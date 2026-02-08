Cartas de lectores: Identificar el problema, compra de ropa, índice de inflación

Carta de la semana

Identificar el problema

En estos días se está discutiendo esta ley con miradas muy focalizadas en si conviene bajar la edad a los 13, 14, 15 años. La oposición y la Iglesia católica han opinado al respecto. Urge que, paralelamente se inicie una verdadera batalla contra los narcotraficantes y la droga que desde hace muchos años se está distribuyendo indiscriminadamente por todos lados, sin consecuencia alguna. De lo contrario seguiremos deteniendo a niños y jóvenes que actúan drogados y manipulados por los salvajes distribuidores de droga.

Dijo una vez GK Chesterton: “no es que no puedas encontrar la solución, es que generalmente no puedes identificar el problema”.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Compra de ropa

Cuando escucho a kirchneristas y progresistas indignarse por el comentario del ministro de Economía, me pregunto: ¿dónde compraba la ropa Cristina?, ¿en qué hospital público se atienden?, ¿desde qué celular tuitean? Esa es la moral selectiva y cambiante: si lo hace el otro está mal; si lo hacen ellos, es en nombre de la Patria. Con esa misma lógica -acomodar el relato según convenga- se adulteraron datos, estadísticas y la realidad del país. Si de verdad preocupa el precio de la ropa, la solución no es señalar al consumidor sino aplicar políticas que bajen impuestos y costos para que vestirse no sea un privilegio. Cuando la ropa es carísima, no se castiga a quien puede viajar, sino a quien no puede y paga todo más caro con sueldos bajos.

La verdad es que el argentino que no llega a fin de mes lleva décadas pagando la fiesta, el lujo y los privilegios del kirchnerismo; por eso, que ahora se rasguen las vestiduras porque Caputo compre ropa afuera resulta, cuanto menos, tragicómico.

Lorena Pampin

DNI 27.746.878

Indice de inflación

¿Se puede tapar el sol con la mano? ¿Es posible ocultar una verdad evidente? ¿Es razonable que el índice de inflación mensual esté basado en una canasta que incluye gastos de servicios hace tiempo inexistentes y que no tiene en cuenta los nuevos gastos en que incurre el ciudadano común, producto del avance de la tecnología y de las transformaciones en el consumo personal y familiar? La respuesta es obviamente negativa. Sin embargo, el gobierno ha elegido negar lo que es evidente y mantener la fórmula vigente desde hace muchos años, calculando que así su imagen se mantendría más sólida y su política económica resultaría más promisoria. Para quienes creemos en la transparencia de las cifras, esta manipulación es ciertamente lamentable.

Silvio Saks

silviosaks2020@gmail.com

Inteligencia integral

En la columna de Luciano Román sobre la reforma laboral podemos apreciar el análisis meticuloso que realiza sobre las causas que vuelven imprescindible esta reforma, así como también las de índole educacional, con el objeto de adecuarse a los cambios que se propongan. Entre los motivos sobresalientes enfatiza la irrupción de la inteligencia artificial (IA), producto de uno de los avances científicos más relevantes de la actualidad, haciendo hincapié en la necesidad de una legislación adecuada para regular su implementación. En 1995 se popularizó, a raíz de una publicación del psicólogo y escritor Daniel Goleman, el concepto de inteligencia emocional (IE), en base a que gran parte de las decisiones son influenciadas por las emociones y que están relacionadas con las habilidades sociales, la manera de gestionar relaciones, de comunicarse apropiadamente, resolver conflictos y adaptarse a los cambios, fomentando la empatía y mejorando la salud mental. La IE se fue enriqueciendo durante siglos por la filosofía, las sagradas escrituras, los preceptos de las principales religiones de oriente y occidente, la literatura, la ciencia, las artes y la música. No hay incompatibilidad entre la IA y la IE, sino, por el contrario, debieran ser complementarias, conformando lo que podría darse en llamar “Inteligencia Integral” (II). Este es el desafío de nuestra generación para definir el futuro.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Sable de San Martín

