Cartas de lectores: Urgencia educativa, principios divinos, cambio de paradigma

Urgencia educativa

Ante la peligrosa, continua y progresiva caída desde hace décadas de la calidad educativa en nuestro país, es llamativa la anestesia general de los gobiernos para intentar una solución. A pasear de los numerosos y calificados editoriales y las cartas de lectores sobre el tema publicadas en LA NACION, no se detecta ninguna inquietud superior para abordarlo. El proyecto de ley de libertad educativa, con muchos aciertos y severas críticas, duerme en el Congreso sin definición ante otras prioridades. Parecería que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados no muestra ninguna intención de definirlo. Ante la gravedad del deterioro actual y progresivo de la educación y la inactividad del Poder Legislativo para resolverlo sería muy adecuado y lícito decretar formar una Comisión Nacional Superior, integrada por un grupo de expertos seleccionados con rigurosidad y sin distinción política (educadores de los tres niveles, sindicalistas, empresarios, economistas e instituciones educativas y sociales), que con un mandato perentorio superen los intereses partidarios que frenan permanentemente el avance para definir la nueva ley. Creo que la educación es la columna vertebral de nuestro organismo constitucional. Cuando ella se fractura, el organismo se cae.

Por el porvenir de nuestros descendientes, despertemos los interesados para exigir una rápida solución.

H. Pablo Curutchet

curutchetpablo7@gmail.com

Principios divinos

En su visita al colegio ORT el presidente Milei dijo que su accionar al frente del gobierno lo guían principios divinos. No encontré en las Escrituras ninguna referencia a insultar o a fomentar el odio a los que piensan distinto.

Julio Devoto

judevoto@gmail.com

Cambio de paradigma

El siglo en que vivimos nos presenta una gran variedad de cambios que no podemos ignorar y a los que nos debemos adaptar. El gran desafío estará en la manera que lo hagamos. Es difícil dejar atrás viejas estructuras que fueron útiles en el pasado pero que hoy , no resultan eficaces. Aferrarse al pasado impide evolucionar, estamos atravesando un cambio de paradigma donde es necesario reestructurar cada aspecto de la sociedad, como la educación, la política, la economía y lo que sea necesario, pero sin dejar de priorizar al ser humano, que parecería estar en peligro de extinción. La inteligencia artificial llegó para quedarse, por lo tanto es importante su regulación y alcance. Ignorar la realidad no la transforma, y la demora en actuar la perjudica.

Adriana DiPaolo

adrianadipaolo2005@yahoo.com

Lavado de activos

No hay discusión respecto a que el delito de lavado de activos vulnera el orden económico- financiero y las rentas públicas y que por su propia naturaleza la competencia para el respectivo proceso corresponda a la justicia de excepción (Federal). No obstante, no existe conformidad respecto al Tribunal Federal que en la ciudad autónoma de Buenos Aires deba conocer en el mismo, ya que no media ley que otorgue específicamentre competencia al Fuero Criminal y Correccional Federal o al Fuero Nacional en lo Penal Económico, también con competencia federal, dentro de ese ámbito territorial. El argumento respecto a que no existe disposición específica que otorgue competencia al último de los fueros señalados no resulta convincente: si precisamente existe un fuero especializado en delitos económicos no se entiende la razón para descartarlo a favor de la competencia general del Fuero Federal Criminal. De hecho, una interpretación así torna vacía de contenido a la propia existencia del fuero especializado. Con todo, para evitar desgastantes cuestiones procesales, sería conveniente definir legalmente en forma concreta la Justicia Federal a intervenir en el ámbito referido o resucitar el proyecto de unificación de ambos fueros.

Luis Gustavo Losada

Juez Nacional Penal Económico (R)

lgl27@hotmail.com

Ley y orden

Ley y orden, afirma el jefe de gobierno porteño. Aplaudo el recupero de predios ocupados ilegalmente. Pero nuestra ciudad no tiene orden. Autos en doble fila, descargas al mediodía, motos y ciclistas cruzando en luz roja, estacionamiento en ochava, falta de patentes en muchos vehículos, uso indebido de la bocina, etc.

Señor Jorge Macri, haga algo al respecto.

Juan Carlos Paludi

jcpaludi@gmail.com

Estación Aeroparque

Es increíble cuando vemos que los países que tanto admiramos del primer mundo llevan costosísimas vías e instalaciones (tren y subte) hasta las terminales aéreas de sus grandes ciudades, pero no aquí, en el Aeroparque, aunque lo tenemos todo servido (el tren pasa a metros, a la altura de Sarmiento y Lugones, donde próximos convergen los FC Belgrano Norte y Mitre…). Una estación próxima al Aeroparque no solo sería un gran beneficio de movilidad para el turismo, los empleados y usuarios, sino que también descongestionaría el tremendo y caótico tránsito de vehículos y la falta de estacionamiento suficiente. Habría que ver cuál es la razón por la que todavía no se construyen los andenes que darían una excelente relación costo-beneficio y poder acceder al Aeroparque en forma rápida, segura y muy económica.

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

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Las Leonas, campeonas del mundo

“Felicitaciones, campeonas”- Rosa Acosta

“Aprendan cómo se juega una final del mundo, Las Leonas pusieron garra y corazón y a la Argentina campeona”- Julio Álvarez

“¡Vaaaamooos, Leonas! Tercera Copa del Mundo”- Miguel González