja estrictamente viajar únicamente durante las horas de luz solar, reducir drásticamente la velocidad, no mantener velocidades altas de crucero, porque el estado del pavimento requiere de reflejos rápidos para esquivar las zonas rotas. Se indica además consultar los canales oficiales antes de salir, verificar cualquier cambio de último momento o alerta de emergencia meteorológica en el sitio del estado de rutas de Vialidad Provincial de Neuquén o comunicándose con la Dirección Provincial de Vialidad en Zapala.

Este es el estado actual de la ruta 40 en el tramo Zapala-Junín de los Andes: intransitable, lo que surge con claridad de la propia narrativa del organismo provincial, la DPV. Y esto durará hasta que se resuelva repararla de una vez por todas.

Hector Luis Manchini

hectormanchini@gmail.com

Propiedad abandonada

Hace aproximadamente seis años que la propiedad ubicada en avenida Luis Maria Campos 132 permanece en estado de abandono total, y quienes vivimos a su alrededor sufrimos las consecuencias día a día. No se trata solamente de una cuestión estética o de una construcción que deteriora el paisaje urbano. El problema va mucho más allá: el estado del edificio nos ocasiona daños edilicios, genera preocupación por la seguridad de nuestras propias viviendas y representa un foco de contagios e inseguridad, especialmente durante la noche. Se hicieron reclamos a Defensa del Consumidor, sin obtener una respuesta o información fidedigna de como está. Los vecinos no podemos seguir conviviendo con esta situación sin saber qué va a pasar. Necesitamos información, respuestas y, fundamentalmente, soluciones concretas. Después de seis años, creemos que ya es hora de que alguien nos escuche. Vivir al lado de un edificio abandonado no debería significar vivir con miedo, incertidumbre y daños que nadie atiende.

María Cardillo

cmpil@hotmail.com

En la Red Facebook

Los preparativos en la Casa Rosada para recibir al Papa

“Que también podamos preparar así el corazón y la mente. Recibir al vicario de Cristo es recibir su amor y misericordia” -Norma Susana Centurión

“¡Bravo!" -Mónica Leticia Foggi

“¿Tanto gasto para qué? El Papa no lo necesita, ¡viene a otra cosa!” - Ana María Piccinini