Ante noticias aparecidas en su prestigioso diario, informando que descendientes de Juan Manuel de Rosas y Manuelita Rosas interpusieron un recurso de amparo para impedir que el sable corvo del General San Martín se traslade del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos, le hacemos saber que las peticionantes no son descendientes del general Rosas ni de su hija Manuelita Rosas. En efecto, Manuelita Rosas se casó con Máximo Terrero y tuvo dos hijos, Máximo Manuel Terrero y Rodrigo Terrero. El primero de los nombrados se casó con Jenny Thompson, sin descendencia, y el segundo con Ina Michalowsky, cuya única hija, de nombre Viera, murió soltera. Por lo tanto, no hay descendientes directos de Máximo Terrero y Manuelita Rosas y los únicos descendientes directos de don Juan Manuel de Rosas provienen de su hijo Juan Bautista y de su nieto Juan Manuel León Ortiz de Rozas, quien falleció en 1913 siendo gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Andrés Rivas Molina

DNI 4.115.443

Federico Fleitas Ortiz de Rozas

DNI 8.490.063

Juan Manuel Soaje Pinto

DNI 13.417.278

Pymes

El Gobierno ha presentado un proyecto de ley de reforma laboral muy necesaria para terminar con el trabajo “en negro” y crear nuevas fuentes de trabajo, entre otras cosas, ya que sobre todo las pymes tomarían más trabajadores sin los riesgos y costos actuales. La CGT y algunos gobernadores se oponen sin fundamentos válidos y sin dar ninguna solución. No aportan nada y amenazan con huelgas que en definitiva perjudican a los mismos trabajadores que dicen defender, porque pierden su salario y a la sociedad en su conjunto. Al día siguiente, todo sigue igual, nada cambió y ellos continúan recaudando, sin rendir cuentas de nada. Es hora de que todos aportemos para mejorar la situación laboral de todos los trabajadores en forma concreta y sin amenazas.

Enrique G. Cárrega

DNI 8.333.132

Caudillismo

En referencia a la carta titulada “Batalla de Caseros”, debe notarse que suponer que el caudillismo que infectó nuestro país durante los decenios previos a esa batalla como sostiene su autor no tiene ninguna relación con “principios feudales y teocráticos heredados de la colonización hispano jesuítica”. La administración virreinal no era feudal sino monárquica, modelo de orden y justicia, y los principios jesuíticos no eran otros que la aplicación del Evangelio para la salvación de las almas, con un planteo político que, para la monarquía, resultaba inquietante. Razón por la cual la Orden fuera expulsada de los dominios españoles en 1767.

Rafael Domingo Gandolfo

rafaeldgandolfo@gmail.com

Cajeros automáticos

Algunas sucursales bancarias han adquirido la costumbre de cerrar los cajeros automáticos durante la noche o no tanto, ya que es posible encontrarlas cerradas por la mañana a las 7.30 antes de la jornada laboral o a las 22 al regresar, por dar un ejemplo, lo que desvirtúa su función. Supongo que se busca evitar que personas en situación de calle los usen como refugios. Sin embargo, deberían estar atentos a las necesidades de los clientes y tenerlos habilitados una vez pasado el horario nocturno.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Fuentes de agua

En mis esporádicas visitas a la bellísima ciudad de Buenos Aires (vivo en la ciudad de Mercedes) no he podido dejar de advertir las numerosas fuentes de agua que se encuentran inactivas y en algunos casos totalmente abandonadas. Especialmente la plazoleta Rivero Astengo de Rodríguez Peña y Juncal la que desde que fue embestida por un rodado, hace ya algún tiempo, no volvió a funcionar. Es sabido que la fuente de agua, presente en casi todas las grandes capitales del mundo, no es solo motivo de admiración y regocijo sino también motivo de frescura, y homenaje a este vital elemento imprescindible para la vida. Considero que no se requiere de grandes inversiones para poner a las fuentes, otrora orgullo de una gran ciudad como Buenos Aires, nuevamente operativas y no solo se habrá mejorado las condiciones de vida de sus habitantes, sino que se lucirá otra vez la grandeza de una urbe histórica y de renombre mundial.

Hugo Oberti

DNI 12.295.420