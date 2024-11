Cartas de lectores: Impuestazo, anomalía cultural, DNU y presupuesto

Impuestazo

Hace poco falleció mi esposo, que se ocupaba de administrar el campo en la provincia de Buenos Aires en forma conservadora y ordenada. Ahora me toca a mí hacer frente a esta realidad del campo, que se ha complicado drásticamente. Con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo y tras estudios de suelo hemos elaborado un plan para hacer de esta explotación algo sustentable, no solo para nuestros hijos, sino para nuestro amado país. Preparamos un presupuesto contando con las fluctuaciones del mercado y las inclemencias climáticas que siempre acechan y escapan a nuestro control. Y también tuvimos en cuenta la inflación en descenso y la política económica del Gobierno, que con la promesa de la baja de impuestos nos da fuerzas para seguir apostando al crecimiento y aliviar así la situación del país. En este contexto llega la cuarta cuota de ARBA con un inexplicable 100% de aumento, que distorsiona nuestro presupuesto de tal forma que no hay margen para reinvertir y mejorar la producción. Pero además siento una gran impotencia frente a este impuestazo. ¿Qué pasa con la Legislatura de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no defiende los derechos de los productores frente a la voracidad del gobernador? ¿Son los diputados protagonistas o cómplices de este “ir por más” del Ejecutivo? ¿Qué nos queda para defendernos? La Corte recientemente ha puesto un límite a esta voluntad recaudatoria de la provincia. Sospechamos que hay una trampa en la forma de cobrar este impuesto. La falta de transparencia y la mentira son la clave de la corrupción que, lejos de ser una ideología, es un modo de ejercer el poder que justifica el robo. La gente ya manifestó que está harta de estas medidas confiscatorias.

María Luisa Malbrán de Gowland

DNI 5.321.084

Anomalía cultural

Ya nadie se acuerda del recurso de queja de la diputada Graciela Ocaña ante la Corte Suprema contra la sentencia de la Cámara de la Seguridad Social que le dio la razón a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa previsional por el cobro ilícito de dos asignaciones honoríficas que percibe, en violación de lo prescripto por el art. 5 de la ley 24.018. Solo parece importar la “etérea” condena que se le aplicaría en la causa Vialidad. Que vaya presa a su casa sí importaría, que siga apropiándose de los dineros públicos ¡parece no importarle a nadie! Todo hace ver que en la Argentina los dineros públicos no son de nadie (bienes mostrencos). Esto entraña una grave anomalía “cultural” –lo sostengo sin ambages– que atraviesa por igual a todos los estamentos sociales. Lamentablemente, al fallo de Casación de mañana le espera otro “cajoneo” en la Corte Suprema (la práctica cortesana de la “cronoterapia” viene desde la época de Menem). Evidentemente la sociedad argentina y su gobierno –en las tres funciones en que se divide– no están bien. Será por aquello que decía el célebre politólogo André Malraux: “El pueblo tiene el gobierno que se le parece”.

Luis René Herrero

lherrero@fibertel.com.ar

DNU y presupuesto

Celebro la reciente afirmación en un programa televisivo del expresidente Mauricio Macri en el sentido de fortalecer la institucionalidad, señalando que hay que robustecer el Poder Judicial y el Legislativo. De acá al 31 de noviembre la palabra la tiene el Congreso, donde están en trámite la adecuación de los DNU a una realidad incontrastable. La validez por un tercio existe solamente en el truco. Ya se han expresado destacados constitucionalistas sobre la necesidad de que el valor del voto de las dos cámaras no puede ser anulado por la minoría de una sola. Con el presupuesto, el presidente de la comisión que encabeza su tratamiento, José Luis Espert, ha dicho que está trabajando con la Cámara alta, por lo que las condiciones de su votación serían rápidas. No vaya a ser que por antojos o buscar rédito político se invoquen causas que dejen inconclusos estos hechos fundamentales. Su no tratamiento deteriora a la carroña antidemocrática y republicana.

Que no se aplique la teoría de la cuadratura del círculo y sí recordemos a Ortega y Gasset, que hace décadas nos dijo: “Argentinos, a las cosas”.

José María García Arecha (h.)

Exsenador nacional (UCR-CABA)

Viajes gratis

El beneficio internacional de los empleados de líneas aéreas de viajar gratis viene del nacimiento de las aerolíneas “subject load”, que en castellano sería “sujeto a carga”. Los primeros vuelos de líneas aéreas suponía aprehensión para muchas personas, un poco de temor también. Los dueños de esas incipientes líneas aéreas le pedían a su personal que a la hora de la venta de pasajes y embarque se presentaran en el aeropuerto con “ropa de domingo” y llenaran los asientos vacíos para demostrar que no había riesgos y que eran muchos los que volaban. Ese beneficio ha continuado por décadas y significa un reconocimiento a lo que fue el inicio de una actividad que ha significado el avance más importante en los medios de transporte, que por otro lado no supone ningún gasto, ya que el asiento que no se vendió se perdió. Sucesivos gobiernos en nuestro país han concedido vergonzosas conquistas gremiales que han distorsionado el original objetivo del pasaje gratis al personal que reconocen la gran mayoría de líneas comerciales en todo el mundo.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Ciclovías

Jorge Macri pretende hacer cambios en algunas ciclovías. A decir verdad, no las uso, y cuando fueron construidas me resultaron muy molestas. Pero ya las pagamos con nuestros impuestos y mucha gente las aprovecha. Ahora este nuevo gobierno quiere hacernos gastar más dinero público en su eliminación o cambio. Doble gasto. ¿En serio vamos a pagar por cada gobernante que tenga su propio criterio? No parece una obra en función del ciudadano. Antes de decidirlo y de hacernos tributar, que dé las explicaciones del caso, junto con estudios de viabilidad y justificación del gasto. Mejor sería que se solucionaran cuestiones que realmente son prioridad, como mejoras en escuelas y hospitales, o quizás la ampliación de la red de subte.

Felicitas Argüello

DNI 22.311.295

En la Red Facebook

Presupuesto. Kicillof pidió aval de la Legislatura para tomar deuda por US$2300 millones

“Así estamos en la provincia de Buenos Aires... Y lo siguen... al peor gobernador”- María Pagella

“Igual lo votan, es así”- Fabián Ahumada

“¡Increíble!”- Susana Lugo

“Y encima no tiene a quién echarle la culpa, fue él mismo el que en su gobierno anterior empeoró todo”- Alejandro Agustín Apaza

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION