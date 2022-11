Cartas de lectores: Hacerse cargo, la elite del Estado, teoría multicausa

escuchar

Hacerse cargo

La señora Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso del Día de la Militancia, pretende hacernos creer que no forma parte del gobierno del cual es vicepresidenta, y no solo eso, sino que fue la autora de la fórmula que ganó la elección y es quien ejerce el poder político de ese espacio. Sin embargo, toma distancia y como quien observa los hechos desde una platea critica las políticas de gobierno como si se tratara de la oposición, no haciéndose cargo de la enorme inflación que han generado con la emisión descontrolada los índices de pobreza más altos en los últimos 20 años, la baja de la actividad económica, la falta de trabajo formal y la inseguridad que nos golpea cada día. Su estrategia es no hacerse cargo de nada, ni de su actuación anterior, por la que suma un número considerable de causas judiciales –inventando conspiraciones y lanzando acusaciones de lawfare– ni de su actuación en el tema del Consejo de la Magistratura, donde la viveza criolla, la inmoralidad y sobre todo la ilegalidad ha sido condenada por la Corte Suprema de Justicia, a la que entonces tilda de golpista. Es decir, nuevamente, otra conspiración en su contra.

Pero la violencia y el odio lo genera la oposición.

Martin Ureta Sáenz Peña

musp@hotmail.com

La elite del Estado

La elite que asistió en La Plata al evento del Día de la Militancia, desde los asistentes al palco vip hasta los del campo raso, la mayoría vive del Estado, o sea, de nosotros, el pueblo, ya sea ocupando cargos públicos o recibiendo planes. Es lógico que festejen, si total la fiesta la pagamos los que no vivimos del Estado, y que además los financiamos con nuestros impuestos. Sería interesante crear el “Día de la Benefactora Actividad Privada”, a la que asistiríamos los que no vivimos del Estado, para festejar nuestra existencia. Quizá algún legislador pueda proponerlo en el Congreso.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Teoría multicausa

Los economistas K afirman que el origen de la inflación es multicausal, es decir, que no debiera enfatizarse que el mal radica en la emisión monetaria. Claro está que esa perversa calamidad parece encarnizarse con la Argentina, porque no se observan tsunamis multicausales en acción sojuzgando países como Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, México, Perú, Ecuador, Colombia, donde la inflación es muy baja... y donde la teoría multicausal se derrite, eventualmente, en cifras irrisorias. Los economistas de verdad llegan a atribuir a causas variables no más de un 2,5% anual de inflación. Cuando se supera ese porcentaje anual, las causas de la inflación son definitivamente fiscales y monetarias. Ver, por ejemplo, nuestro Banco Central y su emisión desopilante de dinero. La falsa teoría K de la multicausa inflacionaria es solo una versión más del eterno recurso K para cargar sus culpas sobre otros.

Pablo F. Marchetti

DNI 6.002.426

Objetos de Borges

En la nota “Un valioso legado busca hogar”, del 3 de noviembre, se ensalza la intención del empresario Alejandro Roemmers de donar una “valiosa colección” de objetos de Jorge Luis Borges, adquirida a Alejandro Vaccaro (que, como Presidente de la Soc. Arg. de Escritores, enunciara a Roemmers como candidato al Premio Nobel de Literatura). La donación ya había sido propuesta por Roemmers en 2019 al recién electo presidente Alberto Fernández, que había anunciado la creación de un Museo Borges. La señora María Kodama cuestionó esa donación puesto que la colección de Vaccaro incluía objetos que Borges jamás cedió, regaló ni vendió, y que son presuntamente robados (manuscritos, su pasaporte, su DNI, chequeras, relojes, medallas, condecoraciones, etcétera). Esos objetos estaban en la baulera de su casa y fueron llevados por quien fuera su mucama, la señora Epifanía Uveda, cuando tuvo que desalojar el departamento. La propia Uveda reconoció que tenía bajo su custodia la única llave de la caja donde se guardaban las 160 condecoraciones de Borges, de oro, plata, marfil y platino, todo lo cual consta en publicaciones de la época y en el juicio de nulidad de testamento, ganado por la señora Kodama a Epifanía Uveda.

No tengo por qué dudar del altruismo de quien aparece como donante, pero no puede soslayarse que se estaría justificando la eventual comisión de delitos graves (robos, hurtos agravados y encubrimientos agravados). En todo caso, una acción verdaderamente altruista sería la donación de medicamentos por un valor similar al de la colección de objetos de Borges. No creo que solo el Estado podría custodiar debidamente la obra de Borges; de hecho, las primeras ediciones de sus libros que custodiaba la Biblioteca Nacional han sido robados. Fue la acción particular de la señora Kodama y no la del Estado lo que motivó hace unos años que se recuperara una primera edición de Fervor de Buenos Aires, de 1923, robada de la Biblioteca Nacional, a punto de subastarse en Londres.

Asumo que el señor Roemmers debe desconocer el verdadero origen de una buena parte de los objetos integrantes de la colección que habría adquirido, pero no es una “buena noticia” que objetos de verosímil origen ilícito sean ofrecidos en donación al Estado argentino

Lo robado no se “dona”. Se devuelve.

Fernando Soto

Apoderado de la señora María Kodama

doctorfernandosoto@yahoo.com.ar

N. de la R.: LA NACION no toma partido en diferendos entre particulares que, si fueron planteados ante la Justicia, serán resueltos por los magistrados cuando corresponda. Si no lo fueron, nuestras columnas no son el ámbito para su dilucidación.

Pasajes a Qatar

Mientras el Gobierno pone trabas y dólares de todo tipo para impedir que los argentinos hagan turismo en el exterior y no se “escapen” los dólares, la empresa estatal Aerolíneas Argentinas promociona viajes a Qatar para ir al Mundial. Esto demuestra una vez más las inconsistencias de un gobierno nacional que ha perdido el rumbo y la sensatez, dos cualidades necesarias para salir adelante.

El que no tiene claro dónde va no hay viento que lo lleve.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

En la Red Facebook

El acto de Cristina Kirchner en La Plata

“Mientras ellos siguen gastando en festicholas, hay muchísimas familias sufriendo por un pedazo de pan. No tienen vergüenza, son gobierno y no les importa nada, solo la impunidad”-Susana Beatriz Álvarez

“Estamos más pobres y ellos festejan y se olvidan de que están gobernando”- Rita Adelina Velázquez

