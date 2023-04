Cartas de lectores: Huérfanos, desde la cárcel, megaoperativo

escuchar

Carta de la semana

Huérfanos

Que un ministro de un gobierno provincial haya sido apaleado y filmado en la vía pública es un hecho de una enorme gravedad institucional. No importa el partido al que pertenezca ni su personalidad propicia a las bravuconadas, importa la ruptura del diálogo democrático entre gobernantes y gobernados. Hemos convertido la violencia en una costumbre, dándoles a la indignación y al rencor una vía de escape. Ríos de tinta van a fluir sin aclarar el porqué y dar por ciertas versiones sesgadas de un hecho bochornoso, que arrastró multitudes a las pantallas. No es simple bucear para encontrar culpables, ya que una víctima nos interpela. Una persona inocente muere de un tiro certero. El que empuñaba el arma tenía la temible costumbre de hacerlo. Se encadenan causas y efectos, y nadie sale airoso, dedos acusadores señalan y nombran culpables como pasando lista. ¡Hay tantos! Pero la víctima es una sola, un ser humano indefenso que sale a cumplir con su deber, trabajar. Y que al inmolarse nos representa. Y nos obliga a mirarnos, a buscar representatividad, idoneidad y sobre todo a buscar servicio y entrega. Que brillan por su ausencia.

Huérfanos estamos de dirigentes que no griten sus propios deseos, que no sean autorreferenciales, que no se entreguen a un designio superior, que es el bien común. La humildad es la gran ausente de toda nuestra dirigencia.

El viernes pasado fue Viernes Santo. Tanto creyentes como agnósticos saben que en este día se rememora una traición y una entrega. Y una aceptación de una etapa cruel que termina en resurrección gloriosa. Un colectivero de La Matanza murió, pensemos en él y no lo olvidemos: nos está señalando el camino de la ley.

Dora Moneta

dorasusanamoneta@gmail.com

Desde la cárcel

Permanentemente escuchamos que se cometen delitos conducidos por reclusos desde la cárcel. Algo que está tan comprobado, ¿cuándo las autoridades van a resolverlo?

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Megaoperativo

Si el operativo implementado para detener a dos choferes de colectivos que agredieron al ministro Berni se utilizara para combatir narcotraficantes y criminales, otra sería nuestra realidad ante la delincuencia que nos agobia.

La parafernalia empleada para este operativo denota que no todos somos iguales ante la ley, que no hay una inteligencia operativa y que existe un déficit en la capacitación de las fuerzas. Todo este manejo inadecuado de la infraestructura de defensa provoca que las bandas delictivas se muevan a sus anchas en nuestro territorio.

Guillermo Beccari

guillermobeccari @yahoo.com.ar

¿Quién sirve a quién?

En un sistema democrático como el nuestro, los funcionarios elegidos por el voto popular están de paso y tienen la enorme responsabilidad de hacer cumplir las leyes y administrar con austeridad republicana el dinero ajeno, aportado por los ciudadanos a través del pago de impuestos. Sin embargo, en las últimas décadas la realidad nos muestra que las cosas han cambiado y los que deberían ser servidores públicos se han convertido en una suerte de señores feudales. Se han posicionado por encima de la ley y han convertido a la administración del dinero ajeno en un manejo escandalosamente discrecional para beneficio propio y de sus amigos. Empresas grandes, medianas, pequeñas y ciudadanos en general sufrimos el cambio de reglas permanentes que con total desparpajo e improvisación instrumentan funcionarios de los más diversos rangos. Controles de precios, extracciones brutales al sector privado, trabas a exportaciones e importaciones, asignación de privilegios poco transparentes, destrucción de la moneda para convalidar la discrecionalidad en el manejo de las cuentas públicas se han convertido en hábito y conspiran contra todo proceso virtuoso de crecimiento, generación de riqueza y de empleo privado. Es inaceptable que aquellos que invierten, que dan trabajo, que tienen un compromiso de años con el país dependan de decisiones extravagantes de distintos funcionarios que solo están de paso, pero que se han atribuido y ejercen una enorme capacidad de daño.

