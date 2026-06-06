Cartas de lectores: Arbitrariedades, un año, la misión del periodista

Arbitrariedades

En estos días ha sido noticia las manifestaciones en disconformidad con una decisión del Poder Ejecutivo de separar el pliego de la Dr.a María Verónica Michelli, postulada para integrar un Tribunal Oral Federal de la ciudad de La Plata, por el hecho de ser familiar del periodista Hugo Alconada Mon. Este destacado columnista ha llevado investigaciones sobre hechos delictivos que vinculan a las más altas autoridades de la república, tanto de gobiernos anteriores como del actual, tal el caso de la criptomoneda Libra. Aparentemente esta sería la causa no declarada de la medida que afecta a la Dra. Michelli. Esta decisión, que excede lo discrecional, porque parecería irrazonable y se acerca más a lo arbitrario, no es novedosa, pese al escándalo que moviliza a periodistas, legisladores y políticos, entre otros. Similar medida fue adoptada por gobiernos anteriores contra militares en condiciones de ascenso que debían tener acuerdo del Senado, por el solo hecho de ser hijos o parientes de quienes hubieran sido mandos o jefes en gobiernos de facto. Muy pocas voces se alzaron para señalar esa arbitrariedad y se privó a muchos oficiales, con excelentes fojas de servicios de alcanzar la jerarquía que por trayectoria y mérito les correspondía. En estos momentos, hay una investigación promovida por un fiscal federal por la comisión de un presunto acto de discriminación en perjuicio de la magistrada. En el caso de los militares afectados, no hubo ni escándalo, ni acción penal contra los funcionarios que promovieron estos injustos.

Pedro Mercado

pmercado1511@gmail.com

Un año

Cristina Kirchner cumple un año presa. El peronismo ya tiene una nueva mártir. La cancha está despejada para la carrera por la sucesión.

Roberto de León

roberto.luis.de.leon@gmail.com

La misión del periodista

Mañana se celebra el Día del Periodista, en honor a Mariano Moreno, doctor en leyes, periodista y uno de nuestros próceres. El gobierno del presidente Milei impuso y repite una más que desafortunada: “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. Como en todas las profesiones los hay buenos, regulares y malos, destacados y mediocres, honestos y deshonestos, independientes y obsecuentes. Por eso, como en el gobierno también los funcionarios se agrupan en esas mismas categorías, sería deseable una acción conciliadora a la vez que ejemplar, por parte del Poder Ejecutivo. No solo dejar de lado las persecuciones y los insultos. Mostrar que la independencia de poderes, que la libertad de expresión y el pleno ejercicios de las libertades amparadas en la Constitución tienen vigencia y son respetadas por el gobierno libertario. Gracias a periodistas comprometidos que han investigado poniendo en peligro su vida y la de sus familias, el Poder Judicial pudo avanzar sobre las causas Cuadernos y la Ruta del dinero K, por mencionar las dos más conocidas. Gracias a Jorge Lanata, Nicolás Wiñazki, Diego Cabot, Hugo Alconada Mon y tantos otros nombres que nos abrieron los ojos a los ciudadanos, dejando en claro la verdadera y más importante misión del periodismo: investigar e informar.

Por eso son actuales estas palabras de Mariano Moreno: “El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien; él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal”.

Feliz Día del Periodista.

Andrea Cecilia Testa

Mail acta1963@yahoo.com.ar

Eutanasia

Los medios de comunicación informaron recientemente que se han presentado proyectos para legalizar la eutanasia. Me preocupa que, una vez más, se impulsen leyes vinculadas a la muerte. Primero fue el aborto; ahora se propone que quienes atraviesan enfermedades graves, discapacidades o situaciones de gran sufrimiento puedan acceder a la eutanasia. Da la impresión de que, como sociedad, cada vez valoramos menos la vida humana cuando esta se vuelve frágil o requiere mayores cuidados. En lugar de fortalecer los cuidados paliativos, acompañar a los pacientes y brindar apoyo a las familias, pareciera que la respuesta más sencilla es adelantar la muerte. No podemos pretender decidir quién merece vivir y quién no. La dignidad de una persona no depende de su salud, de su edad ni de su utilidad para la sociedad. En vez de pensar siempre en la muerte, deberíamos pensar en cómo mejorar la calidad de vida de quienes sufren, acompañándolos con humanidad, contención y verdadera solidaridad.

Magdalena Silveyra

silveyra >

Patentes

Sugiero que cuando se venda una motocicleta, un scooter eléctrico, un monopatín a motor o similar salgan de la concesionaria en forma obligatoria con chapa patente puesta y registrada, tal como ocurre con vehículos de cuatro ruedas que requieren la patente para que pueda salir a la calle. En la actualidad se ven motos sin patente, ¡pero sus pasajeros sí usan casco!

Arturo Diego Nottebohm

agrovicmb@gmail.com.ar

Dementia

Hace años que tenemos con mi esposa un abono tradicional de Óperas del teatro Colon. Hemos visto a lo largo de tantos años todo tipo de espectáculos, muchos excelentes, otros muy buenos, algunos regulares pero nada como esta obra llamada Dementia. Por respeto a los artistas jamás nos fuimos en medio de una función, algo que hicimos a los cuarenta minutos de iniciada la ópera, (si puede llamarse opera), No fuimos los únicos ya que nos cruzamos con varios espectadores indignados como nosotros abandonando la sala con furibundas criticas.

Roberto Arostegui

robertoarostegui48@gmail.com

En la Red Facebook

La muerte de Agostina. Detrás de las vidas arrebatadas a las mujeres hay una pregunta que trasciende y alcanza a toda la sociedad: ¿por qué seguimos llegando tarde?

“No llegamos tarde. El Estado llega tarde. Teniendo todas las herramientas y leyes, las personas que las tienen que aplicar, no las aplican” - Jorge Vergara

“Vivimos en una sociedad enferma” - Verònica Silva

“Mucha ausencia de parte de los padres, a nivel nacional” - Maria Amarillo