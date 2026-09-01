Cartas de lectores: Gracias Messi, Milei en la ORT, convencer

Gracias Messi

Se retiró Messi. Se fue Messi y deja la 10 para que alguna de las jóvenes promesas que se asoman pueda darle algo del significado que él le dio. Se fue Messi, el ídolo callado, respetuoso, sincero, humilde y ganador. El de los goles, las gambetas y los sueños imposibles. El que hizo de nuestro sueño la realidad más real de todas. El que con sus dedos apuntando al cielo nunca dejó de honrar a su abuela y todo el sacrificio de ella con su nieto. Se fue Messi, dejó la selección triste, llena de títulos pero triste. Por nuestras mejillas corren lágrimas reales, de amor. Se fue Messi, el que desafió las épocas y metió en el arcón de los recuerdos a Pelé, Maradona y Di Stefano.

Gracias por todo, señor Messi, usted no sabe lo feliz que hizo a mis hijos y a mí. Gracias por el fútbol, el imposible fútbol. (Tenías razón hijo, este pibe es mejor que todos los otros, les ha ganado a todos los ídolos futboleros de mi juventud).

José Traverso

valdanito@hotmail.com

Milei en la ORT

Hace diez años, la Sra. Michelle Obama, esposa del entonces presidente de EE.UU., habló en el barrio de Barracas ante unas 400 estudiantes argentinas de colegios secundarios públicos y privados. Sus palabras, de las que dio cuenta en su momento LA NACION, fueron aplaudidas con entusiasmo por la concurrencia.

¿Cómo pueden interpretarse esos aplausos? Creo que por una razón muy sencilla: la disertante tocó alguno de los tantos temas candentes que pueden resultar al mismo tiempo estimulantes e interesantes para los adolescentes, con más razón si las dicen personas que puedan representar modelos para ellos. Resulta inevitable comparar aquel acto presidido por la Sra. Obama con la deplorable presentación que el 28 de agosto hizo el presidente argentino en la Escuela ORT. Puedo imaginarme que, habiéndolo invitado esa institución a un acto tan importante como el de festejo de sus 90 años de vida, no pueda conocer por adelantado, ni mucho menos condicionar, el contenido del discurso de un presidente de la república. En cambio, parece legítimo pretender de ella dos cosas: que con un lenguaje elegante e inequívoco, tome distancia de buena parte de las palabras y actitudes presidenciales; la otra es que, cuando cumplan 100 años, elijan con más cuidado al principal invitado.

Carlos A. Binder

carlosabinder@gmail.com

Convencer

Valoro la nota del domingo del ministro de Desregulación, y me gustaría responder en el mismo espíritu de debate. Recordaba Epicteto que, “si no puedes convencer a tu oyente no te enojes contra él, enójate contra tí mismo, que no encuentras argumentos para llegar a convencerlo”. Con ese principio en mente, creo que la nota no alcanza a persuadir a una gran mayoría, porque todo argumento se recibe según la disposición de quien lo escucha, “quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur” (“Todo lo que se recibe, se recibe según el modo de quien lo recibe”).

Gaspar Gazzola

ggazzola@gmail.com

Falsa opción

El dios bifronte se presenta nuevamente en la politica argentina como pocas veces antes. Peronismo explícito versus criptoperonismo. Aquel tiene varios intérpretes, mientras que este (entronizado por Sergio Massa) remite con mucha menos empatía y sin nada de gracia a Carlos Saul Menem. Se ha instalado desde una multitud de fuentes una falsa opción. La opción real lo es entre la subsistencia del peronismo, llámese como se llame, o bien la instalación de un republicanismo serio, liberal con sentido social. Seguir engañando a muchos durante mucho tiempo no es posible, de donde el ciudadano deberá tomar con seriedad la responsabilidad de decidir su y nuestro destino. No se puede ignorar impunemente la realidad.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Crueldad e ilegalidad

En una reciente visita a la cárcel de Campo de Mayo, la Asociación Justicia y Concordia ha podido constatar, nuevamente, que los jueces mantienen en prisión por hechos ocurridos hace 50 años a militares y agentes de seguridad de muy avanzada edad que padecen gravísimas afecciones de salud, negándoles libertades condicionales y detención domiciliaria que les corresponde legal y convencionalmente. Destaco por su gravedad, entre muchos otros casos, el del teniente coronel Juan Amelong, enfermo cardíaco con graves afecciones constatadas por el Cuerpo Médico Forense, que lleva 23 años detenido. Ya ha padecido tres episodios cercanos a la muerte por súbitas descompensaciones. De una de ellas fue rescatado mediante RCP practicado por otros detenidos. El art. 18 de la Carta Magna es claro: las cárceles son para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. Las Cámaras, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura deben hacer cesar de inmediato esta ilegal crueldad y sancionar a los responsables de ella.

Ricardo Saint Jean

rsaintjean@sjma.com.ar

Baños del Cabildo

Sería muy importante que el secretario de Cultura de la Nación, de quien depende el Cabildo de Buenos Aires, fuese a ver los servicios sanitarios públicos del edificio. El domingo pasado, en compañía de cuatro miembros de una familia alemana, lo hicimos. Resulta vergonzoso el estado que presentan a los numerosos visitantes de ambos sexos. Si bien puede parecer un tema menor, es representativo del poco interés que prestan algunos funcionarios a sus obligaciones, entre las que se incluye el mantenimiento adecuado a edificios históricos de la Nación. Un auténtico bochorno.

Norberto Naso

ncnaso@yahoo.com.ar

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El retiro de Messi de la Selección

“El más grande de todos” - Graciela Monica Ferri

“Muchas gracias Leo por todo, por el buen ejemplo universal como persona, padre de familia... ¡y extraordinario jugador!” - Claudio Gianolini

“Me parece genial. Antes de ser jugador sos una persona.

Es hora de disfrutar todo lo que ganaste, de ser padre, esposo y vivir tranquilo tu duelo de hijo que perdió a un padre" -Iosune Ravina