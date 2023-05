Cartas de lectores: Homenaje, ¿docentes o niñeras?, anomia

escuchar

Homenaje

La economía argentina, como todos sabemos, está en crisis. Por eso, luego del anuncio del 8,4% de inflación en abril el Gobierno tomó la extraordinaria medida –para calmar los precios– de importar alimentos cuando el país produce 10 veces más de los que consume. También nos enteramos de que financiamos con 93.000 dólares por carrera a un piloto argentino en los EE.UU. y una Moto GP con 3.500.000 dólares mientras se está negociando con el FMI la refinanciación de la deuda. Con estas dos brillantes medidas no se puede sacar otra conclusión de que están homenajeando a María Elena Walsh con “El reino del revés”.

¿Docentes o niñeras?

Desde ya que siempre estuve y estaré en contra de los paros docentes. Pero también contra de los quejosos que dicen no tener con quién dejar a los hijos para ir a trabajar. La pregunta lógica es: ¿cómo hacen para trabajar en verano? Hace ya décadas que los docentes han pasado a ser las niñeras pagadas por el Estado. Sería bueno que el docente retomara el rol de tal, sin que eso interfiera con el trabajo de nadie.

Anomia

Un señor muy mayor aparece en un video que circuló en las redes sociales y que mostró Viviana Canosa en su programa el viernes pasado. Una voz en off le sugiere al señor “que no pase por allí” porque estaban pasando los autos y claramente no era un lugar permitido, a lo que responde, afirmado en su andador : “En un país corrupto, se puede todo”. Parece algo trivial, pero es la mejor síntesis de la anomia en la que estamos sumergidos. Seguimos escuchando a muchos políticos en campaña prometiendo misiones imposibles y soluciones impracticables. Sus rencillas internas, egoístas e inútilmente beligerantes nos llevarán a otro fracaso seguro, cuando el problema argentino es mucho más profundo que este conventillo al que nos someten diariamente. El sistema se ha vuelto totalmente corrupto. Y no es una frase hecha. Para ellos, el terrorífico presente continuo y agonizante debe seguir sea como sea, el andamiaje mentiroso les resulta imprescindible para convencer y ser votados, mientras que la pobreza física y moral nos sigue envolviendo ciegamente para que no se note la decadencia que busca destrozarnos como país. Pretenden que nos olvidemos de la ley como lo hacen ellos. Pero es en esta sociedad herida y maltratada donde está la única solución. Es solo cuestión de despertarse.

Halcones y palomas

Un día alguien dejará de lado el populismo, disminuirá el déficit fiscal, la corrupción y terminará con los privilegios. Pero el único y verdadero halcón será aquel que le arranque al marxismo el manejo de los derechos humanos, la única política estatal que mira al pasado. A ella le debemos el desfallecimiento de las instituciones policiales y de seguridad, el abolicionismo legislativo y la colonización de la Justicia, causa de la letal inseguridad ciudadana que padecemos. Promueven el odio y el desencuentro, desentendidos de los verdaderos dramas de la pobreza y la marginación, mientras se revuelcan en el negociado de los privilegios y las indemnizaciones fraudulentas, fruto de haberle vendido su alma violenta a la delincuencia kirchnerista.

Conductas disruptivas

Uno de los problemas más acuciantes a resolver en la escuela secundaria es la dificultad para impartir clases, que supone un obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto que las conductas disruptivas (causantes de esta dificultad en el aula) siempre existieron, en la actualidad se potenciaron con el abandono de la educación por parte del Estado y la permisibilidad en las instituciones educativas de conductas inapropiadas, lenguaje inadecuado de alumnos y docentes, provocación, agresión , hostilidad y ausencia de valores, normas claras y sanciones. Combo fatal para destruir cualquier proyecto de progreso. Cuando los comportamientos de los alumnos no encajan con los valores, las motivaciones (faltantes en estos tiempos) y los objetivos del proceso educativo, suelen aflorar las conductas disruptivas que generan malestar en el aula y fracaso escolar. La pregunta sería: ¿hay interés real de modificar este desastre? Quienes deben afrontar este desafío están muy ocupados haciendo campaña, los docentes preparados para iniciar un cambio se están jubilando, porque ya no soportan más el desprecio que el sistema tiene por nuestro trabajo. Las nuevas generaciones de docentes no están debidamente capacitadas (sin desmerecer su labor, son el resultado de la decadencia educativa iniciada hace ya varios años). Los padres están preocupados por el día a día, el trabajo (quienes lo tienen) y la economía familiar. Y los alumnos no tienen idea de lo que sucede a su alrededor, ni se dan cuenta de lo ventajoso que es tener una buena calidad educativa.

Con todo este panorama, ¿podremos salir adelante?

Chitarroni

Leí con estupor en la nota de Daniel Gigena que Luis Chitarroni padecía dificultades económicas que lo obligaron a desprenderse de diez mil ejemplares de su biblioteca personal y mudarse a una vivienda “más pequeña” (a buen entendedor...) con su familia. Chitarroni, con solo tocar el timbre y decir “aquí estoy”, hubiera sido más que bienvenido en los muelles salones del dolce far niente de la retórica oficialista, en la que variopintos escribas disfrutan sus duramente ganados platos de lentejas.

Afirma la leyenda jasídica que el mundo está sostenido por treinta y seis justos, de los que no sabemos nada. Hete aquí que nos es dado el privilegio de poder señalar uno. A partir de hoy, la tarea de que el mundo no perezca recae en las espaldas de treinta y cinco, y en el dulce, perdurable recuerdo de un intelectual íntegro.

