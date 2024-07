Cartas de lectores: Gracias, muchachos; lección, inflación

Escuchar

Gracias, muchachos

Vimos emocionados una vez más a Messi levantar una copa. Liderando una sociedad de muchachos que juegan el deporte de los pies con el corazón. Que lloran cuando no pueden ser parte de esa sociedad perfecta que construyeron junto a sus técnicos y ayudantes. Una sociedad con el único compromiso de cumplir con sus ideales y con nosotros, la gente, el pueblo que los admira. Nosotros, los argentinos, vemos en ellos el ejemplo de lo que se requiere para obtener los verdaderos logros que perduran. Nos sentimos identificados con su forma de entender el deporte, privilegiando los virtudes humanas que surgen de la común unión del equipo. Con un líder que acompaña, que siempre está, que llora como un chico si no puede compartir con los suyos eso que ama: la celeste y blanca. Perseverancia, humildad y esfuerzo son el secreto de estos chicos que nos enorgullecen. Y no te olvides del buen fútbol, me recordará alguien. Por supuesto que sí. Un fútbol marca registrada Argentina. Este deporte y estos muchachos en particular nos recuerdan a nosotros los argentinos, tan necesitados de ejemplos concretos, los valores con los que nos podemos sentir unidos de verdad como sociedad en algo que nos identifica a todos.

Otra vez, una vez más: gracias, muchachos.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Lección

Ojalá aprendamos de esta selección cómo debemos unirnos para hacer de nuestro país un campeón del mundo. Cuánto hay para aprender.

Eduardo Jesús Faroppa

DNI 4.975.238

Inflación

Cuando trascendió el dato de inflación de junio me llamó la atención el “festejo” del Presidente, que no se refirió al positivo impacto que un guarismo un punto más bajo que el pronosticado por algunas consultoras llevaría alivio a los pobres e indigentes. El “festejo” presidencial apuntó, como se encargó de señalarlo en las redes sociales, a que “otra vez la erraron”. El Presidente es economista, por lo que debe saber que la estadística no es una ciencia exacta y por lo tanto no puede haber certezas absolutas. Su poco feliz comentario vuelve a poner en evidencia su tendencia a la descalificación de colegas, violando las más elementales normas de la ética de cualquier profesión.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Discursos de odio

No solo la corrupción mata. Los discursos políticos de odio, también, y empezaron a afectar a sus emisores, que siempre se han manejado impunemente criminalizando a quien piensa diferente, con el objetivo tan banal y pasajero de estar cuatro años en el poder. El atentado contra Donald Trump es el ejemplo más claro, y ejemplos puertas adentro sobran. Los proyectos políticos se comprueban con resultados y no con discursos. A los que quieran convencer de que su propuesta política es la mejor, deben volver a leer al maestro inmortal sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento: se educa con el ejemplo.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Maestra Siruela

Por suerte contamos con una destacada maestra Siruela que nos puede enseñar a conducir la economía del país. Lo único sospechoso es que, después de haber sido jefa de cátedra durante ocho años consecutivos y de haberla compartido cuatro años más tarde, no haya obtenido éxito alguno en su gestión. Se nota que en su escuela los recreos eran mucho más prolongados que las horas de clases.

Norberto Naso

DNI 7.759.213

Qué esperamos

Es menos indignante que nos mantengan ilegalmente encarcelados nuestros enemigos que permanecer privados de la libertad por quienes entienden que estamos detenidos a partir de procesos írritos. Es fácil vociferar desde un escritorio contra el comunismo y no luchar por declarar nulos los denominados juicios de lesa humanidad por violatorios de todas las garantías constitucionales. Se han sufrido desde hace años todo tipo de aberraciones jurídicas: aplicación de leyes con retroactividad, condenas sin pruebas, testigos falsos, prisiones preventivas interminables, inobservancia del tiempo razonable para ser juzgado, desigualdad ante la ley, estigmatizaciones y todo tipo de mentiras, vejámenes y maltratos, lo que demuestra que se nos somete a “verdaderos juicios de venganza”. Un Poder Judicial ideologizado y carente de independencia y objetividad quebranta la república. Sus integrantes suelen actuar como verdaderos testaferros de los terroristas de los 70. Estamos siempre igual, solo falta una mentecata que ratifique por ley que hubo 30.000 desaparecidos.

Jorge Di Pasquale

Exteniente coronel

DNI 7.603.678

Renacer

Desfile militar del 9 de julio de 2024. Marchas que levantan el ánimo y alegran el corazón nostálgico de millones de familias argentinas, renacer patriótico después de años de negación, ocultamiento y marginación ideológica de las FF.AA., borradas de la vida pública. Hacen bien al espíritu este desfile y esa música evocadora de la historia de nuestra querida patria. Esperamos sean el símbolo del surgimiento de una Argentina renovada, que en múltiples aspectos es un retorno a las fuentes y a la grandeza olvidada y postergada. Hoy vienen a mi recuerdo algunas estrofas del antiguo Himno Nacional escrito por Vicente López y Planes, aprobado por la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata de 1813, himno que memorizábamos en el colegio primario de mi época, quizá actualmente desconocido por los jóvenes. Vale la pena citar algunas estrofas que dicen: “Se conmueven del Inca las tumbas, y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovado en sus hijos, de la Patria el antiguo esplendor”. Y que termina: “Ya su trono dignísimo abrieron, las Provincias Unidas del Sud, y los libres del mundo responden, ¡al gran pueblo argentino, salud!

Fermín García Marcos

DNI 4.095.169

Copa América: Argentina, campeón

“Felicitaciones... a todos les agradezco jugarse y darlo todo por la camiseta”- Ana María Lizarraga

“Maravillosos, se jugó con el alma”- Clelia Cristaldo

“Lo único que nos junta es el fútbol, después nos llevamos como perros y gatos…”- Marianna Orfano

“Eres grande, Messi”- Rafael Antonio Roa

“¡Argentina, disfrutemos una alegría aunque sea!”- Vane Miranda