Lamentablemente, hemos naturalizado, como sociedad, esta delegación excesiva de poder a funcionarios y vaya si la han aprovechado, al punto que hoy uno puede preguntarse: ¿quién sirve a quién? Viven como reyes a pesar de que con sus malas prácticas han logrado que nuestro país tenga más de 100% de inflación y 40% de pobres.

¡Elijamos bien! Es hora de recuperar la autoestima como ciudadanos, y volver a posicionar a los funcionarios en el rol que les corresponde: el de servidores públicos.

Veremos si nos animamos a poner las cosas en su lugar y recuperar el rumbo perdido hace varias décadas.

Guillermo Paniego

DNI 11.4511.45

Show

Primer acto. Rambo baja en helicóptero para negociar con los choferes indignados por la muerte de un compañero. Segundo acto: sus promesas incumplidas hacen que los choferes reaccionen con violencia. Tercer acto: en busca de los que arrojaron trompadas se monta un espectáculo para detener a un chofer como si fuera un guerrillero o un sicario del narcotráfico. Cuarto acto: para hacer de cuenta que algo se hace por la seguridad, se monta en la zona un operativo: se detienen colectivos, se hace bajar el pasaje para palparlo de armas, algo que ni en la época de la dictadura se hizo.

Esperamos con interés el próximo acto de esta tragicomedia, pero aguardamos con mucha mayor ansiedad algún atisbo de racionalidad y responsabilidad para encarar con profesionalidad el problema de la seguridad.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

migutra@gmail.com

Muletilla

Ahora que Mauricio Macri ha anunciado que no es candidato a la presidencia, se acabó la muletilla del kirchnerismo “Ah, pero Macri”. En su lugar, en los últimos dos días, Berni primero y Kicillof después, seguramente por orden de la vicepresidenta, han instalado el “¡Ah, pero Bullrich!”

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Laberinto peronista

Un participante del episodio protagonizado con el ministro Berni declaró a la prensa: “Esto no es peronismo” (sic), en franca alusión a la falta de medidas gubernamentales para atacar la inseguridad en el conurbano bonaerense. Con estas cuatro palabras definió la actitud de los seguidores del peronismo, quienes interpretan que, si sus votados incumplen sus obligaciones contraídas en las campañas electorales, ello deja de ser peronismo. Entonces aparece otro candidato mesiánico, del mismo palo político, con las mismas promesas demagógicas –prebendas, beneficios inmerecidos, planes sociales, jubilaciones sin aportes previos, quita de obligaciones en modelos educativos, no reconocimiento al mérito, etcétera– al cual sí consideran como auténtico peronismo, y lo votan.

Estamos encerrados en un laberinto sin salida.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Dios y la sequía

Una vez más debemos reconocer que “no hay mal que por bien no venga”. (San Pablo-1:12 Filipenses). Porque parece que “Dios” liderara la protesta del campo. ¿Será la meteorología o el “azar”, que impone a nuestros gobernantes una corrección ejemplar a la política agropecuaria? ¡Para los que tenemos fe la respuesta es sí!

Esta seca récord del campo argentino parece ser, paradójicamente, la protesta más efectiva que el campo pudo haber desarrollado. Esperamos una respuesta de nuestros gobernantes a la altura de las circunstancias.

Jorge O. Caviglia

DNI 10.424.440

Impuestos

Seria importante para que los ciudadanos adquieran conciencia fiscal que en las facturas que se nos entregan después de una operación de compra figure discriminadamente el valor que tiene el bien que transamos y el detalle de los impuestos que se adicionan para llegar al valor total que abonamos, como se hace en casi todos los países del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Brasil, por citar algunos. De esta manera, todos nosotros sabríamos el valor adicional que cobra el Estado para su supervivencia en cada compra que realizamos. Sería una manera de que podamos tener un cierto control sobre los aportes que hace la población, para recibir los servicios que la estructura estatal nos brinda.

Asimismo, veríamos gráficamente que la inflación esta asociada a la recaudación del aparato oficial y tomaríamos conciencia de que sus ingresos están indexados con el índice que nos mortifica y es motivo de nuestra mayor preocupación en la actualidad.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del

remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION