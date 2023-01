Cartas de lectores: Hijo de juez, controlar la emisión, el caso Lucio

escuchar

Hijo de juez

Con una inusual reiteración, el hijo proclamó a los cuatro vientos que su padre había sido juez y añadió que enseñaba derecho en la universidad. Todo esto para que se considerara que era una eminencia en el respeto al Estado de Derecho. A pesar de este alarde, cuando fue colocado en el lugar que le permitía dictar normas que debían ser respetadas por todos, fue el primero en violarlas públicamente. Y para zafar de una condena penal utilizó el atajo del pago de una multa. Al poco tiempo, una sentencia dictada por unanimidad por el supremo tribunal de su país reprochó su conducta y lo obligó a restablecer una situación que él, como gobernante, había modificado ilegalmente. Rápidamente, en una escalada de olvido de sus orígenes, decidió no cumplir con el mandato de los jueces y se resistió a su cumplimiento, argumentando que ese fallo era injusto e insostenible.

¿Qué habría pensado hoy su padre, quien dictó sentencias y no admitió que se eludiera su cumplimento, al ver que su hijo hace completamente lo contrario y echa por tierra el noble legado del respeto a la justicia que intentó transmitirle?

Jorge Pérez Delgado

DNI 4.298.797

Controlar la emisión

El Ministerio de Economía ha enviado a miembros del sindicato de camioneros a controlar los precios en los supermercados, para así bajar la inflación. ¿No sería mejor que los enviara a los camioneros al Banco Central de la República Argentina, para que controlaran que no emita más moneda sin respaldo? Definir a la inflación como la suba de los precios sostenida de una economía en un determinado lapso y no como la pérdida sostenida del valor de la moneda de una economía en un determinado lapso es un error conceptual inconcebible en funcionarios que pretenden dirigir la economía de nuestro país. Raro que el ministro Massa, con su sólida formación económica, no advierta esto, ¿no?

Gustavo Ramallo

gustavoramallo@gmail.com

El caso Lucio

Lucio era un hermoso nene, asesinado por su mamá y su pareja. Sin embargo, y sin desmerecer su importancia ni establecer comparaciones odiosas, el juicio más mediático es el de Fernando Báez Sosa. A la mamá de Lucio le darán una pena mayor, pero nadie en su entorno se dio cuenta de la realidad del niño. Ni la maestra, ni la policía ni la jueza que le dio la tenencia a la madre, porque era la mamá, pudieron advertir que era un chico golpeado. La justicia sigue los lineamientos de viejos libros que dice que a los chicos los debe cuidar la madre. Tal vez sea un mandato social, o solo temor por el colectivo feminista que protege a sus miembros, especialmente si son K. Sin embargo, me gustaría saber cuál es la opinión de la justicia sobre la jueza que le entregó un chico a una asesina, por qué la maestra no dijo nada, ni la policía se dio cuenta. Gracias a Dios, la madre vivirá muchos años en la cárcel, pero esto podría haberse evitado con una investigación, antes de darle la tenencia de Lucio. Pasa lo mismo con otros temas, nadie se mete. Si seguimos siendo así de cobardes, la RAM seguirá incendiando la Patagonia, los K destruyendo el país y la miseria de nuestros actos quedará como un legado para las próximas generaciones.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

El propio pan

La Epístola de San Pablo a los Tesalonicenses 2 Tes 3, 10b-13 fue redactada hace 2000 años, pero es de total actualidad para nuestro pais. Dice textualmente: “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado de que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan”.

Oscar Manuel Arce

DNI 5.182.279

Submarinos

Huele mal la súbita activación de compra de submarinos por unos 3000 millones de dólares. Según Transparency International, la Argentina ocupa el tercer puesto de crecimiento en corrupción en los últimos años, y el sistema de compras militares es uno de los más corruptos del mundo. Los dos astilleros oferentes tienen amplio prontuario: el francés concentra el 74% de la corrupción naval militar mundial, según estudios internacionales, y el astillero alemán hace años nos vendió una fábrica de submarinos que nunca pudo construir ninguno. Sin discutir su necesidad, los submarinos no deben ser prioridad frente a la pobreza extrema actual. Además, como estas compras suelen acompañarse con grandes sobornos pagados en la firma del contrato, resulta sospechosa tanta urgencia al acercarse el fin del gobierno.

Esta compra y otra ilegal y reciente al astillero francés se consumen los fondos navales del Fondef (Fondo para la Defensa) por 100 años. No queda casi nada para la industria nacional. Por eso, el Fondef se rebautizó: Fondo para el Desarrollo de Francia.

Raúl E. Podetti

podettiraul@gmail.com.ar

Se educa en casa

Un hombre así siempre nos hará soñar por un mundo sin violencia, soberbia, sin enfermos del poder. El doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, es una brisa de esperanza. En un reportaje en el canal LN+ se manifestó convencido de que la educación en la casa es fundamental. El hogar es la universidad del futuro, el camino de aprendizaje de la honestidad, la moral, la lealtad y una formación del hombre de bien. La cultura del trabajo, los estudios, la charla diaria con sus padres, cuando comienzan la escuela, respetar al compañero, sin burlas, que no importe el color de la piel o qué zapatillas usen, todos son valiosos, que no les cause risa las malas palabras, darles consejos permanentes, no pelearse y respetar a la maestra, darles las herramientas necesarias para que no crezcan con mentalidad de violencia, conversar con sus profesores, no atacarlos, es irracional.

La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida (Juan Pablo II).

Humberto Charo Amerise

charitoamerise@hotmail.com

En la Red Facebook

Capitanich pidió que Alberto Fernández amplíe la Corte y reforme el Consejo de la Magistratura por decreto

“Mirá los humos del que inauguró una canilla ...”- Alicia Colombo

“Ocupate de que la provincia de Chaco tenga agua potable”- María Cristina Raquel Terre

