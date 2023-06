Cartas de lectores: Fiscalizar, de otro pozo, azafata de AA

escuchar

Fiscalizar

Es importante que para las próximas elecciones tengamos el mismo compromiso republicano: ser voluntario y fiscalizar. Cada ciudadano convocado a ser autoridad de mesa o fiscal por cada partido, o los simples ciudadanos comprometidos en la fiscalización, debe tener en cuenta que la república es de todos y no se puede ser indiferente. Si esto no sucediera, el candidato elegido a un cargo no sería legitimado por el pueblo, causando un grave daño a la democracia. Llamo a la responsabilidad y al compromiso de todos para participar en los comicios, que estos sean transparentes y sean jornadas prósperas para los argentinos.

Carla Piccaluga

cpiccaluga@telviso.com.ar

De otro pozo

Se celebró en Brasilia una cumbre de presidentes sudamericanos en la que Lula da Silva alabó al dictador Maduro y el presidente Luis Lacalle Pou le salió al cruce. Cabe preguntarse cuál es el sentido de estas reuniones y si sirven para algo. Aparentemente, son una pérdida de tiempo para “sapos de otro pozo” como lo es el respetado presidente uruguayo.

Sería bueno, entonces, que no siga perdiendo el tiempo.

María Silvia Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

Azafata de AA

Con respecto a la azafata de Aerolíneas Argentinas detenida recientemente por una amenaza de bomba, me pregunto si le habrán realizado los estudios psicológicos pertinentes, digo, a su ingreso a la compañía, y los chequeos anuales.

Iván Speroni

DNI 26.435.271

Mi Anses

Soy un argentino que ha decidido, a los 84 años, radicarse en España. He tramitado que la Anses pague mis haberes jubilatorios al Banco Nación, que los transfiere regularmente a mi cuenta en un banco de España. Hasta marzo pasado podía consultar en Mi Anses el detalle de mi liquidación previsional, pero desde abril la página ha dejado de funcionar y con un mensaje: “El servicio no está disponible momentáneamente. Por favor, volvé a intentar más tarde. Disculpá las molestias ocasionadas”. Lo mismo me sucede con la app en el celular, que informa no haber conexión a internet cada vez que pido “Empezar”, a pesar de estar conectado.

La página de la Anses no tiene forma de comunicarse que no sea telefónica, lo que está fuera de mi alcance por estar radicado en el exterior. Espero que algún funcionario de ese organismo lea este reclamo y se ponga en contacto conmigo para dar explicaciones o solucionar el problema.

Horacio Giudici

beltzagiud@gmail.com

Público “argento”

Quisiera manifestar mi total repudio por el vergonzoso comportamiento de gran parte del público que asistió a la doble jornada celebrada en el Estadio Único de La Plata y en la que se jugaron los partidos de octavos de final del Mundial Sub-20 (Brasil vs. Túnez e Italia vs. Inglaterra). Si ya la hostilidad hacia los jugadores brasileños había sido totalmente desmedida, superó todo límite de lo aceptable durante el partido disputado por Inglaterra. Los acordes del himno fueron literalmente arrasados por el leitmotiv del Mundial (“el que no salta es un inglés”) y –cosa que yo no recuerdo haber visto en otra competencia reciente organizada por la FIFA– no faltaron los proyectiles contra los jugadores ingleses cada vez que les tocaba patear un córner. Otras “perlitas” dignas de destacar fueron insultos horribles hacia los jugadores afrodescendientes de ambos equipos, que motivaron la intervención de “la voz del estadio” para que cesaran, y los cantitos insolentes de nutridos grupos de niños del fútbol infantil de Temperley y de Atlético Lugano (sobre todo estos últimos) tratando de provocar a los simpatizantes brasileños ante la pasividad de los mayores encargados de su cuidado.

Seguramente todo esto también es parte de la batalla cultural que ganó el populismo en estos últimos 20 años.

Como reflexión final, no dejo de pensar que muchos de esos idiotas seguramente estarán ahorrando para pasar sus soñadas vacaciones en alguna playa de Brasil o que no vacilarían en pasar una noche de invierno a la intemperie con tal de obtener una entrada para ver el concierto de algún grupo de rock inglés.

Marcelo Recio

DNI 13.712.993

El voto en España

En España –un país soberano, rico en historia, cultura, educación, desarrollado– los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas destruyeron al PSOE, de Pedro Sánchez, un “sanchismo” parecido al kirchnerismo de la Argentina. La izquierda se pierde en un abismo, el pueblo lo decidió. Las similitudes entre ambos gobiernos son el despotismo, la prepotencia, la agresión, el rencor, y además ninguno de los dos ya puede sostenerse. ¿Podrá una Argentina empobrecida, convaleciente, con una sociedad dependiente del Estado y las dádivas, una cultura impuesta por 16 años de kirchnerismo, dar un paso similar al de España y acabar en las próximas elecciones con esta agonía? ¿Estaremos en condiciones, pese a las diferencias?

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Problemática

Le aclaro a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad que soy una mujer que se percibe como tal y que no considero ni consideré nunca que la menstruación fuese “una problemática” como ella dijo. Muchísimo menos pienso que por haber tenido mi ciclo menstrual, durante muchos años de mi vida, estuve en desventaja. Más aún, lo siento un beneficio que me permitió albergar dentro de mí a mis cinco hijos.

A esta altura no tengo dudas de que ese ministerio sobra.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Factura de AySA

Estoy adherido a la factura digital de AySA desde hace más de un año y me la siguen enviando impresa en papel a mi casa. La factura siempre llega, el agua, a veces.

Gaspar I. Gazzola

DNI 11.775.909

En la Red Facebook

Confirman la condena a ocho años de cárcel del exgobernador Urribarri

“Justicia. Excelente”

Carmen Bonifacio

“Lo correcto sería que todos, sin excepción, sean del partido que sea, sean juzgados. Ley pareja para todos. Así terminaremos con los políticos multimillonarios durante la gestión”- Olga Tejerina

“Rebién, pero... ¿cuándo entra a la cárcel?”- María Isabel Lope

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION