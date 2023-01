Cartas de lectores: Gratificante, epopeyas, errores judiciales

escuchar

Gratificante

Que bueno y gratificante fue escuchar al presidente de Uruguay decir, sin pelos en la lengua, que en la cumbre de la Celac hay países que no respetan la democracia y que algunos presidentes tienen visión hemipléjica, según su afinidad ideológica. ¿Se habrá referido a nuestro presidente?

A Sergio Massa habría que avisarle que el “hermano menor” le está demostrando a su hermano mayor (Argentina) desde hace muchos años que tienen menos del 10% de inflación anual, el dólar baja en lugar de subir a diario y que el ingreso per cápita en dólares es más del triple que en nuestro país.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Epopeyas

El editorial del domingo pasado afirma con acierto que la más importante gesta argentina fue haberse constituido como democracia merced a su base institucional. Construcción a la que siempre debe tributarse, pero que no impide reivindicar otras epopeyas que unidas a las señaladas son igualmente gravitantes. Por ejemplo, las que a partir de 1983 lograron internalizar al mandato de la Constitución junto a su Preámbulo como un proyecto colectivo y que junto a los principios de verdad y justicia impulsados desde los decretos 157 y 158/83, plasmaron los enjuiciamientos y el Nunca Más. Bisagra que se vertebró con otras, como la de superar el conflicto por el Beagle con Chile, que al turno de convocar para la paz a una sociedad –poco antes precipitada a la guerra– se la invitó a debatir abiertamente en el Congreso Pedagógico Nacional sobre la educación. Ello, en un contexto también de epopeya a partir del cual se reinsertó a la Argentina en el mundo y que desde Foz de Iguazú, Buenos Aires y La Alborada fue bordando la integración y el Mercosur, de modo tal que, sepultando las hipótesis de conflicto, concluyó desplazando a las Fuerzas Armadas como factores de poder, afianzando el sistema en la región. Orden democrático cuya vigencia marcó y sigue marcando la diferencia entre la vida y la muerte, y que, pese a mayúsculas dificultades, encontró en Raúl Alfonsín a quien, en el tránsito a su consolidación, no trepidó en consumir su liderazgo. Por vez primera en 179 años un presidente elegido por la voluntad popular pudo transmitir el mando a otro de distinto signo, también ungido por voluntad popular.

Luis Armando Miralles

DNI 5.388.975

Errores judiciales

Lucio y Milena, dos ángeles asesinados por la Justicia. Jueces que entregan a los chicos a las madres solo por una cuestión de género, ignorando totalmente el estado en que esas personas (por decirlo de alguna manera) viven. Los chicos pagan con sus vidas el maltrato de sus padres, los padres pagan con la cárcel... ¿Y los jueces? Ellos siguen cómodos en su despacho, sin ningún tipo de sanción por tamaño error. ¿Hasta cuándo? ¿No se puede hacer nada?

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Desastre naturalizado

Días atrás viajé desde Buenos Aires a Bariloche en automóvil. El viaje me permitió constatar la belleza de nuestro sur, y el desastre de nuestra clase dirigente. Mientras la carga tributaria nacional, provincial y municipal crece a diario; mientras se obliga a los vecinos a pagar tasas para “caminos rurales” y se inauguran obras invisibles, las rutas nacionales y provinciales son un desastre y causan incidentes y accidentes, muchos de ellos, mortales. A lo largo de los más de 1000 kilómetros romper una cubierta es moneda corriente, producto de los pozos o cráteres que riegan nuestro suelo. Resulta tragicómico notar que algún buen samaritano ha tratado, en vano, de suplir la carencia del Estado alertando, con carteles “caseros”, la presencia de los pozos. Obviamente, la desidia estatal lo superó y el buen vecino solo ha podido marcar algunos de ellos. En otros tramos, el Estado ha señalizado los pozos, pero no a través de carteles, sino marcando su contorno sobre el asfalto, cual escena del crimen en una película policial. Otros tramos, deformados por el paso de los camiones, están plagados de huellones que de manera imprevista sacuden al vehículo lateralmente, haciendo muy difícil mantenerlo sobre el carril adecuado. Dejo para el final la ruta nacional 232, que une La Pampa con Río Negro. Transitar del lado pampeano es realmente una odisea. Del asfalto queda muy poco. Abundan los cráteres, pozos y ripio. Basta decir que es mejor circular por la “banquina”, de ripio, que por la “traza”, ya que de esta no queda nada. Para peor, no hay un alma que pueda auxiliar al desprevenido que encare esa ruta nacional y, por supuesto, la señal de teléfono celular es, como en casi todas las rutas del sur, inexistente. Frente a ello, ¿debemos naturalizar, acostumbrarnos a la desidia de nuestros gobernantes, muchos de ellos verdaderos caudillos que se rasgan las vestiduras hablando del “pueblo” mientras dejan a este atado a su suerte, y engrosan sus arcas personales con el dinero destinado a la mejora de las rutas a su cargo?

N. Nicolás Giletta

DNI 24.687.351

Sin cestos de basura

En mi barrio, así como en todo el resto de la ciudad, es fácil advertir que no se reponen los cestos de basura que se rompen. Vivo en Balvanera y en la parte donde se asientan los manteros (calles Perón, Mitre, Sarmiento, Paso, Castelli, entre otras) con suerte se encuentra un cesto en la esquina, a pesar de que es una zona intensamente transitada. La gente que va a realizar compras no tiene dónde tirar, por ejemplo, las botellitas de agua y termina arrojándolas al piso. Y los manteros no pueden ir hasta la esquina para tirar los residuos ya que tienen que abandonar su puesto; además, ese único cesto no alcanza y se llena a media mañana. Debería colocarse un cesto al menos cada 20/25 metros sobre ambas manos, así se evitaría que cuando cae la tarde la zona sea un verdadero basural, ya que recién a la madrugada pasan los barrenderos a recoger todos esos desperdicios. Me gustaría que esta queja llegara a oídos de quien corresponda para que se pueda mejorar la higiene de dicho espacio público.

Gabriel Ranaudo

DNI 25.872.904

